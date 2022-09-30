https://ukraina.ru/20220930/1039244058.html
"Требует усилий": Патрушев рассказал о противодействии украинскому оружию
"Требует усилий": Патрушев рассказал о противодействии украинскому оружию - 30.09.2022 Украина.ру
"Требует усилий": Патрушев рассказал о противодействии украинскому оружию
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ заявил, что страны должны объединить усилия по противодействию распространению украинского оружия. Об этом 30 сентября передает РИА Новости
2022-09-30T11:01
2022-09-30T11:01
2022-09-30T11:01
новости
патрушев
оружие
украина
спецоперация
снг
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Кроме того, он подчеркнул, что страны Запада стараются дестабилизировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уже дестабилизировав Евроатлантику.Также Патрушев отметил, что Запад "нанёс России мощный удар, но он сам страдает от его последствий".
https://ukraina.ru/20220928/1039117052.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, патрушев, оружие, украина, спецоперация, снг
Новости, Патрушев, оружие, Украина, Спецоперация, СНГ
"Требует усилий": Патрушев рассказал о противодействии украинскому оружию
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ заявил, что страны должны объединить усилия по противодействию распространению украинского оружия. Об этом 30 сентября передает РИА Новости