https://ukraina.ru/20221005/1039362813.html
"На уровне ультиматума": Кнутов заявил, что Россия должна наказать виновных в подрыве "Северных потоков"
"На уровне ультиматума": Кнутов заявил, что Россия должна наказать виновных в подрыве "Северных потоков" - 05.10.2022 Украина.ру
"На уровне ультиматума": Кнутов заявил, что Россия должна наказать виновных в подрыве "Северных потоков"
Диверсии, произошедшие на газопроводах "Северного потока" должны быть расследованы и получить соответствующую реакцию. Правда она не должна быть зеркальной. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-05T06:15
2022-10-05T06:15
2022-10-05T06:15
новости
эксперт
юрий кнутов
ультиматум
россия
виновные
подрыв
северный поток
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А вот отвечать симметрично – то есть подрывать газопроводы виновников в ответ не стоит, считает специалист. На его взгляд, это приведет к дальнейшей эскалации. В то же время отсутствие реакции со стороны Москвы продемонстрирует ее противникам, что так с Россией можно поступать и дальше.Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, юрий кнутов, ультиматум, россия, виновные, подрыв, северный поток
Новости, эксперт, Юрий Кнутов, ультиматум, Россия, виновные, подрыв, Северный поток
"На уровне ультиматума": Кнутов заявил, что Россия должна наказать виновных в подрыве "Северных потоков"
Диверсии, произошедшие на газопроводах "Северного потока" должны быть расследованы и получить соответствующую реакцию. Правда она не должна быть зеркальной. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
"Если мы докажем, что США и Британия имеют прямое отношение к этому подрыву, то это вообще-то нападение на Россию. Это "казус белли" - основание для начала войны. Как мы будем реагировать, мне сложно сказать, но реакция вообще-то должна быть крайне жесткой. Это потребовать от виновников компенсации убытков, не только реальных, то и упущенную выгоду. Разговор должен быть на уровне ультиматума", - сказал эксперт.
А вот отвечать симметрично – то есть подрывать газопроводы виновников в ответ не стоит, считает специалист. На его взгляд, это приведет к дальнейшей эскалации. В то же время отсутствие реакции со стороны Москвы продемонстрирует ее противникам, что так с Россией можно поступать и дальше.
Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь: