В России будет создана новая крупнокалиберная снайперская винтовка - 12.10.2022 Украина.ру
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В России будет создана новая крупнокалиберная снайперская винтовка
В России будет создана новая крупнокалиберная снайперская винтовка - 12.10.2022 Украина.ру
В России будет создана новая крупнокалиберная снайперская винтовка
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") создает новую крупнокалиберную снайперскую винтовку, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев
2022-10-12T08:32
2022-10-12T08:32
новости
россия
винтовка
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Он подчеркнул, что важнейшей задачей является повышение дальности эффективной стрельбы снайперского оружия, это позволяет получить серьезное преимущество в ходе боевых действий, особенно если со стороны противника тоже работают снайперы.По его словам, новая крупнокалиберная винтовка будет выполнена под стандартный отечественный патрон для этого класса стрелковых комплексов – 12,7 на 108 миллиметров.
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новости, россия, винтовка
Новости, Россия, винтовка

В России будет создана новая крупнокалиберная снайперская винтовка

08:32 12.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") создает новую крупнокалиберную снайперскую винтовку, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев
Он подчеркнул, что важнейшей задачей является повышение дальности эффективной стрельбы снайперского оружия, это позволяет получить серьезное преимущество в ходе боевых действий, особенно если со стороны противника тоже работают снайперы.
"Сейчас "Высокоточные комплексы" ведут работы по двум направлениям: уточняются требования потенциального потребителя к современной крупнокалиберной снайперской винтовке и отрабатываются технические решения будущей крупнокалиберной снайперской винтовки на образце-прототипе", - сказал Оздоев.
По его словам, новая крупнокалиберная винтовка будет выполнена под стандартный отечественный патрон для этого класса стрелковых комплексов – 12,7 на 108 миллиметров.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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