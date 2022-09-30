https://ukraina.ru/20220930/1039273568.html
"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше
"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше - 30.09.2022 Украина.ру
"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше
Россия идет к новому миропорядку, который пройдет самые тяжелые испытания гибридной войны, заявил сенатор Игорь Морозов на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру
2022-09-30T17:35
2022-09-30T17:35
2022-09-30T17:39
новости
россия
украина
игорь морозов
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Режим Зеленского сделает все, чтобы недопустить восстановления новых областей, контраста, который в ближайшее время увидят все украинцы на освобожденных территориях. Будет серьезная битва, добавил сенатор. Войска НАТО принимают участие в боевых действиях, и в обозримом будущем они появятся на всей территории Украины, считает сенатор. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик на правах субъектов РФ.
https://ukraina.ru/20220930/1039248308.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, украина, игорь морозов
"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше
17:35 30.09.2022 (обновлено: 17:39 30.09.2022)
Россия идет к новому миропорядку, который пройдет самые тяжелые испытания гибридной войны, заявил сенатор Игорь Морозов на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру
"Мы видим, как ждет Украина наш Русский мир, исторических событий. Не все получилось, но я уверен, что те области, которые сегодня подписали соглашение [о включении в состав России], через два-три-пять лет превратятся в модель России XXI века с великолепными городами, заново отстроенными", - сказал Морозов.
Режим Зеленского сделает все, чтобы недопустить восстановления новых областей, контраста, который в ближайшее время увидят все украинцы на освобожденных территориях. Будет серьезная битва, добавил сенатор. Войска НАТО принимают участие в боевых действиях, и в обозримом будущем они появятся на всей территории Украины, считает сенатор.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик на правах субъектов РФ.