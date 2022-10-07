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Подскочат цены на бензин и авиабилеты: американцам предрекли новые проблемы после решения ОПЕК+
Подскочат цены на бензин и авиабилеты: американцам предрекли новые проблемы после решения ОПЕК+ - 07.10.2022 Украина.ру
Подскочат цены на бензин и авиабилеты: американцам предрекли новые проблемы после решения ОПЕК+
После решения ОПЕК+ сократить добычу нефти стоимость бензина в США может вновь подскочить, также в ближайшее время начнут расти цены на авиабилеты. Такие опасения высказали 6 октября в сюжете телеканала ABC со ссылкой на американских экспертов
2022-10-07T08:11
2022-10-07T08:11
2022-10-07T08:20
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Снижение объемов добычи может привести к большому росту трат на энергоресурсы в США, включая бензин и обогрев домов. Ожидается, что сильнее всего этот рост затронет южные и северо-восточные регионы страны, следует из материала.Цены на бензин в США уже начали расти из-за высокого спроса, в среднем по стране за галлон платят 3,83 доллара, хотя еще на прошлой неделе было на 5 центов меньше.Кроме того, одним из самых затратных в этом году может стать сезон поездок на праздники. Так, средняя цена на авиабилеты туда и обратно на День благодарения составляет 281 доллар (около 17 тысяч рублей), что на 25 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Рейсы на Рождество стоят еще дороже: их средняя цена достигает 435 долларов (около 26 тысяч рублей), что выше прошлогодних показателей на 55 процентов.В среду ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, цены, билеты, бензин, нефть, опек
Новости, цены, билеты, Бензин, нефть, ОПЕК
Подскочат цены на бензин и авиабилеты: американцам предрекли новые проблемы после решения ОПЕК+
08:11 07.10.2022 (обновлено: 08:20 07.10.2022)
После решения ОПЕК+ сократить добычу нефти стоимость бензина в США может вновь подскочить, также в ближайшее время начнут расти цены на авиабилеты. Такие опасения высказали 6 октября в сюжете телеканала ABC со ссылкой на американских экспертов
Снижение объемов добычи может привести к большому росту трат на энергоресурсы в США, включая бензин и обогрев домов. Ожидается, что сильнее всего этот рост затронет южные и северо-восточные регионы страны, следует из материала.
"Скорее всего, это означает, что цены на заправках вырастут где-то на 10—30 центов за галлон (3,8 литра)", - заявил глава отдела анализа нефтегазового рынка компании GasBuddy Патрик де Хаан.
Цены на бензин в США уже начали расти из-за высокого спроса, в среднем по стране за галлон платят 3,83 доллара, хотя еще на прошлой неделе было на 5 центов меньше.
Кроме того, одним из самых затратных в этом году может стать сезон поездок на праздники.
Так, средняя цена на авиабилеты туда и обратно на День благодарения составляет 281 доллар (около 17 тысяч рублей), что на 25 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Рейсы на Рождество стоят еще дороже: их средняя цена достигает 435 долларов (около 26 тысяч рублей), что выше прошлогодних показателей на 55 процентов.
В среду ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.
В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.