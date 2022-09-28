https://ukraina.ru/20220928/1039149605.html
Запорожская область вышла из состава Украины
Запорожская область вышла из состава Украины - 28.09.2022 Украина.ру
Запорожская область вышла из состава Украины
Избирательная комиссия Запорожской области подписала решение об итогах референдума. Документ опубликовал поздно вечером 27 сентября глава ВГА региона Евгений Балицкий
2022-09-28T00:01
2022-09-28T00:01
2022-09-28T00:01
новости
запорожская область
украина
россия
референдум
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Запорожская область вышла из состава Украины. Абсолютное большинство местных жителей проголосовали за вхождение региона в состав России на правах субъекта РФ. За присоединение к России высказались 430 268 (93,11%) участников референдума при общем количестве избирателей 541 093.
https://ukraina.ru/20220927/1039149348.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, украина, россия, референдум
Новости, Запорожская область, Украина, Россия, референдум
Запорожская область вышла из состава Украины
Избирательная комиссия Запорожской области подписала решение об итогах референдума. Документ опубликовал поздно вечером 27 сентября глава ВГА региона Евгений Балицкий
Запорожская область вышла из состава Украины. Абсолютное большинство местных жителей проголосовали за вхождение региона в состав России на правах субъекта РФ.
"Считать вопрос, в поддержку которого проголосовало более половины участников референдума, включенных в списки участников референдума, одобренным. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия", - говорится в документе.
За присоединение к России высказались 430 268 (93,11%) участников референдума при общем количестве избирателей 541 093.