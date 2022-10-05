https://ukraina.ru/20221005/1039362813.html

"На уровне ультиматума": Кнутов заявил, что Россия должна наказать виновных в подрыве "Северных потоков"

"На уровне ультиматума": Кнутов заявил, что Россия должна наказать виновных в подрыве "Северных потоков" - 05.10.2022 Украина.ру

"На уровне ультиматума": Кнутов заявил, что Россия должна наказать виновных в подрыве "Северных потоков"

Диверсии, произошедшие на газопроводах "Северного потока" должны быть расследованы и получить соответствующую реакцию. Правда она не должна быть зеркальной. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-05T06:15

2022-10-05T06:15

2022-10-05T06:15

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юрий кнутов

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северный поток

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А вот отвечать симметрично – то есть подрывать газопроводы виновников в ответ не стоит, считает специалист. На его взгляд, это приведет к дальнейшей эскалации. В то же время отсутствие реакции со стороны Москвы продемонстрирует ее противникам, что так с Россией можно поступать и дальше.Полностью интервью с Юрием Кнутовым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221004/1039330252.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эксперт, юрий кнутов, ультиматум, россия, виновные, подрыв, северный поток