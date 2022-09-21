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Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины"

Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины" - 21.09.2022 Украина.ру

Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины"

Генеральным директором "Оператор ГТС Украины" 21 сентября назначили гражданина Польши Павла Станчака. Об этом сообщили журналисты "РБК-Украина"

2022-09-21T18:18

2022-09-21T18:18

2022-09-21T18:18

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Павел Станчак руководил созданием независимого оператора ГТС Польши Gaz-System в 2003-2003 годах. До 2017 года он работал техническим директором - членом правления польской нефтегазовой компании PGNiG. Станчак отвечала проектирование и строительство новых газопроводов.В 2017 году Станчака назначили директором акционерного общества "Укртрансгаз" - независимого оператора украинских газохранилищ - на один год. Компания управляла газотранспортной сетью Украины до января 2020 года, после чего эту функцию передали "Оператору ГТС Украины".В 2020-2021 годах Павел Станчак возглавлял правление PGNiG TERMIKA S.A., работал вице-президентом правления Польского общества профессиональных теплоэлектростанций.В 2018-2020 годах - вице-президент правления по развитию ORLEN Serwis S.A. и президент совета директоров ORLEN Service Lietuva. В 2016-2018 годах, по данным польских СМИ, - председатель правления Operator Logistyczny Paliw Płynnych (Группа PERN), член совета директоров Польской организации нефтяной промышленности и торговли.31 августа 2022 года Станчак уволился с должности председателя правления польской химического холдинга Grupa Azoty ZAK. По данным польских СМИ, последний рабочий день Станчака - 11 сентября.

https://ukraina.ru/20220919/1038860698.html

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