Жители Запорожья перекрыли трассу в знак протеста против Зеленского
Жители подконтрольного Украине Запорожья перекрыли трассу из-за того, что их не пускают в пророссийскую часть региона. Об этом 28 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов у себя в Telegram-канале
Жители Запорожья перекрыли Ореховское шоссе в знак протеста против действий киевских властей. Людей не выпускали с украинской на освобожденную территорию региона, чтобы они не принимали участие в референдуме о вхождении Запорожской области в состав России.
"Оккупационные прозападные власти через систему согласований, электронных очередей, проверок спецслужб, а также через организацию дополнительных проблем на контрольно-пропускных пунктах около линии соприкосновения, намеренно создают дополнительные трудности для местных жителей и блокируют выезд в освобождённую часть Запорожской области", - сообщил Рогов.
Люди ждали возможности выехать неделями и месяцами. После окончания референдума, на котором 93,11% избирателей проголосовали за включение области в состав РФ, ситуация не изменилась.