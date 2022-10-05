"На уровне ультиматума": Кнутов заявил, что Россия должна наказать виновных в подрыве "Северных потоков" - 05.10.2022 Украина.ру
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"На уровне ультиматума": Кнутов заявил, что Россия должна наказать виновных в подрыве "Северных потоков"
"На уровне ультиматума": Кнутов заявил, что Россия должна наказать виновных в подрыве "Северных потоков" - 05.10.2022 Украина.ру
"На уровне ультиматума": Кнутов заявил, что Россия должна наказать виновных в подрыве "Северных потоков"
Диверсии, произошедшие на газопроводах "Северного потока" должны быть расследованы и получить соответствующую реакцию. Правда она не должна быть зеркальной. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-05T06:15
2022-10-05T06:15
новости
эксперт
юрий кнутов
ультиматум
россия
виновные
подрыв
северный поток
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А вот отвечать симметрично – то есть подрывать газопроводы виновников в ответ не стоит, считает специалист. На его взгляд, это приведет к дальнейшей эскалации. В то же время отсутствие реакции со стороны Москвы продемонстрирует ее противникам, что так с Россией можно поступать и дальше.Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html
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новости, эксперт, юрий кнутов, ультиматум, россия, виновные, подрыв, северный поток
Новости, эксперт, Юрий Кнутов, ультиматум, Россия, виновные, подрыв, Северный поток

"На уровне ультиматума": Кнутов заявил, что Россия должна наказать виновных в подрыве "Северных потоков"

06:15 05.10.2022
 
© infosmi.netЮрий Кнутов
Юрий Кнутов
© infosmi.net
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Диверсии, произошедшие на газопроводах "Северного потока" должны быть расследованы и получить соответствующую реакцию. Правда она не должна быть зеркальной. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
"Если мы докажем, что США и Британия имеют прямое отношение к этому подрыву, то это вообще-то нападение на Россию. Это "казус белли" - основание для начала войны. Как мы будем реагировать, мне сложно сказать, но реакция вообще-то должна быть крайне жесткой. Это потребовать от виновников компенсации убытков, не только реальных, то и упущенную выгоду. Разговор должен быть на уровне ультиматума", - сказал эксперт.
А вот отвечать симметрично – то есть подрывать газопроводы виновников в ответ не стоит, считает специалист. На его взгляд, это приведет к дальнейшей эскалации. В то же время отсутствие реакции со стороны Москвы продемонстрирует ее противникам, что так с Россией можно поступать и дальше.
Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 01:45Чем воюют на Украине
Юрий Кнутов: Ответ на теракт на "Северных потоках" должен быть очень чувствительный, хотя асимметричный
 
НовостиэкспертЮрий КнутовультиматумРоссиявиновныеподрывСеверный поток
 
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