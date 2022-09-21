Путин. Шойгу. Госдума: в России объявлена частичная мобилизация. Итоги 21 сентября
В среду 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, заявил о готовности России поддержать Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области Украины в их праве на самоопределение, а также объявил частичную мобилизацию на территории РФ.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию
Главное из речи президента России:
- —Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России. О поддержке стремления наших соотечественников самим определять свое будущее, и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство. А для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои ценности. Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну.
- —Правительству, Минобороны уже даны поручения в полном объеме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же как у кадровых военных, включая медицинское обеспечение, социальные гарантии.
- —Тем, кто позволяет себе такие выражения по отношению к России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам - и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
- —Добавлю, что указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. На руководителей предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развертыванию дополнительных производственных мощностей.
- —В начале переговоров Украина реагировала на российские предложения весьма позитивно, однако позже по прямой указке Запада киевский режим пошел на срыв переговоров и пустил в ход новые формирования наемников и националистов.
- —Подчеркну: мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов для того, чтобы люди могли выразить свою волю.
- —Для защиты России, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности россиян и жителей освобожденных территорий в стране начинается частичная мобилизация.
- —Речь идет именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев выразил мнение, что выводы из событий, произошедших в ходе спецоперации, российским руководством сделаны правильно. В Минобороны понимают, что фронт длинный, а группировка союзных войск небольшая, хоть и профессиональная.
Мобилизация не будет носить жесткий характер, а набирать будут как молодых людей, так и уже опытных бойцов, чтобы сохранить профессиональный уровень армии.
На Западе на речь Путина отреагировали агрессивно:
Канцлер ФРГ Олаф Шольц связывает решение о частичной мобилизации в РФ с тем, что "российское нападение на Украину не было успешным".
Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает частичную мобилизацию в РФ плохим и неверным шагом, который приведёт к эскалации конфликта на Украине.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в видеоинтервью изданию Corriere della Sera выразил обеспокоенность экономическими последствиями решения властей РФ.
Я опасаюсь, что заявления Путина, безусловно, могут повлиять на динамику цен на энергоносители и экономику ЕС в целом. Заявления Путина вызывают тревогу, потому что показывают, что он не собирается останавливаться.
Президент США Джо Байден отметил несколько моментов:
- США тесно работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку РФ на территории НАТО;
- Путин выступил с безрассудными ядерными угрозами;
- Никто не угрожал России и никто, кроме России, не стремился к конфликту;
- Россия бесстыдно нарушила основные принципы устава ООН.
В официальном комментарии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одназначно выразил позицию Кремля:
Решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всей НАТО и ряда других недружественных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что, фактически, мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран.
Комментарии и уточнения министра обороны России Сергея Шойгу:
- —Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых.
- —Более 90% раненных в ходе спецоперации вернулись в строй, спасибо нашим медикам.
- —Частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля освобожденных территорий и линии соприкосновения в 1000 км.
- —300 тысяч резервистов будут призваны. Это исключительно люди из запаса, те, кто имеют боевой опыт, или владеют нужной армии военно-учетной специальностью.
- —Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учётную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут.
- —Потери ВС России в СВО составляют 5937 погибших.
- —Ни о каких мобилизациях и призывах студентов речи не идет, это не будут люди, которые ничего не знают об армии.
Кого призовут?
- —— отслуживших в рядах Вооруженных сил России,
- —— имеющих востребованную военно-учетную специальность,
- ——с боевым опытом.
Комментарии из Государственной Думы
Призывать по мобилизации в первую очередь будут граждан, пребывающих в запасе, из первого разряда военнообязанных, предположил глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов. В интервью "Российской газете" Картаполов не исключил возможный призыв военнообязанных второго разряда, но назвал это маловероятным. Военнообязанных третьего разряда, по его словам, не призовут.
Будут сформированы несколько новых соединений и частей, которые в первую очередь будут предназначены для прикрытия государственной границы, а также для создания оперативной глубины на тех направлениях, где продолжается выполнение задач специальной военной операции. Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено.
Также он заявил о том, что:
- Больше всего граждан в ходе частичной мобилизации призовут в центральных и западных регионах РФ исходя из численности проживающего в каждом субъекте РФ населения.
- Мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку.
- Выпускников военных кафедр могут призвать, если их военно-учетные специальности будут востребованы.
- Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено.
- Всеобщей мобилизации не будет.
Военный эксперт Виктор Баранец в интервью Украина.ру предположил. что "ажиотажа с забором всех подряд" — не будет. "Прежде всего профессионалы будут призываться. И, конечно, "золотой фонд" — люди которые были по разным причинам уволены с контрактной службы. Так же будут призваны молодые офицеры".