Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в Херсонской области - 07.10.2022 Украина.ру
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Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в Херсонской области
Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в Херсонской области - 07.10.2022 Украина.ру
Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в Херсонской области
Украинские военнослужащие расстреляли 16 мирных жителей поселка Великая Александровка на севере Херсонской области. Об этом 7 октября сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале
2022-10-07T09:38
2022-10-07T09:38
новости
кирилл стремоусов
херсонская область
расстрел
всу
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В Великой Александровне украинские военнослужащие расстреляли на глазах односельчан 16 мирных жителей. По словам Стремоусова, украинские боевики относятся к жителям региона, как к "биомусору, который надо уничтожать без разбора".ВСУ обстреляли Дарьевку (село на реке Ингулец у границы с Николаевской областью Украины) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Ракетами ударили по колонне гражданских автомобилей, есть погибшие.
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новости, кирилл стремоусов, херсонская область, расстрел, всу
Новости, Кирилл Стремоусов, Херсонская область, расстрел, ВСУ

Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в Херсонской области

09:38 07.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинские военнослужащие расстреляли 16 мирных жителей поселка Великая Александровка на севере Херсонской области. Об этом 7 октября сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале
В Великой Александровне украинские военнослужащие расстреляли на глазах односельчан 16 мирных жителей. По словам Стремоусова, украинские боевики относятся к жителям региона, как к "биомусору, который надо уничтожать без разбора".
"Фашизм вскрывает своё истинное лицо. Я не удивлюсь, что на территории Украины уже созданы концентрационные лагеря для геноцида жителей Украины", - написал Стремоусов.
ВСУ обстреляли Дарьевку (село на реке Ингулец у границы с Николаевской областью Украины) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Ракетами ударили по колонне гражданских автомобилей, есть погибшие.
Кирилл Стремоусов
5 октября, 07:29
Стремоусов заявил, что в любом случае ВСУ отбросят из занятых ими херсонских селВоенных ВСУ в любом случае отбросят из занятых ими сел Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев Live"
 
НовостиКирилл СтремоусовХерсонская областьрасстрелВСУ
 
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