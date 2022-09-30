https://ukraina.ru/20220930/1039273568.html

"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше

"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше - 30.09.2022 Украина.ру

"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше

Россия идет к новому миропорядку, который пройдет самые тяжелые испытания гибридной войны, заявил сенатор Игорь Морозов на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру

2022-09-30T17:35

2022-09-30T17:35

2022-09-30T17:39

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Режим Зеленского сделает все, чтобы недопустить восстановления новых областей, контраста, который в ближайшее время увидят все украинцы на освобожденных территориях. Будет серьезная битва, добавил сенатор. Войска НАТО принимают участие в боевых действиях, и в обозримом будущем они появятся на всей территории Украины, считает сенатор. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик на правах субъектов РФ.

https://ukraina.ru/20220930/1039248308.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, игорь морозов