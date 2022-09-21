https://ukraina.ru/20220921/1038958069.html
Куда развернутся США после референдумов на освобождённых территориях - Дудаков. Видео
Куда развернутся США после референдумов на освобождённых территориях - Дудаков. Видео - 21.09.2022 Украина.ру
Куда развернутся США после референдумов на освобождённых территориях - Дудаков. Видео
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал, стоит ли России бояться давления Запада на Индию, какой реакции ожидать от Белого Дома после... Украина.ру, 21.09.2022
2022-09-21T18:31
2022-09-21T18:31
2022-09-21T18:31
малек дудаков
референдум
видео
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Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал, стоит ли России бояться давления Запада на Индию, какой реакции ожидать от Белого Дома после проведения референдумов на освобожденных территориях, а также о том, когда США окончательно утратят мировое господство:00:45 - Грядущие референдумы: как их организовать, ожидать ли провокаций и каковы будут последствия данного шага;03:31 – Реакция США;05:40 - Китай призвал армию готовиться к войне: о чём это говорит?07:18 – Куда держит путь Индия?09:15 - США признались в проведении биологических исследований на малообеспеченных украинцах: почему молчит мировое сообщество?11:20 – Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
малек дудаков, референдум, видео, видео
Малек Дудаков, референдум, Видео
Куда развернутся США после референдумов на освобождённых территориях - Дудаков. Видео
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал, стоит ли России бояться давления Запада на Индию, какой реакции ожидать от Белого Дома после проведения референдумов на освобожденных территориях, а также о том, когда США окончательно утратят мировое господство:
00:45 - Грядущие референдумы: как их организовать, ожидать ли провокаций и каковы будут последствия данного шага;
05:40 - Китай призвал армию готовиться к войне: о чём это говорит?
07:18 – Куда держит путь Индия?
09:15 - США признались в проведении биологических исследований на малообеспеченных украинцах: почему молчит мировое сообщество?
11:20 – Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению.