https://ukraina.ru/20220922/1038966886.html

В Китае рассказали о том, кто “присвоил” Генеральную Ассамблею ООН

В Китае рассказали о том, кто “присвоил” Генеральную Ассамблею ООН - 22.09.2022 Украина.ру

В Китае рассказали о том, кто “присвоил” Генеральную Ассамблею ООН

Западный блок во главе с США “присвоил” Генеральную Ассамблею ООН и превратил её в антироссийскую арену, продолжая раздувать пламя войны и ещё больше уменьшая шансы на мирные переговоры. Об этом говорится в статье, опубликованной 21 сентября в китайской газете Global Times

2022-09-22T10:15

2022-09-22T10:15

2022-09-22T10:15

новости

сша

запад

генассамблея оон

global times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/08/1038551270_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_e30c199ae5039dfa3ee6cdbaf6f693dd.jpg

Издание отмечает, что целью Генеральной Ассамблеи должно было бы стать обсуждение широкого круга вопросов, в том числе таких, как изменение климата, продовольственный кризис и восстановление мировой экономики после пандемии COVID-18, однако лидеры стран Запада сосредоточили все свои выступления на украинском кризисе.Он добавил, что сосредоточение всего внимания только на украинском кризисе и использование ООН для продвижения антироссийской повестки является обычной для Вашингтона “эгоистичной” и “недалёкой” тактикой “присвоения” ООН.

https://ukraina.ru/20220919/1038859813.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, запад, генассамблея оон, global times