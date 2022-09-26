Главное на 26 сентября: в России и в мире
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Главное на 26 сентября: в России и в мире
Главное на 26 сентября: в России и в мире
Главное на 26 сентября: в России и в мире
В Калининграде стартует Международный Балтийский морской форум, Казахстан готовится к учениям с участием сил ОДКБ, а работники железнодорожных компаний Великобритании вышли на забастовку с требованием поднять им зарплаты и оптимизировать условия труда. Об этих и других событиях дня - читайте в Украина.ру
2022-09-26T03:06
2022-09-26T03:06
эксклюзив
анонс
главное
великобритания
забастовка
казахстан
военные учения
одкб
калининград
балтийское море
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РоссияСостоится заседание по делу о признании геноцидом действий нацистов в Ленинградской области в годы ВОВИзвестно, что 20 ноября 1941 года в больнице имени Кащенко вопрос с "неугодными" пациентами был решен при помощи эвтаназии. Под видом эвакуации в Псковскую психиатрическую больницу их отправляли в корпус на "помывку" и там им вводился алкалоид с неустановленной смесью.Перед этим были сформированы списки тех, кто подлежит умертвлению в первую очередь. Среди них социально-опасные граждане - так были убиты 850 человек. Для того, чтобы спрятать тела немцы разрыли могилы и сжигали трупы в течение двух недель.Состоится церемония вступления в должность главы Карелии Артура ПарфенчиковаНа этот пост претендовали пять кандидатов. Кроме Артура Парфенчикова, которого выдвинуло региональное отделение партии "Единая Россия", в выборах участвовали представитель политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Андрей Рогалевич (13% с небольшим). На третьем месте – член партии КПРФ Евгений Ульянов. Он набрал 12,6%.Явка на выборах руководителя республики составила почти 28%.В Калининграде откроется Международный Балтийский морской форумЭтот форум является одним из самых крупных ежегодных международных научно-практических мероприятий, объединяющим под своей эгидой ряд научных конференций, круглых столов и мастер-классов, посвященных тематике развития науки и образования в морской отрасли, промышленности, сельском хозяйстве Балтийского региона. Встречи будут проходить с 26 сентября по 1 октября.Ближнее зарубежьеВ Казахстане начнутся учения с участием сил ОДКБС 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях Казахстана состоятся учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022". С 22 по 30 сентября в республику прибывают воинские контингенты государств-членов ОДКБ.Состоится судебное заседание по делу "Энергокома" против экс-главы Молдавии Игоря ДодонаИгорь Додон был задержан 24 мая 2022 года. Его обвиняют в пассивной коррупции, получении финансирования политической партии преступной организацией, государственной измене и незаконном обогащении. Додон называет выдвинутые против него обвинения необоснованными, а дело - политическим. Бывшему президенту грозит до 20 лет лишения свободы.МирВ США продолжается Неделя высокого уровня Генассамблеи ООННа полях саммита состоится выступление министра иностранных дел Сирии Фейсала аль-Микдада.В Бельгии состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер ЛяйенСостоится церемония открытия сухопутной границы между Колумбией и ВенесуэлойВ мероприятии принимают участие президенты Колумбии и Венесуэлы Густаво Петро и Николас Мадуро.Возобновятся авиасообщение и грузовые перевозки между странами. Решение было принято через два дня после того, как страны официально восстановили политические и дипломатические отношения после более чем трехлетнего перерыва.В Австрии откроется Генеральная конференция МАГАТЭГенеральная конференция в составе представителей государств-членов МАГАТЭ проводит регулярные ежегодные сессии, обычно в сентябре, на которых она рассматривает и утверждает бюджет МАГАТЭ и принимает решения по другим вопросам, выносимым на ее рассмотрение.В Чехии состоится судебное заседание по уголовному делу экс-премьер-министра Чехии Андрея БабишаПражский прокурор Ярослав Шарох в конце марта 2022 года обвинил Бабиша в махинациях с дотациями в размере 50 млн крон (около €2 млн) из фондов Евросоюза для связанной с ним компании "Гнездо аиста". Шарох намерен потребовать для экс-премьера трехлетнего условного срока и штрафа в размере 10 млн крон (примерно €400 тысяч). Его бывшей помощнице Яне Майеровой также грозит три года условно и штраф в 500 тысяч крон (около €20 тыс.).В Великобритании начнется забастовка сотрудников железнодорожных компаний-операторовНедовольны действующими условиями работы и сотрудники крупной железнодорожной компании Network Rail. Митинги пройдут 26 и 27 сентября.
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эксклюзив, анонс, главное, великобритания, забастовка, казахстан, военные учения, одкб, калининград, балтийское море
Эксклюзив, анонс, главное, Великобритания, забастовка, Казахстан, военные учения, ОДКБ, Калининград, Балтийское море

Главное на 26 сентября: в России и в мире

03:06 26.09.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
В Калининграде стартует Международный Балтийский морской форум, Казахстан готовится к учениям с участием сил ОДКБ, а работники железнодорожных компаний Великобритании вышли на забастовку с требованием поднять им зарплаты и оптимизировать условия труда. Об этих и других событиях дня - читайте в Украина.ру

Россия

Состоится заседание по делу о признании геноцидом действий нацистов в Ленинградской области в годы ВОВ
Известно, что 20 ноября 1941 года в больнице имени Кащенко вопрос с "неугодными" пациентами был решен при помощи эвтаназии. Под видом эвакуации в Псковскую психиатрическую больницу их отправляли в корпус на "помывку" и там им вводился алкалоид с неустановленной смесью.
Перед этим были сформированы списки тех, кто подлежит умертвлению в первую очередь. Среди них социально-опасные граждане - так были убиты 850 человек. Для того, чтобы спрятать тела немцы разрыли могилы и сжигали трупы в течение двух недель.
Состоится церемония вступления в должность главы Карелии Артура Парфенчикова
На этот пост претендовали пять кандидатов. Кроме Артура Парфенчикова, которого выдвинуло региональное отделение партии "Единая Россия", в выборах участвовали представитель политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Андрей Рогалевич (13% с небольшим). На третьем месте – член партии КПРФ Евгений Ульянов. Он набрал 12,6%.
Явка на выборах руководителя республики составила почти 28%.
В Калининграде откроется Международный Балтийский морской форум
Этот форум является одним из самых крупных ежегодных международных научно-практических мероприятий, объединяющим под своей эгидой ряд научных конференций, круглых столов и мастер-классов, посвященных тематике развития науки и образования в морской отрасли, промышленности, сельском хозяйстве Балтийского региона.
Встречи будут проходить с 26 сентября по 1 октября.

Ближнее зарубежье

В Казахстане начнутся учения с участием сил ОДКБ
С 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях Казахстана состоятся учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022".
С 22 по 30 сентября в республику прибывают воинские контингенты государств-членов ОДКБ.
Состоится судебное заседание по делу "Энергокома" против экс-главы Молдавии Игоря Додона
Игорь Додон был задержан 24 мая 2022 года. Его обвиняют в пассивной коррупции, получении финансирования политической партии преступной организацией, государственной измене и незаконном обогащении.
Додон называет выдвинутые против него обвинения необоснованными, а дело - политическим. Бывшему президенту грозит до 20 лет лишения свободы.

Мир

В США продолжается Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН
На полях саммита состоится выступление министра иностранных дел Сирии Фейсала аль-Микдада.
В Бельгии состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
Состоится церемония открытия сухопутной границы между Колумбией и Венесуэлой
В мероприятии принимают участие президенты Колумбии и Венесуэлы Густаво Петро и Николас Мадуро.
Возобновятся авиасообщение и грузовые перевозки между странами. Решение было принято через два дня после того, как страны официально восстановили политические и дипломатические отношения после более чем трехлетнего перерыва.
В Австрии откроется Генеральная конференция МАГАТЭ
Генеральная конференция в составе представителей государств-членов МАГАТЭ проводит регулярные ежегодные сессии, обычно в сентябре, на которых она рассматривает и утверждает бюджет МАГАТЭ и принимает решения по другим вопросам, выносимым на ее рассмотрение.
В Чехии состоится судебное заседание по уголовному делу экс-премьер-министра Чехии Андрея Бабиша
Пражский прокурор Ярослав Шарох в конце марта 2022 года обвинил Бабиша в махинациях с дотациями в размере 50 млн крон (около €2 млн) из фондов Евросоюза для связанной с ним компании "Гнездо аиста".
Шарох намерен потребовать для экс-премьера трехлетнего условного срока и штрафа в размере 10 млн крон (примерно €400 тысяч). Его бывшей помощнице Яне Майеровой также грозит три года условно и штраф в 500 тысяч крон (около €20 тыс.).
В Великобритании начнется забастовка сотрудников железнодорожных компаний-операторов
Недовольны действующими условиями работы и сотрудники крупной железнодорожной компании Network Rail. Митинги пройдут 26 и 27 сентября.
УЗ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта 2021, 16:58
«Укрзализныця» пошла на уступки под угрозой забастовкиПо итогам переговоров с профсоюзами руководство Укрзализныци решило вернуть для железнодорожников пятидневную рабочую неделю и выполнить свои финансовые обязательства перед ними. Об этом 25 марта написал в Fаcebook и.о. председателя правления компании Иван Юрик
 
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