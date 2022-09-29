https://ukraina.ru/20220929/1039195688.html
Гибельная триада Украины. Весомо и с оттяжкой
Гибельная триада Украины. Весомо и с оттяжкой - 29.09.2022 Украина.ру
Гибельная триада Украины. Весомо и с оттяжкой
В Украина опять радость, хоть по детской привычке без штанов бегай: США выделили ей очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд. долл., в который вошла очередная Украина.ру, 29.09.2022
2022-09-29T09:15
2022-09-29T09:15
2022-09-29T09:15
мнения
украина
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102996/03/1029960310_0:36:800:486_1920x0_80_0_0_603e33df5dea100f98c46e6a31892d68.jpg
В Украина опять радость, хоть по детской привычке без штанов бегай: США выделили ей очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд. долл., в который вошла очередная партия из 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.Более того, американцы даже собрались поучить украинцев, как на этих "хаймарсах" работать, чтобы своих наводчиков и инструкторов не подставлять, когда русские доберутся до РСЗО. В том, что доберутся-таки, ни у кого сомнений нет, и поэтому американцев жалко, а вот украинцев пусть "ныщать" (уничтожают) – расходный туземный материал, туда ему и дорога. Так, хотя вслух не говорят, но, видимо, про себя думают в Штатах.И поэтому тоже самый ходовой вопрос сегодня, когда якобы и формально независимой украинской государственности перевалило за 30 лет, -- "Где Украина сделала ошибку, из-за которой все у нее пошло наперекосяк и ничего не получается до такой степени, что она вообще может исчезнуть с карты мира?"А на самом деле все очень просто: Украина с самого начала, уже в декабре 1991 года, когда народ на всеукраинском референдуме подтвердил выбор независимости, сделала три неверных кардинальных шага. Споткнулась сразу на все четыре ноги, и зашаталась краеугольная государственническая тренога, на которой и зиждилась мечта украинских эрзац-элит о собственной небольшой "державке", позволяющей смачно, в три глотки и с оттяжечкой пользовать "нэньку" и ее народ.Во-первых, президентом стал Леонид Кравчук, бывший компартийный чинуша, который до этого в детстве носил харчи в бандеровские схроны, а потом всю сознательную жизнь по-комсомольски и по-коммунистически замаливал грехи. И не только служил прообразом красному герою гражданской войны Николаю Щорсу на лошади в центре Киева, но и специализировался на зверином по методам искоренению "украинского буржуазного национализма".Так у него и сформировался образ и демократии, и построения державы – первая независимая посткоммунистическая украинская власть и ее подпевалы из так называемой "национал-демократической оппозиции" решали изначально неправильную дилемму - демократия или держава? То есть что первее надо строить – демократию развивать или державу возводить?Робкие голоса, утверждавшие, что надо двигать оба, как сейчас сказали бы, трека параллельно, потонули в шуме привычного одобрямса в вышиванках и шароварах, когда Кравчук однозначно выбрал державу, а главный оппозиционер Вячеслав Черновил его поддержал. Этот гибридный политический "твикс" украинской государственности больше всего наделся на то, что сильная держава поможет им в борьбе с врагами, в которые уже тогда записали Россию. И Кравчук буквально из штанишек выпрыгивал, рискуя поразить изысканную западную демопублику не очень изящными "семейками", чтобы только добиться максимального признания Украины в мире. Он ради признания этого даже ядерное оружие отдать согласился, а его сменщик Леонид Кучма, очень удачно покрасовавшись, все это слил в Будапеште в декабре 1994 года. Под меморандум о гарантиях безопасности, явно написанный на закамуфлированной туалетной бумаге (ни на что больше сей документ не годился).В итоге Украину признали все, даже Гондурас и Буркина-Фасо. Безопасности это не прибавило, а без демократии украинское государство медленно, но неотвратимо превращалось в зубодробительного монстра, обуреваемого жаждой насилия над собственными людьми (кого же еще насиловать – все остальные над Украиной смеялись и смеются) и стремления подчинить себе всё и вся. Сегодня мы этого монстра видим во всей красе – тоталитарное, сильное исключительно чужими подачками и поддержкой государство, готовое карать своих зазевавшихся граждан даже за мыслепреступления.Был бы жив Джордж Оруэлл, он бы разъяснил украинцам, что "Скотный двор" и "1984" он писал, как социальное фэнтези, а не как руководство к действию. Или инструкцию для построения державы. Но Оруэлл мертв, а дело его живет. Слава Украине!Во-вторых, независимая Украина изначально решала, чьей ей быть? Кто ее, так сказать, хозяин – украинский народ или все же граждане всех национальностей, в том числе, и не этнические украинцы. Многонациональное она государство или все же моноэтническое?Медленно под влиянием оголтелой галичанского десанта, который представлял Львов, объявленный "Украинским Пьемонтом", неотвратимо оккупировал Киев под видом единственных "носителей правильной украинской мовы". И Украина выбрала украинизацию Ускоренную и насильственную. За счет прав других национальностей. Несмотря на то, что при принятии новой Конституции Украины в 1996 году в нее был вписан главный компромисс уже в первой фразе: "от имени Украинского народа - граждан Украины всех национальностей".Закончилось все тем, что украинцы провозглашены главной титульной нацией, а все остальные – инородцами и пачкунами голубой крови правоверных и расово правильных смерековых приматов и шумеров из Галичины. Типа Ирины Фарион, Олега Тягнибока, Зоряна Шкиряка или Остапа Дроздова (не пытайтесь даже узнать, кто это такие, это узкая укро-специализация), за которыми в бессилии рыдма рыдает порой вся Всемирная психиатрическая ассоциация. Но сделать ничего не может: Украина – независимое государство, основатель ООН.В итоге к сегодняшнему дню в Украине патриотизм (любовь к Родине) и даже национализм (предпочтение национального перед интернациональным) выродились в нацизм и неонацизм (ненависть к чужому, в основном – русскому и России), которые стали идеологией, теорией и практикой жизни государства. Слава нации!В-третьих, в политической борьбе изначально повелась борьба, какой быть оппозиции в Украине. И родилась лукавая формула "конструктивной оппозиции". Это когда так называемые оппозиционеры здесь за власть борются. Отстаивая свои принципы, а здесь – в свои партийные программы заворачивают жирную селедку, полученную от власти. В знак благодарности за поддержку и склонность к компромиссу."Конструктивность" оппозиции, как вы поняли, заключалась в том, что борцы против власти и ее перегибов и недостатков, поддерживали власть во всем, что, как они утверждали, "шло на пользу державе" и неистово критиковали то, что державе вредило. В итоге разница между властью размылась окончательно и свелась не к борьбе программ развития державы, а к борьбе за места у кормушки и корыта.Умерший 24 августа 1990 года, за год до украинской независимости, гениальный Сергей Довлатов вольно или невольно нарисовал портрет типичного украинского оппозиционера, откуда бы, слева или справа, он ни "произрастал": "Он был готов на все ради достижения цели. Пользовался любыми средствами. Цель представлялась все туманнее. Жизнь превратилась в достижение средств. Альтернатива добра и зла переродилась в альтернативу успеха и неудачи. Активная жизнедеятельность затормозила нравственный рост".В итоге сначала в Украине исчезла любая идеологическая принципиальность в отстаивании своих взглядов – все размылось, смешалось и потекло в таком виде в направлении привокзального нужника в Пирятине, который и не такое видел и переваривал. Потом куда-то делось представление о маломальской альтернативе в развитии страны. А вот сегодня режим президента Владимира Зеленского успешно и продуктивно добивает последние ростки и зачатки оппозиции и квази-оппозиционеров, узурпируя власть. Тоже со смаком и с привычной уже оттяжечкой.И скоро никого и нигде не будет. Только Зеленский и его "слуги народа", которые и думать забили о смысле слова "народ". И война кругом. Во славу державы. Смерть ворогам!P.S. А Зеленский, который на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях потерял 20% украинской территории, продолжает бороться. За державу. И просит помощи. У западных хозяев: "Главной нашей задачей является координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и связанные с ними угрозы. Сейчас не 2014 год. Все всё понимают. И обязательно будут действовать ...Провел сегодня целую серию переговоров. Президент Турции Эрдоган, Канцлер Германии Шольц, Премьер-министр Канады Трюдо, Премьер-министр Великобритании Трасс, Генеральный секретарь ООН Гутерриш, Президент Европейского Совета Шарль Мишель... Всем спасибо за четкую и недвусмысленную поддержку. Всем спасибо за понимание нашей позиции. Украина не может и не будет мириться ни с какими попытками России захватить любую часть нашей земли... Еще хочу поблагодарить Соединенным Штатам Америки и лично Президента Байдена за новый пакет военной поддержки для нашего государства объемом более миллиарда долларов. Это действительно весомо".Мне здесь добавить нечего.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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мнения, украина
В Украина опять радость, хоть по детской привычке без штанов бегай: США выделили ей очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд. долл., в который вошла очередная партия из 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Более того, американцы даже собрались поучить украинцев, как на этих "хаймарсах" работать, чтобы своих наводчиков и инструкторов не подставлять, когда русские доберутся до РСЗО. В том, что доберутся-таки, ни у кого сомнений нет, и поэтому американцев жалко, а вот украинцев пусть "ныщать" (уничтожают) – расходный туземный материал, туда ему и дорога. Так, хотя вслух не говорят, но, видимо, про себя думают в Штатах.
И поэтому тоже самый ходовой вопрос сегодня, когда якобы и формально независимой украинской государственности перевалило за 30 лет, -- "Где Украина сделала ошибку, из-за которой все у нее пошло наперекосяк и ничего не получается до такой степени, что она вообще может исчезнуть с карты мира?"
А на самом деле все очень просто: Украина с самого начала, уже в декабре 1991 года, когда народ на всеукраинском референдуме подтвердил выбор независимости, сделала три неверных кардинальных шага. Споткнулась сразу на все четыре ноги, и зашаталась краеугольная государственническая тренога, на которой и зиждилась мечта украинских эрзац-элит о собственной небольшой "державке", позволяющей смачно, в три глотки и с оттяжечкой пользовать "нэньку" и ее народ.
Во-первых, президентом стал Леонид Кравчук, бывший компартийный чинуша, который до этого в детстве носил харчи в бандеровские схроны, а потом всю сознательную жизнь по-комсомольски и по-коммунистически замаливал грехи. И не только служил прообразом красному герою гражданской войны Николаю Щорсу на лошади в центре Киева, но и специализировался на зверином по методам искоренению "украинского буржуазного национализма".
Так у него и сформировался образ и демократии, и построения державы – первая независимая посткоммунистическая украинская власть и ее подпевалы из так называемой "национал-демократической оппозиции" решали изначально неправильную дилемму - демократия или держава? То есть что первее надо строить – демократию развивать или державу возводить?
Робкие голоса, утверждавшие, что надо двигать оба, как сейчас сказали бы, трека параллельно, потонули в шуме привычного одобрямса в вышиванках и шароварах, когда Кравчук однозначно выбрал державу, а главный оппозиционер Вячеслав Черновил его поддержал. Этот гибридный политический "твикс" украинской государственности больше всего наделся на то, что сильная держава поможет им в борьбе с врагами, в которые уже тогда записали Россию. И Кравчук буквально из штанишек выпрыгивал, рискуя поразить изысканную западную демопублику не очень изящными "семейками", чтобы только добиться максимального признания Украины в мире. Он ради признания этого даже ядерное оружие отдать согласился, а его сменщик Леонид Кучма, очень удачно покрасовавшись, все это слил в Будапеште в декабре 1994 года. Под меморандум о гарантиях безопасности, явно написанный на закамуфлированной туалетной бумаге (ни на что больше сей документ не годился).
В итоге Украину признали все, даже Гондурас и Буркина-Фасо. Безопасности это не прибавило, а без демократии украинское государство медленно, но неотвратимо превращалось в зубодробительного монстра, обуреваемого жаждой насилия над собственными людьми (кого же еще насиловать – все остальные над Украиной смеялись и смеются) и стремления подчинить себе всё и вся. Сегодня мы этого монстра видим во всей красе – тоталитарное, сильное исключительно чужими подачками и поддержкой государство, готовое карать своих зазевавшихся граждан даже за мыслепреступления.
Был бы жив Джордж Оруэлл, он бы разъяснил украинцам, что "Скотный двор" и "1984" он писал, как социальное фэнтези, а не как руководство к действию. Или инструкцию для построения державы. Но Оруэлл мертв, а дело его живет. Слава Украине!
Во-вторых, независимая Украина изначально решала, чьей ей быть? Кто ее, так сказать, хозяин – украинский народ или все же граждане всех национальностей, в том числе, и не этнические украинцы. Многонациональное она государство или все же моноэтническое?
Медленно под влиянием оголтелой галичанского десанта, который представлял Львов, объявленный "Украинским Пьемонтом", неотвратимо оккупировал Киев под видом единственных "носителей правильной украинской мовы". И Украина выбрала украинизацию Ускоренную и насильственную. За счет прав других национальностей. Несмотря на то, что при принятии новой Конституции Украины в 1996 году в нее был вписан главный компромисс уже в первой фразе: "от имени Украинского народа - граждан Украины всех национальностей".
Закончилось все тем, что украинцы провозглашены главной титульной нацией, а все остальные – инородцами и пачкунами голубой крови правоверных и расово правильных смерековых приматов и шумеров из Галичины. Типа Ирины Фарион, Олега Тягнибока, Зоряна Шкиряка или Остапа Дроздова (не пытайтесь даже узнать, кто это такие, это узкая укро-специализация), за которыми в бессилии рыдма рыдает порой вся Всемирная психиатрическая ассоциация. Но сделать ничего не может: Украина – независимое государство, основатель ООН.
В итоге к сегодняшнему дню в Украине патриотизм (любовь к Родине) и даже национализм (предпочтение национального перед интернациональным) выродились в нацизм и неонацизм (ненависть к чужому, в основном – русскому и России), которые стали идеологией, теорией и практикой жизни государства. Слава нации!
В-третьих, в политической борьбе изначально повелась борьба, какой быть оппозиции в Украине. И родилась лукавая формула "конструктивной оппозиции". Это когда так называемые оппозиционеры здесь за власть борются. Отстаивая свои принципы, а здесь – в свои партийные программы заворачивают жирную селедку, полученную от власти. В знак благодарности за поддержку и склонность к компромиссу.
"Конструктивность" оппозиции, как вы поняли, заключалась в том, что борцы против власти и ее перегибов и недостатков, поддерживали власть во всем, что, как они утверждали, "шло на пользу державе" и неистово критиковали то, что державе вредило. В итоге разница между властью размылась окончательно и свелась не к борьбе программ развития державы, а к борьбе за места у кормушки и корыта.
Умерший 24 августа 1990 года, за год до украинской независимости, гениальный Сергей Довлатов вольно или невольно нарисовал портрет типичного украинского оппозиционера, откуда бы, слева или справа, он ни "произрастал": "Он был готов на все ради достижения цели. Пользовался любыми средствами. Цель представлялась все туманнее. Жизнь превратилась в достижение средств. Альтернатива добра и зла переродилась в альтернативу успеха и неудачи. Активная жизнедеятельность затормозила нравственный рост".
В итоге сначала в Украине исчезла любая идеологическая принципиальность в отстаивании своих взглядов – все размылось, смешалось и потекло в таком виде в направлении привокзального нужника в Пирятине, который и не такое видел и переваривал. Потом куда-то делось представление о маломальской альтернативе в развитии страны. А вот сегодня режим президента Владимира Зеленского успешно и продуктивно добивает последние ростки и зачатки оппозиции и квази-оппозиционеров, узурпируя власть. Тоже со смаком и с привычной уже оттяжечкой.
И скоро никого и нигде не будет. Только Зеленский и его "слуги народа", которые и думать забили о смысле слова "народ". И война кругом. Во славу державы. Смерть ворогам!
P.S. А Зеленский, который на референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях потерял 20% украинской территории, продолжает бороться. За державу. И просит помощи. У западных хозяев: "Главной нашей задачей является координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и связанные с ними угрозы. Сейчас не 2014 год. Все всё понимают. И обязательно будут действовать ...Провел сегодня целую серию переговоров. Президент Турции Эрдоган, Канцлер Германии Шольц, Премьер-министр Канады Трюдо, Премьер-министр Великобритании Трасс, Генеральный секретарь ООН Гутерриш, Президент Европейского Совета Шарль Мишель... Всем спасибо за четкую и недвусмысленную поддержку. Всем спасибо за понимание нашей позиции. Украина не может и не будет мириться ни с какими попытками России захватить любую часть нашей земли... Еще хочу поблагодарить Соединенным Штатам Америки и лично Президента Байдена за новый пакет военной поддержки для нашего государства объемом более миллиарда долларов. Это действительно весомо".
Мне здесь добавить нечего.