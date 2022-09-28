Жители Запорожья перекрыли трассу в знак протеста против Зеленского - 28.09.2022 Украина.ру
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Жители Запорожья перекрыли трассу в знак протеста против Зеленского
Жители Запорожья перекрыли трассу в знак протеста против Зеленского - 28.09.2022 Украина.ру
Жители Запорожья перекрыли трассу в знак протеста против Зеленского
Жители подконтрольного Украине Запорожья перекрыли трассу из-за того, что их не пускают в пророссийскую часть региона. Об этом 28 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов у себя в Telegram-канале
2022-09-28T10:17
2022-09-28T10:17
новости
рогов
трасса
запорожье
протест
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Жители Запорожья перекрыли Ореховское шоссе в знак протеста против действий киевских властей. Людей не выпускали с украинской на освобожденную территорию региона, чтобы они не принимали участие в референдуме о вхождении Запорожской области в состав России. Люди ждали возможности выехать неделями и месяцами. После окончания референдума, на котором 93,11% избирателей проголосовали за включение области в состав РФ, ситуация не изменилась.
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новости, рогов, трасса, запорожье, протест
Новости, Рогов, трасса, Запорожье, протест

Жители Запорожья перекрыли трассу в знак протеста против Зеленского

10:17 28.09.2022
 
© тг-канал Владимира Рогова Жители Запорожья перекрыли трассу в знак протеста против Зеленского
Жители Запорожья перекрыли трассу в знак протеста против Зеленского
© тг-канал Владимира Рогова
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Жители подконтрольного Украине Запорожья перекрыли трассу из-за того, что их не пускают в пророссийскую часть региона. Об этом 28 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов у себя в Telegram-канале
Жители Запорожья перекрыли Ореховское шоссе в знак протеста против действий киевских властей. Людей не выпускали с украинской на освобожденную территорию региона, чтобы они не принимали участие в референдуме о вхождении Запорожской области в состав России.
"Оккупационные прозападные власти через систему согласований, электронных очередей, проверок спецслужб, а также через организацию дополнительных проблем на контрольно-пропускных пунктах около линии соприкосновения, намеренно создают дополнительные трудности для местных жителей и блокируют выезд в освобождённую часть Запорожской области", - сообщил Рогов.
Люди ждали возможности выехать неделями и месяцами. После окончания референдума, на котором 93,11% избирателей проголосовали за включение области в состав РФ, ситуация не изменилась.
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
00:01
Запорожская область вышла из состава УкраиныИзбирательная комиссия Запорожской области подписала решение об итогах референдума. Документ опубликовал поздно вечером 27 сентября глава ВГА региона Евгений Балицкий
 
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