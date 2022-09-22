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В Китае рассказали о том, кто “присвоил” Генеральную Ассамблею ООН
В Китае рассказали о том, кто “присвоил” Генеральную Ассамблею ООН - 22.09.2022 Украина.ру
В Китае рассказали о том, кто “присвоил” Генеральную Ассамблею ООН
Западный блок во главе с США “присвоил” Генеральную Ассамблею ООН и превратил её в антироссийскую арену, продолжая раздувать пламя войны и ещё больше уменьшая шансы на мирные переговоры. Об этом говорится в статье, опубликованной 21 сентября в китайской газете Global Times
2022-09-22T10:15
2022-09-22T10:15
2022-09-22T10:15
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Издание отмечает, что целью Генеральной Ассамблеи должно было бы стать обсуждение широкого круга вопросов, в том числе таких, как изменение климата, продовольственный кризис и восстановление мировой экономики после пандемии COVID-18, однако лидеры стран Запада сосредоточили все свои выступления на украинском кризисе.Он добавил, что сосредоточение всего внимания только на украинском кризисе и использование ООН для продвижения антироссийской повестки является обычной для Вашингтона “эгоистичной” и “недалёкой” тактикой “присвоения” ООН.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, запад, генассамблея оон, global times
Новости, США, Запад, Генассамблея ООН, Global Times
В Китае рассказали о том, кто “присвоил” Генеральную Ассамблею ООН
Западный блок во главе с США “присвоил” Генеральную Ассамблею ООН и превратил её в антироссийскую арену, продолжая раздувать пламя войны и ещё больше уменьшая шансы на мирные переговоры. Об этом говорится в статье, опубликованной 21 сентября в китайской газете Global Times
Издание отмечает
, что целью Генеральной Ассамблеи должно было бы стать обсуждение широкого круга вопросов, в том числе таких, как изменение климата, продовольственный кризис и восстановление мировой экономики после пандемии COVID-18, однако лидеры стран Запада сосредоточили все свои выступления на украинском кризисе.
“Российско-украинский конфликт не должен быть главной темой заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, поскольку перед миром стоят многочисленный проблемы, и ассамблея должна обсуждать вопросы, которые волнуют большинство стран", — цитирует газета слова неназванного китайского эксперта по международным отношениям.
Он добавил, что сосредоточение всего внимания только на украинском кризисе и использование ООН для продвижения антироссийской повестки является обычной для Вашингтона “эгоистичной” и “недалёкой” тактикой “присвоения” ООН.