Куда развернутся США после референдумов на освобождённых территориях - Дудаков. Видео - 21.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220921/1038958069.html
Куда развернутся США после референдумов на освобождённых территориях - Дудаков. Видео
Куда развернутся США после референдумов на освобождённых территориях - Дудаков. Видео - 21.09.2022 Украина.ру
Куда развернутся США после референдумов на освобождённых территориях - Дудаков. Видео
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал, стоит ли России бояться давления Запада на Индию, какой реакции ожидать от Белого Дома после... Украина.ру, 21.09.2022
2022-09-21T18:31
2022-09-21T18:31
малек дудаков
референдум
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/15/1038957950_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_880ec26d2f4d410e6fbcb5d47bdea103.jpg
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал, стоит ли России бояться давления Запада на Индию, какой реакции ожидать от Белого Дома после проведения референдумов на освобожденных территориях, а также о том, когда США окончательно утратят мировое господство:00:45 - Грядущие референдумы: как их организовать, ожидать ли провокаций и каковы будут последствия данного шага;03:31 – Реакция США;05:40 - Китай призвал армию готовиться к войне: о чём это говорит?07:18 – Куда держит путь Индия?09:15 - США признались в проведении биологических исследований на малообеспеченных украинцах: почему молчит мировое сообщество?11:20 – Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/15/1038957950_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8da0da872804f320db0926ef10d45c5c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
малек дудаков, референдум, видео, видео
Малек Дудаков, референдум, Видео

Куда развернутся США после референдумов на освобождённых территориях - Дудаков. Видео

18:31 21.09.2022
 
Читать в
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал, стоит ли России бояться давления Запада на Индию, какой реакции ожидать от Белого Дома после проведения референдумов на освобожденных территориях, а также о том, когда США окончательно утратят мировое господство:
00:45 - Грядущие референдумы: как их организовать, ожидать ли провокаций и каковы будут последствия данного шага;
03:31 – Реакция США;
05:40 - Китай призвал армию готовиться к войне: о чём это говорит?
07:18 – Куда держит путь Индия?
09:15 - США признались в проведении биологических исследований на малообеспеченных украинцах: почему молчит мировое сообщество?
11:20 – Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению.
 
Малек ДудаковреферендумВидео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00Путин. Шойгу. Госдума: в России объявлена частичная мобилизация. Итоги 21 сентября
18:31Куда развернутся США после референдумов на освобождённых территориях - Дудаков. Видео
18:18Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины"
17:25Ищенко выступил против всеобщей мобилизации и объяснил, в чем ее опасность
17:25От дружбы с Россией до ядерного кошмара: как в мире отреагировали на заявления Путина
17:18ВСУ обстреляли фильтровальную станцию у водохранилища в ДНР
17:03Суздальцев: мобилизация нужна, чтобы создать второй эшелон
17:01Россия после референдумов, причины и цели частичной мобилизации. О чём говорили эксперты 21 сентября
16:46"Надо всего лишь дождаться": Ищенко рассказал, как России победить Украину на поле боя
16:46Верховная Рада приняла решение по вопросу постановки женщин на воинский учет
16:41Банк России рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным
16:37"Референдумы – это фиксация побед": Федосова о том, что изменится после голосования. Видео
16:34Куликовская битва: что пишут в учебниках и как было на само деле
16:27Алексей Зубец о том, как военно-промышленный комплекс России активизирует экономику и кто пострадает
16:03Андрей Суздальцев: Западные лидеры бредят ядерной войной, надеясь, что Россия не ударит первой
16:00Причины переброски военных в Донбасс, обстрелы ЗАЭС, мобилизация. Главное на Украине на 16:00 21 сентября
15:49"У Зеленского остался единственный выход": украинские эксперты об обращении Путина
15:47Почему не эвакуируют детей из Донецка: журналист Гомольский честно о том, что происходит в городе. Видео
15:35"НАТО ведет против нас войну": Собянин заявил о новых выплатах в контексте мобилизации
15:31Кого коснется мобилизация. Краткая справка
Лента новостейМолния