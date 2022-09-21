https://ukraina.ru/20220921/1038958503.html

Путин. Шойгу. Госдума: в России объявлена частичная мобилизация. Итоги 21 сентября

Путин. Шойгу. Госдума: в России объявлена частичная мобилизация. Итоги 21 сентября - 21.09.2022 Украина.ру

Путин. Шойгу. Госдума: в России объявлена частичная мобилизация. Итоги 21 сентября

В среду 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, заявил о готовности России поддержать Донецкую и Луганскую... Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T19:00

2022-09-21T19:00

2022-09-21T19:00

эксклюзив

хроники

мобилизация

владимир путин

сергей шойгу

госдума

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В среду 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, заявил о готовности России поддержать Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области Украины в их праве на самоопределение, а также объявил частичную мобилизацию на территории РФ.Владимир Путин объявил частичную мобилизациюГлавное из речи президента России:В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев выразил мнение, что выводы из событий, произошедших в ходе спецоперации, российским руководством сделаны правильно. В Минобороны понимают, что фронт длинный, а группировка союзных войск небольшая, хоть и профессиональная.На Западе на речь Путина отреагировали агрессивно:Канцлер ФРГ Олаф Шольц связывает решение о частичной мобилизации в РФ с тем, что "российское нападение на Украину не было успешным".Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает частичную мобилизацию в РФ плохим и неверным шагом, который приведёт к эскалации конфликта на Украине.Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в видеоинтервью изданию Corriere della Sera выразил обеспокоенность экономическими последствиями решения властей РФ.Президент США Джо Байден отметил несколько моментов:- США тесно работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку РФ на территории НАТО;- Путин выступил с безрассудными ядерными угрозами;- Никто не угрожал России и никто, кроме России, не стремился к конфликту;- Россия бесстыдно нарушила основные принципы устава ООН.В официальном комментарии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одназначно выразил позицию Кремля:Решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всей НАТО и ряда других недружественных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Комментарии и уточнения министра обороны России Сергея Шойгу:Кого призовут?Комментарии из Государственной ДумыПризывать по мобилизации в первую очередь будут граждан, пребывающих в запасе, из первого разряда военнообязанных, предположил глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов. В интервью "Российской газете" Картаполов не исключил возможный призыв военнообязанных второго разряда, но назвал это маловероятным. Военнообязанных третьего разряда, по его словам, не призовут.Также он заявил о том, что:- Больше всего граждан в ходе частичной мобилизации призовут в центральных и западных регионах РФ исходя из численности проживающего в каждом субъекте РФ населения.- Мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку.- Выпускников военных кафедр могут призвать, если их военно-учетные специальности будут востребованы.- Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено.- Всеобщей мобилизации не будет.Военный эксперт Виктор Баранец в интервью Украина.ру предположил. что "ажиотажа с забором всех подряд" — не будет. "Прежде всего профессионалы будут призываться. И, конечно, "золотой фонд" — люди которые были по разным причинам уволены с контрактной службы. Так же будут призваны молодые офицеры".

https://ukraina.ru/20220921/1038951262.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, мобилизация, владимир путин, сергей шойгу, госдума