"Требует усилий": Патрушев рассказал о противодействии украинскому оружию - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039244058.html
"Требует усилий": Патрушев рассказал о противодействии украинскому оружию
"Требует усилий": Патрушев рассказал о противодействии украинскому оружию - 30.09.2022 Украина.ру
"Требует усилий": Патрушев рассказал о противодействии украинскому оружию
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ заявил, что страны должны объединить усилия по противодействию распространению украинского оружия. Об этом 30 сентября передает РИА Новости
2022-09-30T11:01
2022-09-30T11:01
новости
патрушев
оружие
украина
спецоперация
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101543/28/1015432844_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_810920a1d41d9042f62776f381451418.jpg
Кроме того, он подчеркнул, что страны Запада стараются дестабилизировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уже дестабилизировав Евроатлантику.Также Патрушев отметил, что Запад "нанёс России мощный удар, но он сам страдает от его последствий".
https://ukraina.ru/20220928/1039117052.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101543/28/1015432844_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_d1e388e29be6024cd4c3b99f684a7559.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, патрушев, оружие, украина, спецоперация, снг
Новости, Патрушев, оружие, Украина, Спецоперация, СНГ

"Требует усилий": Патрушев рассказал о противодействии украинскому оружию

11:01 30.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ заявил, что страны должны объединить усилия по противодействию распространению украинского оружия. Об этом 30 сентября передает РИА Новости
Противодействие рискам расползания оружия с Украины в другие регионы требует объединения усилий спецслужб стран СНГ.
Кроме того, он подчеркнул, что страны Запада стараются дестабилизировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уже дестабилизировав Евроатлантику.
Прямым следствием безрассудной политики Вашингтона, Лондона и их союзников стали кровавые авантюры на Балканах, в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и на Украине, которые уже унесли жизни сотен тысяч людей. Однако Западу этого явно недостаточно.
Также Патрушев отметил, что Запад "нанёс России мощный удар, но он сам страдает от его последствий".
- РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 07:30
"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и СШАСША и Россия имеют достаточное количество и ядерных боеголовок, и тактического ядреного оружия, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
 
НовостиПатрушеворужиеУкраинаСпецоперацияСНГ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16Рогов назвал новую столицу Запорожской области
11:06В Германии хлебопекарню, которая собирала деньги для Украины, обвинили в рекламе нацизма
11:01"Требует усилий": Патрушев рассказал о противодействии украинскому оружию
11:00Global Times: основную выгоду от кризиса в Европе получают США
10:55Рогов заявил о десятках погибших при обстреле автоколонны в Запорожской области
10:54Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрии
10:51Харьков: настроение – надежда
10:30Глава Пентагона высказался о виновных в авариях на "СП"
10:08В Запорожской области расстреляна гуманитарная колонна: есть жертвы
10:06Эрдоган и новые регионы России. Кому и зачем нужны очередные переговоры
10:01В Херсоне во время обстрела погиб чиновник администрации Алексей Катериничев
10:00Что изменится в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье после присоединения к России?
09:50Главком рассказал об ускоренной подготовке сухопутных войск
09:46Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев
09:38В Китае рассказали о "катастрофических" результатах зависимости Европы от США
09:37Турция готова выступить посредником по Украине - Эрдоган
09:10Полянский прокомментировал заявление генсека ООН о референдумах
09:08Трудовая повинность и пустой бюджет. Как живет город Сумы
09:08Признание независимости, обстановка в Красном Лимане. Главное на утро 30 сентября
09:07Алексей Зубец: Бывшие регионы Украины будут привыкать жить в России несколько лет
Лента новостейМолния