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Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в Херсонской области
Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в Херсонской области - 07.10.2022 Украина.ру
Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в Херсонской области
Украинские военнослужащие расстреляли 16 мирных жителей поселка Великая Александровка на севере Херсонской области. Об этом 7 октября сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале
2022-10-07T09:38
2022-10-07T09:38
2022-10-07T09:38
новости
кирилл стремоусов
херсонская область
расстрел
всу
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В Великой Александровне украинские военнослужащие расстреляли на глазах односельчан 16 мирных жителей. По словам Стремоусова, украинские боевики относятся к жителям региона, как к "биомусору, который надо уничтожать без разбора".ВСУ обстреляли Дарьевку (село на реке Ингулец у границы с Николаевской областью Украины) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Ракетами ударили по колонне гражданских автомобилей, есть погибшие.
https://ukraina.ru/20221005/1039390568.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кирилл стремоусов, херсонская область, расстрел, всу
Новости, Кирилл Стремоусов, Херсонская область, расстрел, ВСУ
Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в Херсонской области
Украинские военнослужащие расстреляли 16 мирных жителей поселка Великая Александровка на севере Херсонской области. Об этом 7 октября сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале
В Великой Александровне украинские военнослужащие расстреляли на глазах односельчан 16 мирных жителей. По словам Стремоусова, украинские боевики относятся к жителям региона, как к "биомусору, который надо уничтожать без разбора".
"Фашизм вскрывает своё истинное лицо. Я не удивлюсь, что на территории Украины уже созданы концентрационные лагеря для геноцида жителей Украины", - написал Стремоусов.
ВСУ обстреляли Дарьевку (село на реке Ингулец у границы с Николаевской областью Украины) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Ракетами ударили по колонне гражданских автомобилей, есть погибшие.