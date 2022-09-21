https://ukraina.ru/20220921/1038958069.html

Куда развернутся США после референдумов на освобождённых территориях - Дудаков. Видео

Куда развернутся США после референдумов на освобождённых территориях - Дудаков. Видео - 21.09.2022 Украина.ру

Куда развернутся США после референдумов на освобождённых территориях - Дудаков. Видео

Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал, стоит ли России бояться давления Запада на Индию, какой реакции ожидать от Белого Дома после... Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T18:31

2022-09-21T18:31

2022-09-21T18:31

малек дудаков

референдум

видео

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Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал, стоит ли России бояться давления Запада на Индию, какой реакции ожидать от Белого Дома после проведения референдумов на освобожденных территориях, а также о том, когда США окончательно утратят мировое господство:00:45 - Грядущие референдумы: как их организовать, ожидать ли провокаций и каковы будут последствия данного шага;03:31 – Реакция США;05:40 - Китай призвал армию готовиться к войне: о чём это говорит?07:18 – Куда держит путь Индия?09:15 - США признались в проведении биологических исследований на малообеспеченных украинцах: почему молчит мировое сообщество?11:20 – Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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