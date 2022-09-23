https://ukraina.ru/20220923/1039027460.html

"Оставь Крым в покое". Взгляд американского консерватора на Россию и Украину

"Оставь Крым в покое". Взгляд американского консерватора на Россию и Украину - 23.09.2022 Украина.ру

"Оставь Крым в покое". Взгляд американского консерватора на Россию и Украину

Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T14:06

2022-09-23T14:06

2022-09-23T14:28

эксклюзив

крым

владимир зеленский

украина

россия

джо байден

сво

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Публикация Дугласа «Дуга» Бэндоу в журнале The American Conservative от 22 сентября привлекла к себе внимание, прежде всего, вызывающим заголовком: «Оставь Крым в покое».Дабы было понятно, к кому он обращается, есть подзаголовок: «Зеленский имеет право мечтать о возвращении полуострова, но администрация Байдена должна твёрдо обосновать украинскую политику Америки в реальности».При этом редакция украсила статью фотографией несколько удивлённого президента Украины.В самом по себе появлении этой статьи ничего особенно удивительно нет, если вспомнить, что Дуг Бендоу в прошлом был специальным советником президента США Рональда Рейгана, а сейчас работает в институте Катона.Институт Катона (назван в честь Марка Порция Катона — младшего – защитника республиканских институтов в Риме, потомка того самого Катона, который провозгласил – "Carthago delenda est") довольно забавная организация, продвигающая традиционный американский либерализм и потому никак не помещающийся в искажённую американскую лево-правую дихотомию.По логике катоновскому институту должен быть симпатичен российский вариант сочетания либеральной экономической модели и консервативных ценностей.Сам Бендоу ещё в январе 2015 году опубликовал в Newsweek колонку "Семь причин, по которым США не должны помогать Украине в борьбе с Россией", где, среди прочего, указал, что "гарантии безопасности и обязательства альянса часто распространяют, а не сдерживают конфликт".Надо понимать, что он своего мнения не изменил.Нынешняя статья о Крыме, как для американского автора, очень фундированная, демонстрирующая познания в истории вопроса.Бендоу сосредотачивается на том, что Зеленский, одержав победу в Харьковской области, задумался над возвращением Крыма, ссылаясь на его обращение от 9 сентября. Однако, "можно было бы надеяться на военный и последующий политический коллапс России, эти результаты не более вероятны, чем быстрая победа над Украиной, которую изначально представлял Кремль".На самом деле Бендоу тут, мягко говоря, вводит читателей в заблуждение. Ну не может же он не знать, что "возвращение украинского Крыма в родную тернопольскую гавань" – важнейшее направление украинской политики с самой весны 2014 года, а "Крымская платформа" была создана задолго до начала СВО?Впрочем, необходимые условия для достижения этой цели украинской политики указаны верно…Вообще же, по мнению Бендоу, есть как минимум две причины, по которым Киеву не стоит пытаться захватить Крым.Во-первых, "это расширение и эскалация войны за неопределённые выгоды. С существующими силами Киеву будет нелегко отвоевать даже Донбасс".Тут Бендоу опять-таки вводит читателей в заблуждение.С одной стороны, "выгоды" для Украины вполне определённые – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года. Другое дело, что США в долгосрочной перспективе выполнение этой украинской хотелки невыгодно, поскольку Украина, чего доброго, через какое-то время может перестать быть антироссийским плацдармом…Вряд ли, конечно, но лучше не рисковать.С другой стороны, Зеленский не исключает военного пути возвращения Крыма, но не считает его основным, поскольку это приведёт к значительным потерям ВСУ. Потому приоритетным он, так же, как и Пётр Порошенко, считает политико-дипломатический путь, о чём и заявил в интервью Reuters 18 сентября:"Крым вернётся дипломатическим путём. Так может статься. Безусловно, люди на Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Но что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать".Во-вторых, "нет убедительных доказательств того, что большинство из примерно 2,4 миллиона жителей Крыма хотят быть “освобождёнными”. Российская аннексия Крыма была незаконным актом, но, вероятно, отражала настроения большинства на полуострове... Незаконный насильственный захват восемь лет назад не оправдывает ответный насильственный захват сегодня".Тут в рассуждения автора видно противоречие – если восемь лет назад имел место "незаконный насильственный захват", то логично же предположить, что возвращение статус-кво как минимум незаконным не будет?Но, опять же, тут есть некоторая логика. Бендоу неявно критикует нынешнюю администрацию за то, что она позволила Зеленскому выйти за пределы псевдодемократического дискурса, в то время как, по его мнению, "защищая себя, Киев должен демонстрировать демократические ценности, приписываемые ему Западом".Но главное – "наиболее важные интересы Америки в продолжающейся войне заключаются в сдерживании её последствий. То есть США не хотят, чтобы конфликт распространился на другие европейские государства и НАТО, втянув Америку в нежелательную и ненужную войну".Тут, судя по всему, у Бендоу и нынешней администрации противоречий нет – США очень аккуратно, дозировано, предоставляют Украине военную помощь и достаточно определённо указали на нецелесообразность вмешательства в конфликт Польши.Сейчас, насколько можно понять, США поддерживают украинско-российский диалог посредством Эрдогана, который может привести к перемирию (на длительный устойчивый мир никто не рассчитывает).А раз так, то конфликт надо замораживать, а "вопрос о Крыме был бы подходящей темой для мирных переговоров, которые могли бы включать в себя проведение референдума под международным наблюдением для определения его статуса".Кстати говоря, в последнее время участились утечки относительно очертаний возможного соглашения между Россией и Украиной, одним из элементов которого мог бы быть повторный референдум в Крыму. Он попал даже в текст, который считают украинским ответом на мирные предложения Эрдогана.Автор этой статьи подозревает, что тут есть какая-то ловушка, хотя сам он всегда считал нелогичным отказ России от борьбы за международное признание статуса Крыма.Украине же следует усвоить, что "приверженность Вашингтона – это независимость Украины, а не то, чего желает правительство Зеленского. (…) Кто знает, может быть, Киев в следующий раз запросит материалы, необходимые для захвата Москвы и роспуска Российской Федерации".Ну почему в следующий раз? Украина требует этого уже сейчас, на вполне официальном уровне заявляя, что конфликт должен завершиться капитуляцией России… Буквально, конечно, даже Арестович Москву брать не собирается, но это пока.Но логика Бендоу вполне очевидна: необходимо поддерживать конфликт, не доводя дело до греха. В смысле, США нужно не уничтожение Украины и/или России, а готовые к диалогу или, ещё лучше, просто послушные страны…В общем, статья, хотя и выглядящая приятно российскому глазу (как же – автор предлагает считаться с объективной реальностью!), на самом деле противоречивая и уж точно не однозначно пророссийская. Хотя сам автор точно не относится к мейнстриму, в данном случае его взгляды близки к мнению американской администрации или, по крайней мере, его части.

https://ukraina.ru/20220921/1038924676.html

https://ukraina.ru/20220901/1038336238.html

https://ukraina.ru/20220923/1039004140.html

https://ukraina.ru/20220923/1039020774.html

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эксклюзив, крым, владимир зеленский, украина, россия, джо байден, сво