https://ukraina.ru/20220923/1039026934.html

"На батарее осталось 24 снаряда". Как сражался остров, ставший базой украинского спецназа

"На батарее осталось 24 снаряда". Как сражался остров, ставший базой украинского спецназа - 23.09.2022 Украина.ру

"На батарее осталось 24 снаряда". Как сражался остров, ставший базой украинского спецназа

Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T15:33

2022-09-23T15:33

2022-09-23T16:08

1941

великая отечественная война

очаков

история

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23 сентября 1941 года с расположенного в Днепровско-Бугском лимане возле Очакова острова Первомайский был эвакуирован личный состав 22-й батареи. 35 дней 76 человек её гарнизона держали оборону. Держали даже после того как немцы заняли город. Находясь под непрерывными бомбёжками и артобстрелом, советские артиллеристы упорно продолжали сражаться.В море, в трёх километрах от берега, между городом Очаков и полуостровом Кинбурн, рядом с фарватером Днепровско-Бугского лимана расположен небольшой островок площадью 7,3 гектара и протяженностью 1400 метров. Любопытно, что изначально никакого острова там не было. Его создали искусственно с целью защиты морского пути к российским городам: Очакову, Николаеву и Херсону.На правом берегу лимана поставили крепость Озю, позже переименованную в Очаков.На старинных морских картах, встречается упоминание об отмели напротив турецкой крепости Озю (Очаков). Она располагалась посреди фарватера на глубине 13 футов в 500 саженях от оконечности Кинбурнской косы и имела размеры 120Х200 саженей. Время от времени отмель появлялась над водой, потом исчезала, меняя своё местоположение. Иногда она смещалась на 200 – 500 саженей вдоль косы. (1 сажень = 2,1336 метра; 1 фут = 0,3048 метра).После взятия 17 декабря 1788 года крепости русскими войсками у Светлейшого князя Григория Александровича Потёмкина возник вопрос об обороне входа в лиман, поскольку все турецкие укрепления, включая Кинбурнскую крепость, были разрушены. Летом 1789 года он поручил генерал-фельдцейхмейстеру Артиллерийского корпуса генерал-аншефу Ивану Ивановичу Меллеру разработать подробный план оборонительных сооружений Очакова. Тот, в свою очередь, назначил ответственным за эту работу первого инженера армии Франца Павловича де Волана. В результате возник план постройки на месте Очаковской отмели искусственного острова. Как только отмель снова появилась на поверхности в неё вколотили дубовые сваи, зафиксировав таким образом на одном месте. Но в 1791 году Потёмкин умер, все работы по сооружению острова остановились.Лишь через 70 лет по приказу морского министра Ивана Траверсе на Очаковской отмели намыли небольшой остров, на нём сделали причал и спланировали площадку. Сначала он выполнял функции базы снабжения кораблей: они здесь пополняли запасы пресной воды, продовольствия, боеприпасов, а так же проходили мелкий ремонт парусной оснастки. Позже на острове разместили небольшой гарнизон.В 1857 году военный министр России генерал-адъютант Дмитрий Алексеевич Милютин утвердил проект создания артиллерийского острова. В 1873 году под руководством главного распорядителя по обороне Черноморского побережья инженер-генерала Эдуарда Ивановича Тотлебена началось строительство Приморской батареи. Проект разработал инженер Герман Егорович Паукер, он к тому времени уже успел воплотить в жизнь проект земляной морской батареи "Константин" в Кронштадте.Было принято решение об увеличение площади острова. Для этого в дно лимана забили в три линии шпунтованные сваи. Пространство между ними засыпали доставленными с Кинбурнской косы камнями, песком и глиной. Для планировки площадки острова, полностью разобрали Кинбурнскую крепость. Кирпичные казематы засыпали землёй. Из рапорта генерал-адмирала Семеки: "<…> работы по постройке этой батареи, к началу ноября, были въ таком положении, что при постоянной, с 15 сентября, работы 8 буксирных параходов, 40 барж и более 40 подъёмных судов, при 1000 человек рабочих, оставалось для окончания батареи насыпать около 1200 куб. саженъ".Остров закончили в декабре 1880 года. К 1881 году на нём были сооружены причал, склады, 40 казематов, пороховые погреба и даже железнодорожная ветка протяжённостью 300 метров, использовавшаяся для подвоза артиллерийских припасов. Для личного состава строители соорудили казармы и лазарет. Был оборудован стационарный лоцманский пункт.Острову дали неофициальное название Морской ("Водяной") батареи. В 1889 году батарея вступила в строй. Приказом по военному ведомству она стала именоваться "Приморской батареей". После революции в 1918 году остров Приморской батареи переименовали в Батарейный, а 1 мая 1920 года саму батарею переименовали в Первомайскую. Позже это же название закрепилось и за островом.Современный вид Первомайский приобрёл в 1939 году после начатой в 1925 году модернизации.В начале 30-х вокруг него построили волнолом, предотвращающий размывание береговой линии прибоем брекватер, берег укрепили бетоном. Основное электропитание подавалось по двум подводным кабелям с очаковского берега. На острове пробурили артезианскую скважину. Для прикрытия от атак с воздуха развернули 4-х орудийную зенитную батарею. Связь с городом осуществлялась по новой подводной телефонной линии. Толщину кирпичных стен трёхэтажных орудийных казематов довели до 2,5 метров и нарастили земляные валы.Вооружение острова к 1941 году составляли установленная в середине 1920-х годов 4-х орудийная 203-мм батарея № 22 и 4-х орудийная 76-мм зенитная батарея № 85.В июне 1941 года под командованием адмирала Филиппа Сергеевича Октябрьского проводились общефлотские учения. Гарнизон острова Первомайского поднимался по учебной тревоге 7-8 раз за ночь.В это же время немецкий транспорт прибыл под погрузку зерном в Херсон, и гружёным прошёл мимо острова 18 июня. Жизнь шла своим чередом, войны никто не ждал.В ночь с 21 на 22 июня в 00:30 минут гарнизон снова подняли по тревоге, последовала команда: "Раздать противогазы БС"! Это был приказ наркома Военно–морского флота Николая Герасимовича Кузнецова, отданный им в ночь на 22 июня 1941 года на свой страх и риск вопреки официальному приказу Генштаба не поддаваться ни на какие провокационные действия противника.В 2:15 во время вахты артиллериста-дальномерщика Владимира Николаевича Кириченко над Первомайским послышался гул моторов самолёта. Вахтенный доложил об этом в рубку командиру 22-й батареи капитану Ивану Андреевичу Радченко. Тот передал команду на прожектор.Луч выхватил из темноты силуэт немецкого бомбардировщика. Запись в вахтенном журнале отметила: "Два неизвестных самолёта, шли с пеленгом 170 градусов". Самолёты сбросили на парашютах в фарватер лимана донные мины. Одну из них отнесло на остров. Упав она сдетонировала, тяжело ранив вахтенного краснофлотца, старшину Сагирова. Боец решил, что самолёты сбросили парашютистов, побежал к опускающемуся куполу, и был смертельно ранен взрывом огромной мощности. Он умер на катере, по дороге в госпиталь.Потом ещё несколько ночей подряд прилетали вражеские самолёты и продолжали минировать фарватер. Позже на одной из мин подорвался ледокол № 5 с корпусом эвакуируемой из Николаева на буксире подводной лодки. Все 35 человек членов экипажа и пассажиры ледокола погибли, на подводной лодке никто не пострадал.До 20 августа, дня захвата Очакова немцами, Первомайский в основном подвергался только авианалётам.Поначалу зенитчики вели огонь по вражеским бомбардировщикам, и надо сказать успешно, но потом снаряды закончились и орудия замолчали. От бомбёжек спасали только казематы острова – их толстые, толщиной до 2,5 метров, стены спокойно выдерживали взрывы 250-килограммовых бомб. Только однажды немецкая авиабомба пробила перекрытие в районе склада и камбуза (кухни по-морскому), и то, тогда по счастливой случайности никто не пострадал.20 августа из Очакова на остров Первомайский и Кинбурнскую косу эвакуировали очаковский гарнизон, в том числе и артиллеристов 15-й и 7-й береговых батарей.По докладу командира Очаковского укреплённого сектора, орудия батарей № 15 и № 7 были уничтожены, за это отвечал начальник электромеханической службы ОСБУ, военный интендант 2-го ранга Пётр Ефимович Ефимов. Даже были свидетели подробно рассказывавшие, как в стволы орудий "были заложены термитные шашки", "стволы оплавились, придя в полную негодность". На самом деле это было не так.Противокатерная 75-мм 7-я батарея открыла огонь из всех четырёх орудий по острову Первомайский уже 22 августа, а 1 сентября к ней присоединилось одно из четырёх орудий 203-мм 15-й батареи. В конце 1942 года все орудия 15-й батареи использовались немцами при осаде Севастополя.21 августа немцы предприняли самый массированный авианалёт за всё время обороны острова. Зенитная батарея к этому времени уже замолчала. Пилоты люфтваффе бомбили остров, как на полигоне, с высоты 500 метров. Казематы острова с трудом вмещали вновь прибывших, люди размещались в переходах и даже в артиллерийских погребах. Эвакуированный из Очакова взвод пехотинцев не успел укрыться от бомб, в результате все погибли. Налёт продолжался порядка трёх часов. За это время оккупанты сбросили на остров свыше 25 тонн авиабомб.После того, как бомбёжка прекратилась, гарнизон несколько дней приводил в порядок материальную часть. Кроме того, встал вопрос о перенаселённости острова.За четыре дня затишья с острова вывезли всех раненых, всех "лишних" и семьи военнослужащих. На батарее остались только 76 защитников. Среди эвакуированных был и получивший во время бомбёжки тяжёлое ранение командир 22-й батареи капитан Иван Андреевич Радченко. Командование принял старший лейтенант Николай Александрович Юрасов, заместитель командира 15-й батареи.25 августа остров на эсминце "Фрунзе" посетил представитель Наркомата ВМФ на Черноморском флоте контр-адмирал Гордей Иванович Левченко. Юрасов доложил ему, что "противник ведёт губительный огонь по острову Первомайский. На батарее осталось всего двадцать четыре 203-мм снаряда". Левченко пообещал со снарядами помочь. На обратном пути эсминец попал под бомбёжку и затонул, однако адмирал оказался среди выживших.26 августа, не видя на острове никакой активности, немцы решили, что гарнизон полностью погиб 21 числа под бомбёжкой и стали готовить десант. Заметив вражеские приготовления, Юрасов отдал по батарее приказ открыть огонь. После четырёх залпов концентрировавшийся на берегу враг был полностью уничтожен. Немцы открыли по острову ответный шквальный огонь.В ночь на 30 августа к Первомайскому подошла 120-тонная парусно-моторная шхуна "Штепенко" с грузом снарядов для батареи. Разгрузка продолжалась всю ночь, перед рассветом шхуна ушла обратно. Через несколько дней она вернулась с новой партией снарядов, но её заметили немцы – начался обстрел. Пытаясь манёвром выйти из-под обстрела, шхуна наскочила на камни и затонула. В течение следующих четырёх ночей моряки ныряли в трюм затопленного корабля и поднимали на поверхность стокилограммовые снаряды.В первых числах сентября во время миномётного обстрела погиб исполнявший обязанности командира батареи старший лейтенант Николай Александрович Юрасов. Командование батареей принял командир 15-й батареи старший лейтенант Александр Семенович Савон.Остров закрывал проход для снабжавших немецкие соединения кораблей в Днепро-Бугский лиман, а потому был для врага, словно кость в горле. Противник не жалел средств, чтобы уничтожить засевших на Первомайском артиллеристов, но всё было тщетно. В донесении от 5 сентября 1941 года батарейцы сообщали своему командованию: "По острову выпущено 213 снарядов, ранен один краснофлотец", 14 сентября: "Массированный налёт, сброшены свыше 50 бомб".В среднем немцы выпускали по острову порядка 100 снарядов в день, но Первомайский продолжал держаться и вёл ответный огонь. Ни бомбардировки, ни артобстрелы не смогли существенно повредить казематы батареи.Однако к 22 сентября общая обстановка на фронте сложилась таким образом, что остров и сражавшаяся на нём батарея оказались у немцев в глубоком тылу. Заканчивались снаряды, и дальнейшее снабжение морем было невозможно. Тогда командование приняло решение эвакуировать гарнизон на остров Тендровская коса, а орудия уничтожить.В ночь на 23 сентября, чтобы снять гарнизон, к острову подошли бронекатера Дунайской флотилии. Перед уходом артиллеристы заминировали свои орудия: в ствол каждого из них они положили по гранате и по полтора килограмма тола. Взрыв инициировала специальная машинка, которую изготовил краснофлотец Михаил Стерлин. Он прогремел, когда бронекатера уже обогнули Кинбурнскую косу и вышли в открытое море. Все корабли благополучно добрались до Тендровской косы, откуда позже были эвакуированы в Крым.Исполнявший обязанности командира 22-й батареи старший лейтенант Александр Семенович Савон после эвакуации получил звание капитана. Погиб он уже в Крыму весной 1942 года при бомбардировке немцами Керчи.Остров Первомайский оставался покинутым до 1961 года, пока в марте сюда из Севастополя не перевели 6-й морской разведывательный пункт. В 1968 году его преобразовали в 17-ю отдельную бригаду спецназа ВМФ СССР.Из-за этого в советские времена было не принято упоминать об острове Первомайском и публиковать мемуары участников героической обороны. Даже сейчас доступ к большей части связанной с островом информации закрыт.В апреле 1992 года 17-я отдельная бригада спецназа под командованием капитана 1-го ранга Анатолия Леонидовича Карпенко принесла присягу на верность Украине.В 2003 году якобы с целью экономии средств, бригаду перевели с острова в Очаков. 30 ноября 2005 года в средствах массовой информации появилась новость, что министерство обороны Украины выставило остров на продажу за 11,6 млн. гривен, включая НДС. Далее объявления о продаже появлялись с завидною регулярностью вплоть до 2015 года, когда его пытались продать за 2 млн. долларов, но он так и остался в ведении Вооружённых сил Украины.В 2019 году Первомайский стал тренировочной базой 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций ВСУ – на Украине его считают правопреемником 17-й отдельной бригады спецназа, хотя идеалы, которые защищали советские спецназовцы, и спецназовцы нацистской Украины диаметрально противоположны.В июне 2022 года, когда Российские войска заняли Кинбурнскую косу, появились прогнозы, что Первомайский станет ареной ожесточённых боёв, как это было с островом Змеиный. Однако пока что он находится в стороне от боевых действий. Как сложится дальнейшая судьба острова, сегодня можно только гадать.Единственное, что можно утверждать наверняка – созданный русской армией, овеянный славой русского и советского оружия Первомайский попал в распоряжение людей, чествующих Бандеру и прочих нацистских упырей, волей случая. Остаётся надеяться, что вскоре это историческое недоразумение будет исправлено.

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Алексей Стаценко

1941, великая отечественная война, очаков, история