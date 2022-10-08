Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии по ЧП на Крымском мосту - 08.10.2022 Украина.ру
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Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии по ЧП на Крымском мосту
Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии по ЧП на Крымском мосту - 08.10.2022 Украина.ру
Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии по ЧП на Крымском мосту
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Соотвествующее сообщение появилось 8 октября в телеграмм-канале Кабинета министров
2022-10-08T11:49
2022-10-08T11:49
крымский мост
чп
новости
михаил мишустин
комиссия
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Также в состав комиссии вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ России, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Пострадавших и погибших нет.Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром. Железнодорожное сообщение с полуостровом пока приостановлено.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
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крымский мост, чп, новости, михаил мишустин, комиссия
Крымский мост, ЧП, Новости, Михаил Мишустин, комиссия

Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии по ЧП на Крымском мосту

11:49 08.10.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Соотвествующее сообщение появилось 8 октября в телеграмм-канале Кабинета министров
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин", - отметили в правительстве.
Также в состав комиссии вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ России, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Пострадавших и погибших нет.
Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром. Железнодорожное сообщение с полуостровом пока приостановлено.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
11:14
Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУЗа подрывом Крымского моста стоят украинские спецслужбы, сообщает 8 октября Интерфакс-Украина со ссылкой на источник
 
Крымский мостЧПНовостиМихаил Мишустинкомиссия
 
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