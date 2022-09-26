Япония вводит запрет на экспорт в РФ товаров, связанных с химоружием - 26.09.2022 Украина.ру
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Япония вводит запрет на экспорт в РФ товаров, связанных с химоружием
Япония вводит запрет на экспорт в РФ товаров, связанных с химоружием - 26.09.2022 Украина.ру
Япония вводит запрет на экспорт в РФ товаров, связанных с химоружием
Министерство экономики, промышленности и торговли Японии 26 сентября заявило, что расширит санкции против России, введя запрет на экспорт товаров и материалов, "связанных с химическим оружием"
2022-09-26T08:46
2022-09-26T08:46
япония
новости
санкции
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"Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами, вводит меры по запрету на внешнеторговые операции следующего характера: введение запрета на экспорт в Российскую Федерацию товаров, связанных с химическим оружием", – говорится в заявлении.Ранее Япония запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. До этого был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое.Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются более чем на 800 человек из России, ЛНР и ДНР, более чем на 200 российских компании и организаций, 11 банков.
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япония, новости, санкции
Япония, Новости, санкции

Япония вводит запрет на экспорт в РФ товаров, связанных с химоружием

08:46 26.09.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Министерство экономики, промышленности и торговли Японии 26 сентября заявило, что расширит санкции против России, введя запрет на экспорт товаров и материалов, "связанных с химическим оружием"
"Наша страна в качестве вклада в международные усилия в связи с ситуацией на Украине и с учетом мер, предпринятых ведущими странами, вводит меры по запрету на внешнеторговые операции следующего характера: введение запрета на экспорт в Российскую Федерацию товаров, связанных с химическим оружием", – говорится в заявлении.

Ранее Япония запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры.
До этого был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.

Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое.

Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.

Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются более чем на 800 человек из России, ЛНР и ДНР, более чем на 200 российских компании и организаций, 11 банков.
 
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