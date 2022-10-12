https://ukraina.ru/20221012/1039620655.html

Олег Матвейчев: На Кадырова и Царева "наехал" не я, а лже-Матвейчев, созданный Киевом

Олег Матвейчев: На Кадырова и Царева "наехал" не я, а лже-Матвейчев, созданный Киевом - 12.10.2022 Украина.ру

Олег Матвейчев: На Кадырова и Царева "наехал" не я, а лже-Матвейчев, созданный Киевом

Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T07:00

2022-10-12T07:00

2022-10-12T14:23

интервью

олег матвейчев

олег царев

рамзан кадыров

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Депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия" Олег Матвейчев на своем личном примере рассказал интернет-изданию Украина.ру, как украинские информационные спецслужбы пытаются внести раздор в патриотическое сообщество России.- Олег, блогеры-патриоты вам предъявляют следующую претензию: вы, будучи депутатом Государственной Думы, два раза отсутствовали на ее исторических заседаниях – в феврале и октябре этого года, когда проходило голосование за признание ДНР и ЛНР, а также за включение четырех территорий Новороссии в состав РФ.Это связывают с тем, что вы так поступили, чтобы то ли избежать санкций со стороны ЕС – например, вы боитесь, что вам аннулируют Шенген. Возможно у вас есть собственность в Европе. Что вы можете на это ответить? По какой причине вы два раза отсутствовали во время голосования?-- В феврале действительно я отсутствовал на заседании и отсутствовал по банальной причине. Тогда как раз свирепствовал омикрон, очень многие люди болели. Вы знаете, что депутатов тестируют в еженедельном режиме.Поэтому если у простых обычных людей имелся шанс, если они переносят грипп бессимптомно, либо у них слабенькие симптомы, и они могут спутать омикрон с каким-то обычным гриппом, недомоганием и не попасться – ходить, гулять, и никто не знает, и сам человек не знает, что у него ковид, то с депутатом такой номер не проходит.Положительный тест, сразу об этом информируют, после чего ни депутата, ни тех, с кем он контактировал, помощников в том числе, в Думу больше не допускают. Поэтому я не присутствовал.Когда через несколько дней появились списки Евросоюза, где значились наши депутаты, против которых были введены санкции, моей фамилии там не было.После этого я сделал одну простую вещь, я написал открытое открытое письмо Жозепу Боррелю с требованием внести меня в санкционные списки Евросоюза, написал ему кучу всяких разных оскорблений, письмо вышло, и об этом письме написали двести российских СМИ.Даже в Европе в некоторых газетах было написано, что вот, дескать, депутат написал письмо Боррелю.После этого через неделю европейские структуры сориентировались и вышел новый санкционный список, в который я был внесен. Поскольку американцы копировали евросоюзовцев, через некоторое время появился и американский список, где моя фамилия опять отсутствовала, потому что в него попали только те депутаты, кто был в первом списке Евросоюза.Я написал открытое письмо Байдену с требованием, чтобы меня внесли в американский санкционный список. Через некоторое время я был внесен и в американские списки тоже.Позже, по-моему, летом, вышли обновленные списки, и европейские, и американские, где уже все абсолютно депутаты и сенаторы России были под санкциями. Независимо от того, как люди голосовали. Просто по факту того, что человек является депутатом, он уже внесен в списки.Напомню также, что я и в украинском списке "Миротворца" нахожусь, и в санкционных списках Австралии, и еще ряда стран.Никаких шенгенских виз мне не нужно, у меня даже загранпаспорт, по-моему, просрочен, и я не собираюсь новый загранпаспорт получать.Поэтому вообще вся эта журналистская шумиха о том, что некие депутаты не голосовали, потому что они испугались, являются ложью от начала и до конца. Потому что все депутаты прекрасно знают, что они и так под санкциями, и смысла ходить голосовать или не голосовать не было никакого.Те люди, которые не присутствовали в зале заседаний, во всяком случае, во второй раз сейчас, отсутствовали по уважительным причинам.Во-первых, перед тем, как депутатов всех вели к Путину в Кремль, их не один даже, а три раза протестировали. Поэтому у нас порядка десяти или пятнадцати депутатов не попали на голосование из-за положительного теста на ковид.У нас ряд депутатов, в том числе и Делимханов, находятся в зоне боевых действий. Ряд депутатов находятся в других важных командировках.- Почему не голосовали во второй раз?- Лежал и лежу в больнице. С июня месяца я уже четвертую больницу сменил. У меня заболевание позвоночника. Мне постоянно делают операции. Последняя продолжалась семь с лишним часов.Иногда мне с больницы удается сбежать, скажем, действительно я два раза присутствовал на телепрограммах, один раз был на "60 минут", один раз у Никонова. Но это в те дни, когда я более-менее хорошо себя чувствовал. Но это все равно не спасает, я болен постоянно, и меня все равно обратно кладут в больницу.Поэтому зная, что я физически просто не могу сидеть в течение часа и не смогу стоять больше часа на президентском послании, то я из больницы в эти дни сбегать не стал. Совершенно не придал этому обстоятельству значения, потому что и так я под санкциями, а то, что 75% кворума наберется – не было никаких сомнений. На самом деле отсутствовало 9% депутатов, поэтому все конституционные решения и без нас, без больных и командировочных, были прекрасно приняты.- Почему вы лежите в больнице? Какой у вас диагноз?-Их там несколько: это и грыжа позвоночника, и синдром грушевидной мышцы, и какие-то поясничные дела. Мне поставили в позвоночник железные пластины, как многим людям, у которого бывают такого рода травмы – это реконструкция диска называется. Месяц я был после этого на реабилитации, чтобы заново заработали эти все мышцы. Так что практически весь сентябрь я как раз находился на реабилитации.- Также вам ставят на вид наезды на Кадырова, который был назван "неистовым диванном блогером".-Ни одного наезда на Кадырова, тем более, называния его "неистовым диванным блогером" не было, поскольку Кадыров является, как известно, не "диванным блогером", а действующим главой Чеченской республики и генералом. Человеком неравнодушным, человеком-патриотом.Фамилия Кадырова ни в каких моих печатных комментариях, ни в видеозаписях никогда не звучала.Против меня была применена обычная черная технология, чтобы противопоставить Кадырову.Никто из тех, кто писал, что я наезжал на Кадырова, не может привести какую-либо соответствующую цитату. Все эти приписываемые мне слова обычная клевета.К сожалению, вся наша система клеветы настроена на журналистский непрофессионализм – никто никаких фактов не проверяет, публикуя потом непроверенную информацию как правдивую.Увы, у нас есть огромное количество людей, которые считают своим долгом просто схватить любую информацию и ее отрепостить, не подумав, а как это вообще отразится на людях и на их восприятии. И главное – никто не думает, кто заказчик в конечном итоге этой дезинформации. Я в жизни никогда не буду репостить никакой информации, касается ли она Кадырова или Царева, чтобы попросту не вносить разлад в ряды патриотов.А в чьих интересах делают вбросы с целью внесения раскола в ряды патриотов? В чьих интересах, чтобы патриоты начали разборки между собой на темы: кто правильный патриот, а кто неправильный, кто патриотичнее, а кто менее патриотичный.Кому это надо? Я считаю, что это нужно Киеву. Я считаю, что это нужно англичанам. Почему мы настолько тупые, что потребляем любую помойную информацию? Это же не в наших интересах.- Наезда на Олега Царева тоже не было?- Нет. Появился бот - я лично его видел на "Яндекс Дзене", но, видимо, он есть и в других каких-то социальных сетях – "Матвейчев Олег" или "Олег Матвейчев". Он стал приходить в комментарии к различным патриотам, немножко даже имитируя мой стиль - я часто пишу, на грамматику не обращая внимания, и иногда позволяю резкие высказывания.Этот бот делает еще более резкие высказывания, чем я, в адрес тех или иных наших патриотов. Они грубые, иногда с матерками. Я это заметил и записал даже специальный ролик на своем канале "Уши машут ослом". Он вышел под номером 104 и называется "Технология разобщения и урок от Сталина". Подпись "Матвейчев".Вышел он четыре месяца назад, где-то в июне или даже мае. Он был с предупреждением о том, что от моего имени заходят в аккаунты, матерят, критикуют людей, которых в итоге настроили против меня.Хуже другое, крымский общественник Талипов буквально чуть ли не следующий день, как этот лже-Матвейчев выпустил какой-то наезд на Царева, делая перепост этого поста у себя, причем начинает раздувать это все - мол, смотрите, Матвейчев наехал на Царева.Зачем это нужно было делать?Я Царева очень уважаю. Считаю, кстати, его очень информированным человеком. Его анализ украинских элит, украинских событий, вообще понимание того, что происходит на Украине, выше всяких похвал, потому что человек изнутри все это знает. Олег Царев очень много всего полезного сделал. Он - лицо "Русской весны". Я в принципе не мог на Царева наехать.Возникает вопрос к Талипову: на кого он работает, когда начинает устраивать этот скандал? Ему что, кто-тозаплатил за то, что он где-то отыскал какой-то скриншот в комментах липового Матвейчева? Этот человек работает ради хайпа, а не ради интересов России.- Кто зарегистрировал ваш аккаунт на Дзене? Кто, по вашему мнению, стоит за всем этим?-Аккаунт на Дзене зарегистрировали, естественно, украинцы. Есть много фальшивых аккаунтов, которые созданы от имени известных русских патриотов. Я знаю, фальшивый аккаунт Ивана Охлобыстина. Он есть, по-моему, в "Одноклассниках", я его точно видел. Там лже-Охлобыстин пишет абсолютную хрень, которую настоящий Охлобыстин никогда бы не писал и не сделал.Все это известная технология еще с девяностых годов.В девяностые годы на выборах сплошь и рядом от имени кандидатов печатались и распространялись разного рода листовки, в том числе, с оскорблениями избирателей, вы, свиньи, голосуйте за меня, иначе я вас всех уволю – говорил какой-нибудь директор предприятия, который баллотировался на мэра.Естественно, это делал штаб конкурентов. Но народ верил: ах, как он себя ведет, он нас уволить собрался, сейчас тебя самого уволим.Все эти фальшивые подписи в интернете ходят сплошь и рядом. Более того, не стесняются делать подделки под "РИА Новости" даже. Делают фальшивый скриншот: "Агентство "РИА Новости" сообщило, что украдено столько-то миллионов нашими чиновниками. Естественно, в новостях ничего подобного не выходило – скриншот поддельный. Просто логотип "РИА Новости" прилепили сверху.В Сети, нужно понимать, девяносто процентов информации – ложь. Люди должны относиться ко всему этому, ставя вопросы: а на пользу ли это идет нашему Отечеству? А кому выгодно, чтобы данная информация распространялась? А против кого она направлена? Против нашего государства или нет?И если что-то направлено против нашего государства, надо даже не пытаться разбираться, правда это, или неправда – просто не читать и всё. Не просто не распространять, а даже не читать, если видно, что это против нашего государства. Даже если это правда, то все равно не читать, потому что сейчас, во время войны, это точно не нужно.Кто занимается операциями против нас? Естественно, украинцы. Это не моя догадка, у меня огромное количество знакомых в Киеве. Я в свое время там чуть ли не год прожил. У меня там куча учеников. Моя книга "Уши машут ослом" переведена на украинский язык – "Вухи машуть вислюком".Сейчас куча людей, которая работает на той стороне, это, можно сказать, мои ученики. Кто-то честно работает на украинскую сторону, а кто-то, понимая, что все равно они все обречены, в надежде на то, что потом, когда Киев опять будет русским, им зачтется то, что они помогали, сливая информацию, присылают разные сведения.Сведения эти фильтруются, потому что это могут быть какие-то люди, которые связаны с украинской разведкой и пытаются нам втюхать левую информацию.Поэтому, естественно, их информация перепроверяется. Так вот, о том, что против меня украинцы затеяли кампанию, я заранее был предупрежден.Во-первых, появился большой сюжет в программе "Гроши" против меня. Естественно, понадергали каких-то цитат из меня, вырвав их из контекста. Все, что только можно, абсолютно переврали. Все было сделано в самом худшем пропагандистском виде.Потом появились в Фейсбуке (деятельнрость запрещена на территории РФ) и телеграме демотиваторы, в которых стало утверждаться, что Матвейчев называется СВО учениями, а не войной. Это чистой воды фальшивка. Но такие демотиваторы стали сначала за деньги от платных сеток распространяться, ну а потом и наши "полезны идиоты", как их называют украинцы, начали распространять это уже бесплатно.Опять-таки, для чего они это делают? Многие из них называют себя патриотами, но они это делают, совершенно не задумываясь, что они сеют рознь между патриотами, натравливают народ на государство, на ту же Государственную Думу. То есть, делают то, что требуется украинскому ЦИПсО.Этот чудовищный непрофессионализм всей нашей патриотической тусовки приводит к тому, что она, сама того не подозревая, зачастую сама становится невольной агентурой ЦИПсО. Это очень грустное явление. А потом еще говорят – мы проигрываем информационную войну.Ребята, если вы 90% времени занимаетесь тем, что между собой ругаетесь в интернете и спорите, кто более патриотичен, вместо того, чтобы 24 часа в сутки рассказывать о наших достижениях, а их очень много, то это очень печально.Вон Евгений Супер, пожалуйста, возьмите "Время вперед", вон Эй Си публикует каждый день какие-то наши новые открытия, новые достижения в импортозамещении, рассказывает, что в международной политике происходит. Вон только что у американцев Сахалин отобрали, арабы только что кинули по нефти американцев – об этом одном можно два месяца рассказывать. Украинцы бы так и делали.Мы этого ничего не рассказываем, зато целую неделю хайпуем на пустом месте о том, что депутаты не пришли голосовать.Мы же занимаемся самокопанием и самообливанием грязью. Если у нас журналисты и патриотическое блогер-сообщество не поймет, что оно вытворяет, и куда оно в конечном итоге ведет, бесплатно прислуживая украинским ЦИПсО – это может очень плохо кончиться.

https://ukraina.ru/20221003/1039328190.html

https://ukraina.ru/20221010/1039558232.html

https://ukraina.ru/20220723/1036766016.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, олег матвейчев, олег царев, рамзан кадыров