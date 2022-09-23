"На батарее осталось 24 снаряда". Как сражался остров, ставший базой украинского спецназа
15:33 23.09.2022 (обновлено: 16:08 23.09.2022)
23 сентября 1941 года с расположенного в Днепровско-Бугском лимане возле Очакова острова Первомайский был эвакуирован личный состав 22-й батареи. 35 дней 76 человек её гарнизона держали оборону. Держали даже после того как немцы заняли город. Находясь под непрерывными бомбёжками и артобстрелом, советские артиллеристы упорно продолжали сражаться.
В море, в трёх километрах от берега, между городом Очаков и полуостровом Кинбурн, рядом с фарватером Днепровско-Бугского лимана расположен небольшой островок площадью 7,3 гектара и протяженностью 1400 метров. Любопытно, что изначально никакого острова там не было. Его создали искусственно с целью защиты морского пути к российским городам: Очакову, Николаеву и Херсону.
На правом берегу лимана поставили крепость Озю, позже переименованную в Очаков.
На старинных морских картах, встречается упоминание об отмели напротив турецкой крепости Озю (Очаков). Она располагалась посреди фарватера на глубине 13 футов в 500 саженях от оконечности Кинбурнской косы и имела размеры 120Х200 саженей. Время от времени отмель появлялась над водой, потом исчезала, меняя своё местоположение. Иногда она смещалась на 200 – 500 саженей вдоль косы. (1 сажень = 2,1336 метра; 1 фут = 0,3048 метра).
После взятия 17 декабря 1788 года крепости русскими войсками у Светлейшого князя Григория Александровича Потёмкина возник вопрос об обороне входа в лиман, поскольку все турецкие укрепления, включая Кинбурнскую крепость, были разрушены. Летом 1789 года он поручил генерал-фельдцейхмейстеру Артиллерийского корпуса генерал-аншефу Ивану Ивановичу Меллеру разработать подробный план оборонительных сооружений Очакова. Тот, в свою очередь, назначил ответственным за эту работу первого инженера армии Франца Павловича де Волана.
В результате возник план постройки на месте Очаковской отмели искусственного острова. Как только отмель снова появилась на поверхности в неё вколотили дубовые сваи, зафиксировав таким образом на одном месте. Но в 1791 году Потёмкин умер, все работы по сооружению острова остановились.
Лишь через 70 лет по приказу морского министра Ивана Траверсе на Очаковской отмели намыли небольшой остров, на нём сделали причал и спланировали площадку. Сначала он выполнял функции базы снабжения кораблей: они здесь пополняли запасы пресной воды, продовольствия, боеприпасов, а так же проходили мелкий ремонт парусной оснастки. Позже на острове разместили небольшой гарнизон.
В 1857 году военный министр России генерал-адъютант Дмитрий Алексеевич Милютин утвердил проект создания артиллерийского острова. В 1873 году под руководством главного распорядителя по обороне Черноморского побережья инженер-генерала Эдуарда Ивановича Тотлебена началось строительство Приморской батареи. Проект разработал инженер Герман Егорович Паукер, он к тому времени уже успел воплотить в жизнь проект земляной морской батареи "Константин" в Кронштадте.
Было принято решение об увеличение площади острова. Для этого в дно лимана забили в три линии шпунтованные сваи. Пространство между ними засыпали доставленными с Кинбурнской косы камнями, песком и глиной. Для планировки площадки острова, полностью разобрали Кинбурнскую крепость. Кирпичные казематы засыпали землёй. Из рапорта генерал-адмирала Семеки: "<…> работы по постройке этой батареи, к началу ноября, были въ таком положении, что при постоянной, с 15 сентября, работы 8 буксирных параходов, 40 барж и более 40 подъёмных судов, при 1000 человек рабочих, оставалось для окончания батареи насыпать около 1200 куб. саженъ".
Остров закончили в декабре 1880 года. К 1881 году на нём были сооружены причал, склады, 40 казематов, пороховые погреба и даже железнодорожная ветка протяжённостью 300 метров, использовавшаяся для подвоза артиллерийских припасов. Для личного состава строители соорудили казармы и лазарет. Был оборудован стационарный лоцманский пункт.
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Острову дали неофициальное название Морской ("Водяной") батареи. В 1889 году батарея вступила в строй. Приказом по военному ведомству она стала именоваться "Приморской батареей". После революции в 1918 году остров Приморской батареи переименовали в Батарейный, а 1 мая 1920 года саму батарею переименовали в Первомайскую. Позже это же название закрепилось и за островом.
Современный вид Первомайский приобрёл в 1939 году после начатой в 1925 году модернизации.
В начале 30-х вокруг него построили волнолом, предотвращающий размывание береговой линии прибоем брекватер, берег укрепили бетоном. Основное электропитание подавалось по двум подводным кабелям с очаковского берега. На острове пробурили артезианскую скважину. Для прикрытия от атак с воздуха развернули 4-х орудийную зенитную батарею. Связь с городом осуществлялась по новой подводной телефонной линии. Толщину кирпичных стен трёхэтажных орудийных казематов довели до 2,5 метров и нарастили земляные валы.
Вооружение острова к 1941 году составляли установленная в середине 1920-х годов 4-х орудийная 203-мм батарея № 22 и 4-х орудийная 76-мм зенитная батарея № 85.
В июне 1941 года под командованием адмирала Филиппа Сергеевича Октябрьского проводились общефлотские учения. Гарнизон острова Первомайского поднимался по учебной тревоге 7-8 раз за ночь.
В это же время немецкий транспорт прибыл под погрузку зерном в Херсон, и гружёным прошёл мимо острова 18 июня. Жизнь шла своим чередом, войны никто не ждал.
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В ночь с 21 на 22 июня в 00:30 минут гарнизон снова подняли по тревоге, последовала команда: "Раздать противогазы БС"! Это был приказ наркома Военно–морского флота Николая Герасимовича Кузнецова, отданный им в ночь на 22 июня 1941 года на свой страх и риск вопреки официальному приказу Генштаба не поддаваться ни на какие провокационные действия противника.
В 2:15 во время вахты артиллериста-дальномерщика Владимира Николаевича Кириченко над Первомайским послышался гул моторов самолёта. Вахтенный доложил об этом в рубку командиру 22-й батареи капитану Ивану Андреевичу Радченко. Тот передал команду на прожектор.
Луч выхватил из темноты силуэт немецкого бомбардировщика. Запись в вахтенном журнале отметила: "Два неизвестных самолёта, шли с пеленгом 170 градусов". Самолёты сбросили на парашютах в фарватер лимана донные мины. Одну из них отнесло на остров. Упав она сдетонировала, тяжело ранив вахтенного краснофлотца, старшину Сагирова. Боец решил, что самолёты сбросили парашютистов, побежал к опускающемуся куполу, и был смертельно ранен взрывом огромной мощности. Он умер на катере, по дороге в госпиталь.
Потом ещё несколько ночей подряд прилетали вражеские самолёты и продолжали минировать фарватер. Позже на одной из мин подорвался ледокол № 5 с корпусом эвакуируемой из Николаева на буксире подводной лодки. Все 35 человек членов экипажа и пассажиры ледокола погибли, на подводной лодке никто не пострадал.
До 20 августа, дня захвата Очакова немцами, Первомайский в основном подвергался только авианалётам.
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Поначалу зенитчики вели огонь по вражеским бомбардировщикам, и надо сказать успешно, но потом снаряды закончились и орудия замолчали. От бомбёжек спасали только казематы острова – их толстые, толщиной до 2,5 метров, стены спокойно выдерживали взрывы 250-килограммовых бомб. Только однажды немецкая авиабомба пробила перекрытие в районе склада и камбуза (кухни по-морскому), и то, тогда по счастливой случайности никто не пострадал.
20 августа из Очакова на остров Первомайский и Кинбурнскую косу эвакуировали очаковский гарнизон, в том числе и артиллеристов 15-й и 7-й береговых батарей.
По докладу командира Очаковского укреплённого сектора, орудия батарей № 15 и № 7 были уничтожены, за это отвечал начальник электромеханической службы ОСБУ, военный интендант 2-го ранга Пётр Ефимович Ефимов. Даже были свидетели подробно рассказывавшие, как в стволы орудий "были заложены термитные шашки", "стволы оплавились, придя в полную негодность". На самом деле это было не так.
Противокатерная 75-мм 7-я батарея открыла огонь из всех четырёх орудий по острову Первомайский уже 22 августа, а 1 сентября к ней присоединилось одно из четырёх орудий 203-мм 15-й батареи. В конце 1942 года все орудия 15-й батареи использовались немцами при осаде Севастополя.
21 августа немцы предприняли самый массированный авианалёт за всё время обороны острова. Зенитная батарея к этому времени уже замолчала. Пилоты люфтваффе бомбили остров, как на полигоне, с высоты 500 метров. Казематы острова с трудом вмещали вновь прибывших, люди размещались в переходах и даже в артиллерийских погребах. Эвакуированный из Очакова взвод пехотинцев не успел укрыться от бомб, в результате все погибли. Налёт продолжался порядка трёх часов. За это время оккупанты сбросили на остров свыше 25 тонн авиабомб.
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После того, как бомбёжка прекратилась, гарнизон несколько дней приводил в порядок материальную часть. Кроме того, встал вопрос о перенаселённости острова.
За четыре дня затишья с острова вывезли всех раненых, всех "лишних" и семьи военнослужащих. На батарее остались только 76 защитников. Среди эвакуированных был и получивший во время бомбёжки тяжёлое ранение командир 22-й батареи капитан Иван Андреевич Радченко. Командование принял старший лейтенант Николай Александрович Юрасов, заместитель командира 15-й батареи.
25 августа остров на эсминце "Фрунзе" посетил представитель Наркомата ВМФ на Черноморском флоте контр-адмирал Гордей Иванович Левченко. Юрасов доложил ему, что "противник ведёт губительный огонь по острову Первомайский. На батарее осталось всего двадцать четыре 203-мм снаряда". Левченко пообещал со снарядами помочь. На обратном пути эсминец попал под бомбёжку и затонул, однако адмирал оказался среди выживших.
26 августа, не видя на острове никакой активности, немцы решили, что гарнизон полностью погиб 21 числа под бомбёжкой и стали готовить десант. Заметив вражеские приготовления, Юрасов отдал по батарее приказ открыть огонь. После четырёх залпов концентрировавшийся на берегу враг был полностью уничтожен. Немцы открыли по острову ответный шквальный огонь.
В ночь на 30 августа к Первомайскому подошла 120-тонная парусно-моторная шхуна "Штепенко" с грузом снарядов для батареи. Разгрузка продолжалась всю ночь, перед рассветом шхуна ушла обратно. Через несколько дней она вернулась с новой партией снарядов, но её заметили немцы – начался обстрел. Пытаясь манёвром выйти из-под обстрела, шхуна наскочила на камни и затонула. В течение следующих четырёх ночей моряки ныряли в трюм затопленного корабля и поднимали на поверхность стокилограммовые снаряды.
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В первых числах сентября во время миномётного обстрела погиб исполнявший обязанности командира батареи старший лейтенант Николай Александрович Юрасов. Командование батареей принял командир 15-й батареи старший лейтенант Александр Семенович Савон.
Остров закрывал проход для снабжавших немецкие соединения кораблей в Днепро-Бугский лиман, а потому был для врага, словно кость в горле. Противник не жалел средств, чтобы уничтожить засевших на Первомайском артиллеристов, но всё было тщетно. В донесении от 5 сентября 1941 года батарейцы сообщали своему командованию: "По острову выпущено 213 снарядов, ранен один краснофлотец", 14 сентября: "Массированный налёт, сброшены свыше 50 бомб".
В среднем немцы выпускали по острову порядка 100 снарядов в день, но Первомайский продолжал держаться и вёл ответный огонь. Ни бомбардировки, ни артобстрелы не смогли существенно повредить казематы батареи.
Однако к 22 сентября общая обстановка на фронте сложилась таким образом, что остров и сражавшаяся на нём батарея оказались у немцев в глубоком тылу. Заканчивались снаряды, и дальнейшее снабжение морем было невозможно. Тогда командование приняло решение эвакуировать гарнизон на остров Тендровская коса, а орудия уничтожить.
В ночь на 23 сентября, чтобы снять гарнизон, к острову подошли бронекатера Дунайской флотилии. Перед уходом артиллеристы заминировали свои орудия: в ствол каждого из них они положили по гранате и по полтора килограмма тола. Взрыв инициировала специальная машинка, которую изготовил краснофлотец Михаил Стерлин. Он прогремел, когда бронекатера уже обогнули Кинбурнскую косу и вышли в открытое море. Все корабли благополучно добрались до Тендровской косы, откуда позже были эвакуированы в Крым.
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Исполнявший обязанности командира 22-й батареи старший лейтенант Александр Семенович Савон после эвакуации получил звание капитана. Погиб он уже в Крыму весной 1942 года при бомбардировке немцами Керчи.
Остров Первомайский оставался покинутым до 1961 года, пока в марте сюда из Севастополя не перевели 6-й морской разведывательный пункт. В 1968 году его преобразовали в 17-ю отдельную бригаду спецназа ВМФ СССР.
Из-за этого в советские времена было не принято упоминать об острове Первомайском и публиковать мемуары участников героической обороны. Даже сейчас доступ к большей части связанной с островом информации закрыт.
В апреле 1992 года 17-я отдельная бригада спецназа под командованием капитана 1-го ранга Анатолия Леонидовича Карпенко принесла присягу на верность Украине.
В 2003 году якобы с целью экономии средств, бригаду перевели с острова в Очаков. 30 ноября 2005 года в средствах массовой информации появилась новость, что министерство обороны Украины выставило остров на продажу за 11,6 млн. гривен, включая НДС. Далее объявления о продаже появлялись с завидною регулярностью вплоть до 2015 года, когда его пытались продать за 2 млн. долларов, но он так и остался в ведении Вооружённых сил Украины.
В 2019 году Первомайский стал тренировочной базой 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций ВСУ – на Украине его считают правопреемником 17-й отдельной бригады спецназа, хотя идеалы, которые защищали советские спецназовцы, и спецназовцы нацистской Украины диаметрально противоположны.
В июне 2022 года, когда Российские войска заняли Кинбурнскую косу, появились прогнозы, что Первомайский станет ареной ожесточённых боёв, как это было с островом Змеиный. Однако пока что он находится в стороне от боевых действий. Как сложится дальнейшая судьба острова, сегодня можно только гадать.
Единственное, что можно утверждать наверняка – созданный русской армией, овеянный славой русского и советского оружия Первомайский попал в распоряжение людей, чествующих Бандеру и прочих нацистских упырей, волей случая. Остаётся надеяться, что вскоре это историческое недоразумение будет исправлено.