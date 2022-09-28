https://ukraina.ru/20220928/1039157133.html

Жители Запорожья перекрыли трассу в знак протеста против Зеленского

Жители Запорожья перекрыли трассу в знак протеста против Зеленского - 28.09.2022 Украина.ру

Жители Запорожья перекрыли трассу в знак протеста против Зеленского

Жители подконтрольного Украине Запорожья перекрыли трассу из-за того, что их не пускают в пророссийскую часть региона. Об этом 28 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов у себя в Telegram-канале

2022-09-28T10:17

2022-09-28T10:17

2022-09-28T10:17

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Жители Запорожья перекрыли Ореховское шоссе в знак протеста против действий киевских властей. Людей не выпускали с украинской на освобожденную территорию региона, чтобы они не принимали участие в референдуме о вхождении Запорожской области в состав России. Люди ждали возможности выехать неделями и месяцами. После окончания референдума, на котором 93,11% избирателей проголосовали за включение области в состав РФ, ситуация не изменилась.

https://ukraina.ru/20220928/1039149605.html

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новости, рогов, трасса, запорожье, протест