https://ukraina.ru/20221012/1039630504.html

В России будет создана новая крупнокалиберная снайперская винтовка

В России будет создана новая крупнокалиберная снайперская винтовка - 12.10.2022 Украина.ру

В России будет создана новая крупнокалиберная снайперская винтовка

Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") создает новую крупнокалиберную снайперскую винтовку, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев

2022-10-12T08:32

2022-10-12T08:32

2022-10-12T08:32

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винтовка

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Он подчеркнул, что важнейшей задачей является повышение дальности эффективной стрельбы снайперского оружия, это позволяет получить серьезное преимущество в ходе боевых действий, особенно если со стороны противника тоже работают снайперы.По его словам, новая крупнокалиберная винтовка будет выполнена под стандартный отечественный патрон для этого класса стрелковых комплексов – 12,7 на 108 миллиметров.

https://ukraina.ru/20221003/1039296696.html

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новости, россия, винтовка