Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины" - 21.09.2022 Украина.ру
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Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины"
Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины" - 21.09.2022 Украина.ру
Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины"
Генеральным директором "Оператор ГТС Украины" 21 сентября назначили гражданина Польши Павла Станчака. Об этом сообщили журналисты "РБК-Украина"
2022-09-21T18:18
2022-09-21T18:18
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гтс
украина
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Павел Станчак руководил созданием независимого оператора ГТС Польши Gaz-System в 2003-2003 годах. До 2017 года он работал техническим директором - членом правления польской нефтегазовой компании PGNiG. Станчак отвечала проектирование и строительство новых газопроводов.В 2017 году Станчака назначили директором акционерного общества "Укртрансгаз" - независимого оператора украинских газохранилищ - на один год. Компания управляла газотранспортной сетью Украины до января 2020 года, после чего эту функцию передали "Оператору ГТС Украины".В 2020-2021 годах Павел Станчак возглавлял правление PGNiG TERMIKA S.A., работал вице-президентом правления Польского общества профессиональных теплоэлектростанций.В 2018-2020 годах - вице-президент правления по развитию ORLEN Serwis S.A. и президент совета директоров ORLEN Service Lietuva. В 2016-2018 годах, по данным польских СМИ, - председатель правления Operator Logistyczny Paliw Płynnych (Группа PERN), член совета директоров Польской организации нефтяной промышленности и торговли.31 августа 2022 года Станчак уволился с должности председателя правления польской химического холдинга Grupa Azoty ZAK. По данным польских СМИ, последний рабочий день Станчака - 11 сентября.
https://ukraina.ru/20220919/1038860698.html
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новости, гтс, украина, польша
Новости, ГТС, Украина, Польша

Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины"

18:18 21.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВысокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области
Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
Генеральным директором "Оператор ГТС Украины" 21 сентября назначили гражданина Польши Павла Станчака. Об этом сообщили журналисты "РБК-Украина"
Павел Станчак руководил созданием независимого оператора ГТС Польши Gaz-System в 2003-2003 годах. До 2017 года он работал техническим директором - членом правления польской нефтегазовой компании PGNiG. Станчак отвечала проектирование и строительство новых газопроводов.
В 2017 году Станчака назначили директором акционерного общества "Укртрансгаз" - независимого оператора украинских газохранилищ - на один год. Компания управляла газотранспортной сетью Украины до января 2020 года, после чего эту функцию передали "Оператору ГТС Украины".
В 2020-2021 годах Павел Станчак возглавлял правление PGNiG TERMIKA S.A., работал вице-президентом правления Польского общества профессиональных теплоэлектростанций.
В 2018-2020 годах - вице-президент правления по развитию ORLEN Serwis S.A. и президент совета директоров ORLEN Service Lietuva.
В 2016-2018 годах, по данным польских СМИ, - председатель правления Operator Logistyczny Paliw Płynnych (Группа PERN), член совета директоров Польской организации нефтяной промышленности и торговли.
31 августа 2022 года Станчак уволился с должности председателя правления польской химического холдинга Grupa Azoty ZAK. По данным польских СМИ, последний рабочий день Станчака - 11 сентября.
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 14:22
"Диверсия?" Глава "Оператора ГТС Украины" удивился своему увольнениюГенеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон 19 сентября в соцсетях заявил, что его уволили с должности по непонятным для него причинам
 
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18:18Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины"
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