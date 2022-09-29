https://ukraina.ru/20220929/1039195688.html

Гибельная триада Украины. Весомо и с оттяжкой

Гибельная триада Украины. Весомо и с оттяжкой - 29.09.2022 Украина.ру

Гибельная триада Украины. Весомо и с оттяжкой

В Украина опять радость, хоть по детской привычке без штанов бегай: США выделили ей очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд. долл., в который вошла очередная Украина.ру, 29.09.2022

2022-09-29T09:15

2022-09-29T09:15

2022-09-29T09:15

мнения

украина

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В Украина опять радость, хоть по детской привычке без штанов бегай: США выделили ей очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд. долл., в который вошла очередная партия из 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.Более того, американцы даже собрались поучить украинцев, как на этих "хаймарсах" работать, чтобы своих наводчиков и инструкторов не подставлять, когда русские доберутся до РСЗО. В том, что доберутся-таки, ни у кого сомнений нет, и поэтому американцев жалко, а вот украинцев пусть "ныщать" (уничтожают) – расходный туземный материал, туда ему и дорога. Так, хотя вслух не говорят, но, видимо, про себя думают в Штатах.И поэтому тоже самый ходовой вопрос сегодня, когда якобы и формально независимой украинской государственности перевалило за 30 лет, -- "Где Украина сделала ошибку, из-за которой все у нее пошло наперекосяк и ничего не получается до такой степени, что она вообще может исчезнуть с карты мира?"А на самом деле все очень просто: Украина с самого начала, уже в декабре 1991 года, когда народ на всеукраинском референдуме подтвердил выбор независимости, сделала три неверных кардинальных шага. Споткнулась сразу на все четыре ноги, и зашаталась краеугольная государственническая тренога, на которой и зиждилась мечта украинских эрзац-элит о собственной небольшой "державке", позволяющей смачно, в три глотки и с оттяжечкой пользовать "нэньку" и ее народ.Во-первых, президентом стал Леонид Кравчук, бывший компартийный чинуша, который до этого в детстве носил харчи в бандеровские схроны, а потом всю сознательную жизнь по-комсомольски и по-коммунистически замаливал грехи. И не только служил прообразом красному герою гражданской войны Николаю Щорсу на лошади в центре Киева, но и специализировался на зверином по методам искоренению "украинского буржуазного национализма".Так у него и сформировался образ и демократии, и построения державы – первая независимая посткоммунистическая украинская власть и ее подпевалы из так называемой "национал-демократической оппозиции" решали изначально неправильную дилемму - демократия или держава? То есть что первее надо строить – демократию развивать или державу возводить?Робкие голоса, утверждавшие, что надо двигать оба, как сейчас сказали бы, трека параллельно, потонули в шуме привычного одобрямса в вышиванках и шароварах, когда Кравчук однозначно выбрал державу, а главный оппозиционер Вячеслав Черновил его поддержал. Этот гибридный политический "твикс" украинской государственности больше всего наделся на то, что сильная держава поможет им в борьбе с врагами, в которые уже тогда записали Россию. И Кравчук буквально из штанишек выпрыгивал, рискуя поразить изысканную западную демопублику не очень изящными "семейками", чтобы только добиться максимального признания Украины в мире. Он ради признания этого даже ядерное оружие отдать согласился, а его сменщик Леонид Кучма, очень удачно покрасовавшись, все это слил в Будапеште в декабре 1994 года. Под меморандум о гарантиях безопасности, явно написанный на закамуфлированной туалетной бумаге (ни на что больше сей документ не годился).В итоге Украину признали все, даже Гондурас и Буркина-Фасо. Безопасности это не прибавило, а без демократии украинское государство медленно, но неотвратимо превращалось в зубодробительного монстра, обуреваемого жаждой насилия над собственными людьми (кого же еще насиловать – все остальные над Украиной смеялись и смеются) и стремления подчинить себе всё и вся. Сегодня мы этого монстра видим во всей красе – тоталитарное, сильное исключительно чужими подачками и поддержкой государство, готовое карать своих зазевавшихся граждан даже за мыслепреступления.Был бы жив Джордж Оруэлл, он бы разъяснил украинцам, что "Скотный двор" и "1984" он писал, как социальное фэнтези, а не как руководство к действию. Или инструкцию для построения державы. Но Оруэлл мертв, а дело его живет. Слава Украине!Во-вторых, независимая Украина изначально решала, чьей ей быть? Кто ее, так сказать, хозяин – украинский народ или все же граждане всех национальностей, в том числе, и не этнические украинцы. Многонациональное она государство или все же моноэтническое?Медленно под влиянием оголтелой галичанского десанта, который представлял Львов, объявленный "Украинским Пьемонтом", неотвратимо оккупировал Киев под видом единственных "носителей правильной украинской мовы". И Украина выбрала украинизацию Ускоренную и насильственную. За счет прав других национальностей. Несмотря на то, что при принятии новой Конституции Украины в 1996 году в нее был вписан главный компромисс уже в первой фразе: "от имени Украинского народа - граждан Украины всех национальностей".Закончилось все тем, что украинцы провозглашены главной титульной нацией, а все остальные – инородцами и пачкунами голубой крови правоверных и расово правильных смерековых приматов и шумеров из Галичины. Типа Ирины Фарион, Олега Тягнибока, Зоряна Шкиряка или Остапа Дроздова (не пытайтесь даже узнать, кто это такие, это узкая укро-специализация), за которыми в бессилии рыдма рыдает порой вся Всемирная психиатрическая ассоциация. Но сделать ничего не может: Украина – независимое государство, основатель ООН.В итоге к сегодняшнему дню в Украине патриотизм (любовь к Родине) и даже национализм (предпочтение национального перед интернациональным) выродились в нацизм и неонацизм (ненависть к чужому, в основном – русскому и России), которые стали идеологией, теорией и практикой жизни государства. Слава нации!В-третьих, в политической борьбе изначально повелась борьба, какой быть оппозиции в Украине. И родилась лукавая формула "конструктивной оппозиции". Это когда так называемые оппозиционеры здесь за власть борются. Отстаивая свои принципы, а здесь – в свои партийные программы заворачивают жирную селедку, полученную от власти. В знак благодарности за поддержку и склонность к компромиссу."Конструктивность" оппозиции, как вы поняли, заключалась в том, что борцы против власти и ее перегибов и недостатков, поддерживали власть во всем, что, как они утверждали, "шло на пользу державе" и неистово критиковали то, что державе вредило. В итоге разница между властью размылась окончательно и свелась не к борьбе программ развития державы, а к борьбе за места у кормушки и корыта.Умерший 24 августа 1990 года, за год до украинской независимости, гениальный Сергей Довлатов вольно или невольно нарисовал портрет типичного украинского оппозиционера, откуда бы, слева или справа, он ни "произрастал": "Он был готов на все ради достижения цели. Пользовался любыми средствами. Цель представлялась все туманнее. Жизнь превратилась в достижение средств. Альтернатива добра и зла переродилась в альтернативу успеха и неудачи. Активная жизнедеятельность затормозила нравственный рост".В итоге сначала в Украине исчезла любая идеологическая принципиальность в отстаивании своих взглядов – все размылось, смешалось и потекло в таком виде в направлении привокзального нужника в Пирятине, который и не такое видел и переваривал. Потом куда-то делось представление о маломальской альтернативе в развитии страны. А вот сегодня режим президента Владимира Зеленского успешно и продуктивно добивает последние ростки и зачатки оппозиции и квази-оппозиционеров, узурпируя власть. Тоже со смаком и с привычной уже оттяжечкой.И скоро никого и нигде не будет. Только Зеленский и его "слуги народа", которые и думать забили о смысле слова "народ". И война кругом. Во славу державы. Смерть ворогам!P.S. А Зеленский, который на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях потерял 20% украинской территории, продолжает бороться. За державу. И просит помощи. У западных хозяев: "Главной нашей задачей является координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и связанные с ними угрозы. Сейчас не 2014 год. Все всё понимают. И обязательно будут действовать ...Провел сегодня целую серию переговоров. Президент Турции Эрдоган, Канцлер Германии Шольц, Премьер-министр Канады Трюдо, Премьер-министр Великобритании Трасс, Генеральный секретарь ООН Гутерриш, Президент Европейского Совета Шарль Мишель... Всем спасибо за четкую и недвусмысленную поддержку. Всем спасибо за понимание нашей позиции. Украина не может и не будет мириться ни с какими попытками России захватить любую часть нашей земли... Еще хочу поблагодарить Соединенным Штатам Америки и лично Президента Байдена за новый пакет военной поддержки для нашего государства объемом более миллиарда долларов. Это действительно весомо".Мне здесь добавить нечего.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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