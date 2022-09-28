Запорожская область вышла из состава Украины

Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил о завершении референдумов в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР. Итоги очевидны, написал поздно вечером 27 сентября Медведев в телеграм-канале