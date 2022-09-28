Запорожская область вышла из состава Украины - 28.09.2022 Украина.ру
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Запорожская область вышла из состава Украины
Запорожская область вышла из состава Украины - 28.09.2022 Украина.ру
Запорожская область вышла из состава Украины
Избирательная комиссия Запорожской области подписала решение об итогах референдума. Документ опубликовал поздно вечером 27 сентября глава ВГА региона Евгений Балицкий
2022-09-28T00:01
2022-09-28T00:01
новости
запорожская область
украина
россия
референдум
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Запорожская область вышла из состава Украины. Абсолютное большинство местных жителей проголосовали за вхождение региона в состав России на правах субъекта РФ. За присоединение к России высказались 430 268 (93,11%) участников референдума при общем количестве избирателей 541 093.
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новости, запорожская область, украина, россия, референдум
Новости, Запорожская область, Украина, Россия, референдум

Запорожская область вышла из состава Украины

00:01 28.09.2022
 
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий
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Избирательная комиссия Запорожской области подписала решение об итогах референдума. Документ опубликовал поздно вечером 27 сентября глава ВГА региона Евгений Балицкий
Запорожская область вышла из состава Украины. Абсолютное большинство местных жителей проголосовали за вхождение региона в состав России на правах субъекта РФ.
"Считать вопрос, в поддержку которого проголосовало более половины участников референдума, включенных в списки участников референдума, одобренным. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия", - говорится в документе.
За присоединение к России высказались 430 268 (93,11%) участников референдума при общем количестве избирателей 541 093.
Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 23:44
Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в РоссиюЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил о завершении референдумов в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР. Итоги очевидны, написал поздно вечером 27 сентября Медведев в телеграм-канале
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Запорожская область вышла из состава Украины
23:44Медведев объявил о завершении референдумов и пригласил бывшие регионы Украины в Россию
23:09Кому выгодна диверсия на Балтике. Эксперты об аварии на Северном потоке
20:03Газированная Балтика – их ответ на референдум. Что на самом деле произошло на "Северном потоке"
19:37Луганская Республика идёт домой! Голосование под огнём и другие подробности
19:00Референдумы завершены. Итоги 27 сентября
18:04Где состоятся следующие референдумы и что будет с оставшейся Украиной - Акопов. Видео
17:54Конец западной помощи Киеву, хитрый заработок беженцев в ЕС: что говорили об Украине в мире 27 сентября
17:50На контрасте с Ассанжем. Эдвард Сноуден получил российское гражданство
17:47Цели референдумов, Европа без газа. О чём говорили эксперты 27 сентября
17:10За победу и за Путина! Как бывшие украинцы голосуют на референдуме в Москве
16:46Всю территорию Запорожской области будут освобождать - власти
16:35Александр Дудчак о том, кому выгодна диверсия на "Северном потоке" и можем ли мы совсем закрыть вентиль
16:22Петр Лидов: После референдумов эти бывшие украинские территории навсегда отойдут России
16:20Стали известны первые результаты подсчета голосов на референдумах
16:00Перемены в Херсонской области, обстрелы, "огромные проблемы" ВСУ. Главное на Украине на 16:00 27 сентября
15:57Нацистская оккупация Херсона: небывалая жестокость, которую пытались скрыть
15:54Публицист Сыма Нань: США ведут агрессивную политику, а к Китаю и России тянутся народы
15:54"Сестра Италии" и "друзья Кремля" в деле: чего РФ, Украине, ЕС и США ждать от нового правительства Италии
15:08Нацистов из "Азова"* переодели в пиджаки и приняли в Капитолии
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