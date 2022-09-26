https://ukraina.ru/20220926/1039068975.html
Главное на 26 сентября: в России и в мире
Главное на 26 сентября: в России и в мире
Главное на 26 сентября: в России и в мире
В Калининграде стартует Международный Балтийский морской форум, Казахстан готовится к учениям с участием сил ОДКБ, а работники железнодорожных компаний Великобритании вышли на забастовку с требованием поднять им зарплаты и оптимизировать условия труда. Об этих и других событиях дня - читайте в Украина.ру
2022-09-26T03:06
2022-09-26T03:06
2022-09-26T03:06
эксклюзив
анонс
главное
великобритания
забастовка
казахстан
военные учения
одкб
калининград
балтийское море
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РоссияСостоится заседание по делу о признании геноцидом действий нацистов в Ленинградской области в годы ВОВИзвестно, что 20 ноября 1941 года в больнице имени Кащенко вопрос с "неугодными" пациентами был решен при помощи эвтаназии. Под видом эвакуации в Псковскую психиатрическую больницу их отправляли в корпус на "помывку" и там им вводился алкалоид с неустановленной смесью.Перед этим были сформированы списки тех, кто подлежит умертвлению в первую очередь. Среди них социально-опасные граждане - так были убиты 850 человек. Для того, чтобы спрятать тела немцы разрыли могилы и сжигали трупы в течение двух недель.Состоится церемония вступления в должность главы Карелии Артура ПарфенчиковаНа этот пост претендовали пять кандидатов. Кроме Артура Парфенчикова, которого выдвинуло региональное отделение партии "Единая Россия", в выборах участвовали представитель политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Андрей Рогалевич (13% с небольшим). На третьем месте – член партии КПРФ Евгений Ульянов. Он набрал 12,6%.Явка на выборах руководителя республики составила почти 28%.В Калининграде откроется Международный Балтийский морской форумЭтот форум является одним из самых крупных ежегодных международных научно-практических мероприятий, объединяющим под своей эгидой ряд научных конференций, круглых столов и мастер-классов, посвященных тематике развития науки и образования в морской отрасли, промышленности, сельском хозяйстве Балтийского региона. Встречи будут проходить с 26 сентября по 1 октября.Ближнее зарубежьеВ Казахстане начнутся учения с участием сил ОДКБС 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях Казахстана состоятся учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022". С 22 по 30 сентября в республику прибывают воинские контингенты государств-членов ОДКБ.Состоится судебное заседание по делу "Энергокома" против экс-главы Молдавии Игоря ДодонаИгорь Додон был задержан 24 мая 2022 года. Его обвиняют в пассивной коррупции, получении финансирования политической партии преступной организацией, государственной измене и незаконном обогащении. Додон называет выдвинутые против него обвинения необоснованными, а дело - политическим. Бывшему президенту грозит до 20 лет лишения свободы.МирВ США продолжается Неделя высокого уровня Генассамблеи ООННа полях саммита состоится выступление министра иностранных дел Сирии Фейсала аль-Микдада.В Бельгии состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер ЛяйенСостоится церемония открытия сухопутной границы между Колумбией и ВенесуэлойВ мероприятии принимают участие президенты Колумбии и Венесуэлы Густаво Петро и Николас Мадуро.Возобновятся авиасообщение и грузовые перевозки между странами. Решение было принято через два дня после того, как страны официально восстановили политические и дипломатические отношения после более чем трехлетнего перерыва.В Австрии откроется Генеральная конференция МАГАТЭГенеральная конференция в составе представителей государств-членов МАГАТЭ проводит регулярные ежегодные сессии, обычно в сентябре, на которых она рассматривает и утверждает бюджет МАГАТЭ и принимает решения по другим вопросам, выносимым на ее рассмотрение.В Чехии состоится судебное заседание по уголовному делу экс-премьер-министра Чехии Андрея БабишаПражский прокурор Ярослав Шарох в конце марта 2022 года обвинил Бабиша в махинациях с дотациями в размере 50 млн крон (около €2 млн) из фондов Евросоюза для связанной с ним компании "Гнездо аиста". Шарох намерен потребовать для экс-премьера трехлетнего условного срока и штрафа в размере 10 млн крон (примерно €400 тысяч). Его бывшей помощнице Яне Майеровой также грозит три года условно и штраф в 500 тысяч крон (около €20 тыс.).В Великобритании начнется забастовка сотрудников железнодорожных компаний-операторовНедовольны действующими условиями работы и сотрудники крупной железнодорожной компании Network Rail. Митинги пройдут 26 и 27 сентября.
https://ukraina.ru/20210325/1030951154.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, анонс, главное, великобритания, забастовка, казахстан, военные учения, одкб, калининград, балтийское море
Эксклюзив, анонс, главное, Великобритания, забастовка, Казахстан, военные учения, ОДКБ, Калининград, Балтийское море
Главное на 26 сентября: в России и в мире
В Калининграде стартует Международный Балтийский морской форум, Казахстан готовится к учениям с участием сил ОДКБ, а работники железнодорожных компаний Великобритании вышли на забастовку с требованием поднять им зарплаты и оптимизировать условия труда. Об этих и других событиях дня - читайте в Украина.ру
Россия
Состоится заседание по делу о признании геноцидом действий нацистов в Ленинградской области в годы ВОВ
Известно, что 20 ноября 1941 года в больнице имени Кащенко вопрос с "неугодными" пациентами был решен при помощи эвтаназии. Под видом эвакуации в Псковскую психиатрическую больницу их отправляли в корпус на "помывку" и там им вводился алкалоид с неустановленной смесью.
Перед этим были сформированы списки тех, кто подлежит умертвлению в первую очередь. Среди них социально-опасные граждане - так были убиты 850 человек. Для того, чтобы спрятать тела немцы разрыли могилы и сжигали трупы в течение двух недель.
Состоится церемония вступления в должность главы Карелии Артура Парфенчикова
На этот пост претендовали пять кандидатов. Кроме Артура Парфенчикова, которого выдвинуло региональное отделение партии "Единая Россия", в выборах участвовали представитель политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Андрей Рогалевич (13% с небольшим). На третьем месте – член партии КПРФ Евгений Ульянов. Он набрал 12,6%.
Явка на выборах руководителя республики составила почти 28%.
В Калининграде откроется Международный Балтийский морской форум
Этот форум является одним из самых крупных ежегодных международных научно-практических мероприятий, объединяющим под своей эгидой ряд научных конференций, круглых столов и мастер-классов, посвященных тематике развития науки и образования в морской отрасли, промышленности, сельском хозяйстве Балтийского региона.
Встречи будут проходить с 26 сентября по 1 октября.
Ближнее зарубежье
В Казахстане начнутся учения с участием сил ОДКБ
С 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях Казахстана состоятся учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022".
С 22 по 30 сентября в республику прибывают воинские контингенты государств-членов ОДКБ.
Состоится судебное заседание по делу "Энергокома" против экс-главы Молдавии Игоря Додона
Игорь Додон был задержан 24 мая 2022 года. Его обвиняют в пассивной коррупции, получении финансирования политической партии преступной организацией, государственной измене и незаконном обогащении.
Додон называет выдвинутые против него обвинения необоснованными, а дело - политическим. Бывшему президенту грозит до 20 лет лишения свободы.
Мир
В США продолжается Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН
На полях саммита состоится выступление министра иностранных дел Сирии Фейсала аль-Микдада.
В Бельгии состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
Состоится церемония открытия сухопутной границы между Колумбией и Венесуэлой
В мероприятии принимают участие президенты Колумбии и Венесуэлы Густаво Петро и Николас Мадуро.
Возобновятся авиасообщение и грузовые перевозки между странами. Решение было принято через два дня после того, как страны официально восстановили политические и дипломатические отношения после более чем трехлетнего перерыва.
В Австрии откроется Генеральная конференция МАГАТЭ
Генеральная конференция в составе представителей государств-членов МАГАТЭ проводит регулярные ежегодные сессии, обычно в сентябре, на которых она рассматривает и утверждает бюджет МАГАТЭ и принимает решения по другим вопросам, выносимым на ее рассмотрение.
В Чехии состоится судебное заседание по уголовному делу экс-премьер-министра Чехии Андрея Бабиша
Пражский прокурор Ярослав Шарох в конце марта 2022 года обвинил Бабиша в махинациях с дотациями в размере 50 млн крон (около €2 млн) из фондов Евросоюза для связанной с ним компании "Гнездо аиста".
Шарох намерен потребовать для экс-премьера трехлетнего условного срока и штрафа в размере 10 млн крон (примерно €400 тысяч). Его бывшей помощнице Яне Майеровой также грозит три года условно и штраф в 500 тысяч крон (около €20 тыс.).
В Великобритании начнется забастовка сотрудников железнодорожных компаний-операторов
Недовольны действующими условиями работы и сотрудники крупной железнодорожной компании Network Rail. Митинги пройдут 26 и 27 сентября.