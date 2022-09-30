"Требует усилий": Патрушев рассказал о противодействии украинскому оружию

"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США

США и Россия имеют достаточное количество и ядерных боеголовок, и тактического ядреного оружия, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру