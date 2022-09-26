https://ukraina.ru/20220926/1039072095.html

Япония вводит запрет на экспорт в РФ товаров, связанных с химоружием

Япония вводит запрет на экспорт в РФ товаров, связанных с химоружием - 26.09.2022 Украина.ру

Япония вводит запрет на экспорт в РФ товаров, связанных с химоружием

Министерство экономики, промышленности и торговли Японии 26 сентября заявило, что расширит санкции против России, введя запрет на экспорт товаров и материалов, "связанных с химическим оружием"

2022-09-26T08:46

2022-09-26T08:46

2022-09-26T08:46

япония

новости

санкции

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"Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами, вводит меры по запрету на внешнеторговые операции следующего характера: введение запрета на экспорт в Российскую Федерацию товаров, связанных с химическим оружием", – говорится в заявлении.Ранее Япония запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. До этого был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое.Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются более чем на 800 человек из России, ЛНР и ДНР, более чем на 200 российских компании и организаций, 11 банков.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

япония, новости, санкции