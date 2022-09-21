https://ukraina.ru/20220921/1038957716.html
Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины"
Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины" - 21.09.2022 Украина.ру
Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины"
Генеральным директором "Оператор ГТС Украины" 21 сентября назначили гражданина Польши Павла Станчака. Об этом сообщили журналисты "РБК-Украина"
2022-09-21T18:18
2022-09-21T18:18
2022-09-21T18:18
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Павел Станчак руководил созданием независимого оператора ГТС Польши Gaz-System в 2003-2003 годах. До 2017 года он работал техническим директором - членом правления польской нефтегазовой компании PGNiG. Станчак отвечала проектирование и строительство новых газопроводов.В 2017 году Станчака назначили директором акционерного общества "Укртрансгаз" - независимого оператора украинских газохранилищ - на один год. Компания управляла газотранспортной сетью Украины до января 2020 года, после чего эту функцию передали "Оператору ГТС Украины".В 2020-2021 годах Павел Станчак возглавлял правление PGNiG TERMIKA S.A., работал вице-президентом правления Польского общества профессиональных теплоэлектростанций.В 2018-2020 годах - вице-президент правления по развитию ORLEN Serwis S.A. и президент совета директоров ORLEN Service Lietuva. В 2016-2018 годах, по данным польских СМИ, - председатель правления Operator Logistyczny Paliw Płynnych (Группа PERN), член совета директоров Польской организации нефтяной промышленности и торговли.31 августа 2022 года Станчак уволился с должности председателя правления польской химического холдинга Grupa Azoty ZAK. По данным польских СМИ, последний рабочий день Станчака - 11 сентября.
https://ukraina.ru/20220919/1038860698.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гтс, украина, польша
Новости, ГТС, Украина, Польша
Гражданин Польши возглавил "Оператор ГТС Украины"
Генеральным директором "Оператор ГТС Украины" 21 сентября назначили гражданина Польши Павла Станчака. Об этом сообщили журналисты "РБК-Украина"
Павел Станчак руководил созданием независимого оператора ГТС Польши Gaz-System в 2003-2003 годах. До 2017 года он работал техническим директором - членом правления польской нефтегазовой компании PGNiG. Станчак отвечала проектирование и строительство новых газопроводов.
В 2017 году Станчака назначили директором акционерного общества "Укртрансгаз" - независимого оператора украинских газохранилищ - на один год. Компания управляла газотранспортной сетью Украины до января 2020 года, после чего эту функцию передали "Оператору ГТС Украины".
В 2020-2021 годах Павел Станчак возглавлял правление PGNiG TERMIKA S.A., работал вице-президентом правления Польского общества профессиональных теплоэлектростанций.
В 2018-2020 годах - вице-президент правления по развитию ORLEN Serwis S.A. и президент совета директоров ORLEN Service Lietuva.
В 2016-2018 годах, по данным польских СМИ, - председатель правления Operator Logistyczny Paliw Płynnych (Группа PERN), член совета директоров Польской организации нефтяной промышленности и торговли.
31 августа 2022 года Станчак уволился с должности председателя правления польской химического холдинга Grupa Azoty ZAK. По данным польских СМИ, последний рабочий день Станчака - 11 сентября.