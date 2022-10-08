Адекватный и, возможно, ассимметричный: в Совфеде рассказали об ответе на подрыв Крымского моста - 08.10.2022 Украина.ру
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Адекватный и, возможно, ассимметричный: в Совфеде рассказали об ответе на подрыв Крымского моста
Адекватный и, возможно, ассимметричный: в Совфеде рассказали об ответе на подрыв Крымского моста - 08.10.2022 Украина.ру
Адекватный и, возможно, ассимметричный: в Совфеде рассказали об ответе на подрыв Крымского моста
Соответствующие российские ведомства дадут адекватный и, возможно, ассимметричный ответ на подрыв Украиной Крымского моста. Такое заявление сделал член Совета Федерации Александр Башкин, пишут РИА Новости 8 октября
2022-10-08T10:36
2022-10-08T10:36
новости
крымский мост
подрыв
теракт
россия
совет федерации
ответ
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Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что был подорван грузовой автомобиль, который передвигался по мосту. В результате теракта произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, возникло возгорание топливных цистерн ж/д-состава. Предварительно, пострадавших нет. "Нет сомнений том, что соответствующие ведомства - Минобороны и другие - дадут адекватный, осознанный и, возможно, ассимметричный ответ на этот дерзкий удар", - заявил Башкин. По его словам, подобного рода теракты не могут происходить без ведома и разрешения Запада.Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что за подрывом Крымского моста стоит Киев.
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новости, крымский мост, подрыв, теракт, россия, совет федерации, ответ
Новости, Крымский мост, подрыв, теракт, Россия, Совет Федерации, ответ

Адекватный и, возможно, ассимметричный: в Совфеде рассказали об ответе на подрыв Крымского моста

10:36 08.10.2022
 
© фото очевидцаКрымский мост
Крымский мост
© фото очевидца
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Соответствующие российские ведомства дадут адекватный и, возможно, ассимметричный ответ на подрыв Украиной Крымского моста. Такое заявление сделал член Совета Федерации Александр Башкин, пишут РИА Новости 8 октября
Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что был подорван грузовой автомобиль, который передвигался по мосту. В результате теракта произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, возникло возгорание топливных цистерн ж/д-состава. Предварительно, пострадавших нет.
"Нет сомнений том, что соответствующие ведомства - Минобороны и другие - дадут адекватный, осознанный и, возможно, ассимметричный ответ на этот дерзкий удар", - заявил Башкин.
По его словам, подобного рода теракты не могут происходить без ведома и разрешения Запада.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что за подрывом Крымского моста стоит Киев.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
10:13
На английском языке: Подоляк признал ответственность Украины в подрыве Крымского мостаСоветник Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту. Соответствующий пост он разместил 8 октября у себя в соцсетях
 
НовостиКрымский мостподрывтерактРоссияСовет Федерацииответ
 
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Заголовок открываемого материала
11:14Украинские СМИ: подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ
11:07В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе
11:01СМИ: Британия испугалась, что её подводные объекты пострадают от ответа России на диверсию на Балтике
11:01СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами
10:48Секретарь СНБО назвал теракт на Крымском мосту "подарком" Путину
10:36Адекватный и, возможно, ассимметричный: в Совфеде рассказали об ответе на подрыв Крымского моста
10:35Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС РФ
10:30Минтранс: первый паром через Керчинский пролив уже отправился
10:25В Британии рассказали о возможных ядерных ударах США по России
10:23Железнодорожное сообщение с Крымом временно приостановлено - РЖД
10:16На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля – НАК
10:13На английском языке: Подоляк признал ответственность Украины в подрыве Крымского моста
09:59СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту
09:49"Объявление войны без правил": в Госдуме прокомментировали ЧП на Крымском мосту
09:46Рогов: в результате нового обстрела ЗАЭС отключена от энергосистемы Украины
09:43Константинов: "Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста"
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09:19У Крымского моста для водителей организованы стоянки с полевой кухней
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