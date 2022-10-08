https://ukraina.ru/20221008/1039516221.html

Адекватный и, возможно, ассимметричный: в Совфеде рассказали об ответе на подрыв Крымского моста

Адекватный и, возможно, ассимметричный: в Совфеде рассказали об ответе на подрыв Крымского моста - 08.10.2022 Украина.ру

Адекватный и, возможно, ассимметричный: в Совфеде рассказали об ответе на подрыв Крымского моста

Соответствующие российские ведомства дадут адекватный и, возможно, ассимметричный ответ на подрыв Украиной Крымского моста. Такое заявление сделал член Совета Федерации Александр Башкин, пишут РИА Новости 8 октября

2022-10-08T10:36

2022-10-08T10:36

2022-10-08T10:36

новости

крымский мост

подрыв

теракт

россия

совет федерации

ответ

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Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что был подорван грузовой автомобиль, который передвигался по мосту. В результате теракта произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, возникло возгорание топливных цистерн ж/д-состава. Предварительно, пострадавших нет. "Нет сомнений том, что соответствующие ведомства - Минобороны и другие - дадут адекватный, осознанный и, возможно, ассимметричный ответ на этот дерзкий удар", - заявил Башкин. По его словам, подобного рода теракты не могут происходить без ведома и разрешения Запада.Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что за подрывом Крымского моста стоит Киев.

https://ukraina.ru/20221008/1039515217.html

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2022

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новости, крымский мост, подрыв, теракт, россия, совет федерации, ответ