"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше - 30.09.2022 Украина.ру
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"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше
"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше - 30.09.2022 Украина.ру
"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше
Россия идет к новому миропорядку, который пройдет самые тяжелые испытания гибридной войны, заявил сенатор Игорь Морозов на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру
2022-09-30T17:35
2022-09-30T17:39
новости
россия
украина
игорь морозов
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Режим Зеленского сделает все, чтобы недопустить восстановления новых областей, контраста, который в ближайшее время увидят все украинцы на освобожденных территориях. Будет серьезная битва, добавил сенатор. Войска НАТО принимают участие в боевых действиях, и в обозримом будущем они появятся на всей территории Украины, считает сенатор. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик на правах субъектов РФ.
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новости, россия, украина, игорь морозов
Новости, Россия, Украина, Игорь Морозов

"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше

17:35 30.09.2022 (обновлено: 17:39 30.09.2022)
 
Сенатор Игорь Морозов на пресс-конференции издания Украина.ру
Сенатор Игорь Морозов на пресс-конференции издания Украина.ру
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Россия идет к новому миропорядку, который пройдет самые тяжелые испытания гибридной войны, заявил сенатор Игорь Морозов на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру

"Мы видим, как ждет Украина наш Русский мир, исторических событий. Не все получилось, но я уверен, что те области, которые сегодня подписали соглашение [о включении в состав России], через два-три-пять лет превратятся в модель России XXI века с великолепными городами, заново отстроенными", - сказал Морозов.

Режим Зеленского сделает все, чтобы недопустить восстановления новых областей, контраста, который в ближайшее время увидят все украинцы на освобожденных территориях. Будет серьезная битва, добавил сенатор. Войска НАТО принимают участие в боевых действиях, и в обозримом будущем они появятся на всей территории Украины, считает сенатор.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик на правах субъектов РФ.
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
12:24
Украина.ру проводит пресс-конференцию с главами ВГА освобожденных территорий
 
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