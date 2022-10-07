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Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в Херсонской области

Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в Херсонской области - 07.10.2022 Украина.ру

Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в Херсонской области

Украинские военнослужащие расстреляли 16 мирных жителей поселка Великая Александровка на севере Херсонской области. Об этом 7 октября сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале

2022-10-07T09:38

2022-10-07T09:38

2022-10-07T09:38

новости

кирилл стремоусов

херсонская область

расстрел

всу

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В Великой Александровне украинские военнослужащие расстреляли на глазах односельчан 16 мирных жителей. По словам Стремоусова, украинские боевики относятся к жителям региона, как к "биомусору, который надо уничтожать без разбора".ВСУ обстреляли Дарьевку (село на реке Ингулец у границы с Николаевской областью Украины) из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Ракетами ударили по колонне гражданских автомобилей, есть погибшие.

https://ukraina.ru/20221005/1039390568.html

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новости, кирилл стремоусов, херсонская область, расстрел, всу