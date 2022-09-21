Путин. Шойгу. Госдума: в России объявлена частичная мобилизация. Итоги 21 сентября - 21.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220921/1038958503.html
Путин. Шойгу. Госдума: в России объявлена частичная мобилизация. Итоги 21 сентября
Путин. Шойгу. Госдума: в России объявлена частичная мобилизация. Итоги 21 сентября - 21.09.2022 Украина.ру
Путин. Шойгу. Госдума: в России объявлена частичная мобилизация. Итоги 21 сентября
В среду 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, заявил о готовности России поддержать Донецкую и Луганскую... Украина.ру, 21.09.2022
2022-09-21T19:00
2022-09-21T19:00
эксклюзив
хроники
мобилизация
владимир путин
сергей шойгу
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/92/1033429265_182:502:2931:2048_1920x0_80_0_0_19a3432d418fce24dd259ddd7c6b592c.jpg
В среду 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, заявил о готовности России поддержать Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области Украины в их праве на самоопределение, а также объявил частичную мобилизацию на территории РФ.Владимир Путин объявил частичную мобилизациюГлавное из речи президента России:В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев выразил мнение, что выводы из событий, произошедших в ходе спецоперации, российским руководством сделаны правильно. В Минобороны понимают, что фронт длинный, а группировка союзных войск небольшая, хоть и профессиональная.На Западе на речь Путина отреагировали агрессивно:Канцлер ФРГ Олаф Шольц связывает решение о частичной мобилизации в РФ с тем, что "российское нападение на Украину не было успешным".Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает частичную мобилизацию в РФ плохим и неверным шагом, который приведёт к эскалации конфликта на Украине.Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в видеоинтервью изданию Corriere della Sera выразил обеспокоенность экономическими последствиями решения властей РФ.Президент США Джо Байден отметил несколько моментов:- США тесно работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку РФ на территории НАТО;- Путин выступил с безрассудными ядерными угрозами;- Никто не угрожал России и никто, кроме России, не стремился к конфликту;- Россия бесстыдно нарушила основные принципы устава ООН.В официальном комментарии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одназначно выразил позицию Кремля:Решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всей НАТО и ряда других недружественных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Комментарии и уточнения министра обороны России Сергея Шойгу:Кого призовут?Комментарии из Государственной ДумыПризывать по мобилизации в первую очередь будут граждан, пребывающих в запасе, из первого разряда военнообязанных, предположил глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов. В интервью "Российской газете" Картаполов не исключил возможный призыв военнообязанных второго разряда, но назвал это маловероятным. Военнообязанных третьего разряда, по его словам, не призовут.Также он заявил о том, что:- Больше всего граждан в ходе частичной мобилизации призовут в центральных и западных регионах РФ исходя из численности проживающего в каждом субъекте РФ населения.- Мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку.- Выпускников военных кафедр могут призвать, если их военно-учетные специальности будут востребованы.- Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено.- Всеобщей мобилизации не будет.Военный эксперт Виктор Баранец в интервью Украина.ру предположил. что "ажиотажа с забором всех подряд" — не будет. "Прежде всего профессионалы будут призываться. И, конечно, "золотой фонд" — люди которые были по разным причинам уволены с контрактной службы. Так же будут призваны молодые офицеры".
https://ukraina.ru/20220921/1038951262.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/92/1033429265_268:401:2465:2048_1920x0_80_0_0_29413bfe9c666b69c46a0d949f444b9b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, мобилизация, владимир путин, сергей шойгу, госдума
Эксклюзив, Хроники, мобилизация, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Госдума

Путин. Шойгу. Госдума: в России объявлена частичная мобилизация. Итоги 21 сентября

19:00 21.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
В среду 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, заявил о готовности России поддержать Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области Украины в их праве на самоопределение, а также объявил частичную мобилизацию на территории РФ.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию
Главное из речи президента России:
  • Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России. О поддержке стремления наших соотечественников самим определять свое будущее, и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство. А для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои ценности. Цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну.
  • Правительству, Минобороны уже даны поручения в полном объеме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же как у кадровых военных, включая медицинское обеспечение, социальные гарантии.
  • Тем, кто позволяет себе такие выражения по отношению к России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам - и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
  • Добавлю, что указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. На руководителей предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развертыванию дополнительных производственных мощностей.
  • В начале переговоров Украина реагировала на российские предложения весьма позитивно, однако позже по прямой указке Запада киевский режим пошел на срыв переговоров и пустил в ход новые формирования наемников и националистов.
  • Подчеркну: мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия проведения референдумов для того, чтобы люди могли выразить свою волю.
  • Для защиты России, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности россиян и жителей освобожденных территорий в стране начинается частичная мобилизация.
  • Речь идет именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев выразил мнение, что выводы из событий, произошедших в ходе спецоперации, российским руководством сделаны правильно. В Минобороны понимают, что фронт длинный, а группировка союзных войск небольшая, хоть и профессиональная.
Мобилизация не будет носить жесткий характер, а набирать будут как молодых людей, так и уже опытных бойцов, чтобы сохранить профессиональный уровень армии.
На Западе на речь Путина отреагировали агрессивно:
Канцлер ФРГ Олаф Шольц связывает решение о частичной мобилизации в РФ с тем, что "российское нападение на Украину не было успешным".
Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает частичную мобилизацию в РФ плохим и неверным шагом, который приведёт к эскалации конфликта на Украине.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в видеоинтервью изданию Corriere della Sera выразил обеспокоенность экономическими последствиями решения властей РФ.
Я опасаюсь, что заявления Путина, безусловно, могут повлиять на динамику цен на энергоносители и экономику ЕС в целом. Заявления Путина вызывают тревогу, потому что показывают, что он не собирается останавливаться.
Президент США Джо Байден отметил несколько моментов:
- США тесно работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку РФ на территории НАТО;
- Путин выступил с безрассудными ядерными угрозами;
- Никто не угрожал России и никто, кроме России, не стремился к конфликту;
- Россия бесстыдно нарушила основные принципы устава ООН.
В официальном комментарии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одназначно выразил позицию Кремля:
Решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всей НАТО и ряда других недружественных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что, фактически, мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран.
Комментарии и уточнения министра обороны России Сергея Шойгу:
  • Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых.
  • Более 90% раненных в ходе спецоперации вернулись в строй, спасибо нашим медикам.
  • Частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля освобожденных территорий и линии соприкосновения в 1000 км.
  • 300 тысяч резервистов будут призваны. Это исключительно люди из запаса, те, кто имеют боевой опыт, или владеют нужной армии военно-учетной специальностью.
  • Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учётную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут.
  • Потери ВС России в СВО составляют 5937 погибших.
  • Ни о каких мобилизациях и призывах студентов речи не идет, это не будут люди, которые ничего не знают об армии.
Кого призовут?
  • — отслуживших в рядах Вооруженных сил России,
  • — имеющих востребованную военно-учетную специальность,
  • —с боевым опытом.
Комментарии из Государственной Думы
Призывать по мобилизации в первую очередь будут граждан, пребывающих в запасе, из первого разряда военнообязанных, предположил глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов. В интервью "Российской газете" Картаполов не исключил возможный призыв военнообязанных второго разряда, но назвал это маловероятным. Военнообязанных третьего разряда, по его словам, не призовут.
Будут сформированы несколько новых соединений и частей, которые в первую очередь будут предназначены для прикрытия государственной границы, а также для создания оперативной глубины на тех направлениях, где продолжается выполнение задач специальной военной операции. Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено.
Также он заявил о том, что:
- Больше всего граждан в ходе частичной мобилизации призовут в центральных и западных регионах РФ исходя из численности проживающего в каждом субъекте РФ населения.
- Мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку.
- Выпускников военных кафедр могут призвать, если их военно-учетные специальности будут востребованы.
- Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено.
- Всеобщей мобилизации не будет.
Военный эксперт Виктор Баранец в интервью Украина.ру предположил. что "ажиотажа с забором всех подряд" — не будет. "Прежде всего профессионалы будут призываться. И, конечно, "золотой фонд" — люди которые были по разным причинам уволены с контрактной службы. Так же будут призваны молодые офицеры".
Трансляция срочного обращения В. Путина к россиянам - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
17:25
От дружбы с Россией до ядерного кошмара: как в мире отреагировали на заявления Путина
 
ЭксклюзивХроникимобилизацияВладимир ПутинСергей ШойгуГосдума
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00Путин. Шойгу. Госдума: в России объявлена частичная мобилизация. Итоги 21 сентября
18:31Куда развернутся США после референдумов на освобождённых территориях - Дудаков. Видео
18:18Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины"
17:25Ищенко выступил против всеобщей мобилизации и объяснил, в чем ее опасность
17:25От дружбы с Россией до ядерного кошмара: как в мире отреагировали на заявления Путина
17:18ВСУ обстреляли фильтровальную станцию у водохранилища в ДНР
17:03Суздальцев: мобилизация нужна, чтобы создать второй эшелон
17:01Россия после референдумов, причины и цели частичной мобилизации. О чём говорили эксперты 21 сентября
16:46"Надо всего лишь дождаться": Ищенко рассказал, как России победить Украину на поле боя
16:46Верховная Рада приняла решение по вопросу постановки женщин на воинский учет
16:41Банк России рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным
16:37"Референдумы – это фиксация побед": Федосова о том, что изменится после голосования. Видео
16:34Куликовская битва: что пишут в учебниках и как было на само деле
16:27Алексей Зубец о том, как военно-промышленный комплекс России активизирует экономику и кто пострадает
16:03Андрей Суздальцев: Западные лидеры бредят ядерной войной, надеясь, что Россия не ударит первой
16:00Причины переброски военных в Донбасс, обстрелы ЗАЭС, мобилизация. Главное на Украине на 16:00 21 сентября
15:49"У Зеленского остался единственный выход": украинские эксперты об обращении Путина
15:47Почему не эвакуируют детей из Донецка: журналист Гомольский честно о том, что происходит в городе. Видео
15:35"НАТО ведет против нас войну": Собянин заявил о новых выплатах в контексте мобилизации
15:31Кого коснется мобилизация. Краткая справка
Лента новостейМолния