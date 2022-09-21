https://ukraina.ru/20220921/1038959891.html

Деды мобилизовали. Как организовать массовый призыв и победить в войне

Деды мобилизовали. Как организовать массовый призыв и победить в войне - 21.09.2022 Украина.ру

Деды мобилизовали. Как организовать массовый призыв и победить в войне

Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T21:42

2022-09-21T21:42

2022-09-21T21:46

история

великая отечественная война

1941

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21 сентября президент Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". По словам министра обороны Сергея Шойгу "мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учётную специальность". Мобилизация затронет около 1% от общего мобилизационного ресурса России, в котором числится более 25 млн граждан.Самыми масштабными мобилизационными мероприятиями в истории нашей страны были, конечно же, действия по комплектовании Красной армии в годы Великой отечественной войны. Причем начались мобилизационные мероприятия заранее, что в конечном итоге позволило сдержать первый натиск врага, хоть и ценой огромных потерь.То, что большая война в Европе неизбежна было ясно еще в 30-е годы и советское руководство к ней готовилось с особым рвением. Но помимо строительства оборонных заводов и выпуска новых образцов вооружений огромное внимание уделялось подготовке будущего личного состава частей и соединений РККА.Помимо соответствующих государственных учреждений к будущим битвам советских граждан готовили и различные общественные объединение, самое известное из которых Осовиахим.Для понимания охвата деятельности данного общества приведем следующие цифры. Население Москвы в 1941 г. состояло более 4 млн. жителей. Их них 860 тыс. были членами первичных организаций Осоавиахима. При этом уже в августе 1940 г. было принято постановление "О перестройке военного обучения членов Осоавиахима": вместо занятий в кружках формировались полноценные учебные подразделенияНо конечно же основные организационные усилия в предвоенные годы предпринимало государство. 1 сентября 1939 г. вступил в силу новый закон "О всеобщей воинской обязанности", по которому, например, были сняты имевшиеся ранее ограничения на воинскую службу по классовому признаку.В июне 1940 г. Народный комиссарит обороны издал приказ, регламентирующий порядок мобилизации. Согласно документу, она могла носить как открытый, так и скрытый характер. И именно скрытая мобилизация была развернута. В августе 1940 г. военкоматы страны провели полную ревизию всех военнообязанных от 19 до 50 лет, и всех тех, кто по возрасту был с учета снят.В 1939 – 1940-х гг. было создано значительное количество новых частей и соединений РККА, которые комплектовались как из призывников, так и из запаса. Численность советских войск выросла в 1,5 раза.В сентябре 1939, как раз в разгар, ввода советских войск на Западную Украину и в Западную Белоруссию, указом президиума ВС СССР были призваны военнообязанные запаса, призванные на учебные сборы. Аналогичный призыв со сборов в массовом порядке проводился и перед самой войной: в мае-июне 1941 г.В феврале 1941 г. новым начальником Генштаба РККА стал Георгий Жуков. Им был принят новый мобилизационный план. Уже в марте-апреле была произведена последняя перед войной приписка военнообязанных для точного расчета параметров армии военного времени. Каждому военнообязанному была присвоена не только конкретная учетная специальность и род войск, но и номер воинской части. Уточнялись все вопросы, связанные с бронью и прочими обстоятельствами, освобождающими тех или иных лиц от мобилизации.Открытые мобилизационные мероприятия начались в первый же день войны. Уже 22 июня 1941 г.За подписью председателя Президиума ВС СССР Калинина был издан указ "О мобилизации военнообязанных" по 14 из 17 военных округов СССР. Исключение составили Среднеазиатский, Забайкальский, Дальневосточный (фронт).На мобилизационные мероприятия отводилась всего неделя! Уже к 1 июля было призвано свыше 5 миллионов человек, включая более 500 офицеров запаса. Так прошла первая волна мобилизации.. В нее были призваны рекруты новобранцы 1-й категории в возрасте 23 – 36 лет (1905 – 1918 гг. рождения) прошедшие воинскую службу. Они направлялись для доукомплектования уже готовых частей по штатам военного времени или во вновь создаваемые подразделения. Причем если подразделение уже было отправлено на фронт, то мобилизованные нагоняли его по заранее разработанному плану перевозок.При этом работодатель был обязан освободить мобилизованного от работы, выплатить ему зарплату за 2 недели вперед, а сам мобилизованный с обритой головой должен был захватить с собой запас продуктов и минимум необходимых вещей. Неявка по повестке наказывалась как тяжелое преступление.Помимо мобилизованных в военкоматы пришло и немало добровольцев, но в первую волну мобилизации их даже не призывали. Позднее их стали направлять в десантники, истребители танков и т.п. подразделения.Вторая волна мобилизации началась 12-14 июля, в соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны. Важно отметить, что она не была запланирована в опоминавшемся выше мобилизационном плане, принятом накануне войны. В эту волну были призваны мобилизованные тех же возрастов, не охваченные первой волной.До конца лета 1941 г. была проведена третья волна мобилизации, в которую призывали всех военнообязанных в возрасте 46 (а местами и 50) – 35 лет (1895 - 1904). Всего к 1 октября было мобилизовано более 14 миллионов человек.Но военкомы не только отправляли солдат в войска. Некоторые из них сами отправились на фронт. Знаменитый Герой Советского Союза генерал Иван Панфилов как военный комиссар Киргизской ССР сперва сформировал 316-ю стрелковую дивизию, а затем возглавил её в битве за Москву.В сентябре 1941 г. было принято постановление Государственного комитета обороны "О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР". Такому обучению подлежали все военнообязанные включая незамужних женщин, и проводилось оно, как говорили в те годы "без отрыва от производства".Все эти меры в итоге позволили Советскому Союзу сдержать первый, сокрушительный удар Гитлеровской Германии, на который она рассчитывала в рамках стратегии блицкрига. А значит мобилизация, проведенная своевременно и с надлежащим уровнем организации, стала залогом будущей Победы.

https://ukraina.ru/20190607/1023830628.html

https://ukraina.ru/20190622/1023989294.html

https://ukraina.ru/20190624/1023992576.html

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история, великая отечественная война, 1941