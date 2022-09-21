ВСУ обстреляли фильтровальную станцию у водохранилища в ДНР - 21.09.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли фильтровальную станцию у водохранилища в ДНР
ВСУ обстреляли фильтровальную станцию у водохранилища в ДНР - 21.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли фильтровальную станцию у водохранилища в ДНР
Украинские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Донецка. В результате обстрела 21 сентября обесточена фильтровальная станция. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР
2022-09-21T17:18
2022-09-21T17:18
новости
донецк
обстрелы
водохранилище
днр
всу
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ВСУ обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища южнее Ясиноватой. В результате обстрела обесточена фильтровальная станция, задействованная в подаче питьевой воды в Донецк. Украинские войска продолжают обстреливать объекты энергоснабжения ДНР. В результате ударов обесточенными остаются промышленные предприятия, социальные объекты и местные жители"Украинские боевики целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре, чтобы создать в Донбассе гуманитарную катастрофу", - заявили в штабе территориальной обороны ДНР.Противник нанес ущерб системе электроснабжения и в населенных пунктах, освобожденных в ходе специальной операции. Энергетики ДНР проводят ремонтно-восстановительные работы.
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новости, донецк, обстрелы, водохранилище, днр, всу
Новости, Донецк, обстрелы, водохранилище, ДНР, ВСУ

ВСУ обстреляли фильтровальную станцию у водохранилища в ДНР

17:18 21.09.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Украинские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Донецка. В результате обстрела 21 сентября обесточена фильтровальная станция. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР
ВСУ обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища южнее Ясиноватой. В результате обстрела обесточена фильтровальная станция, задействованная в подаче питьевой воды в Донецк.
Украинские войска продолжают обстреливать объекты энергоснабжения ДНР. В результате ударов обесточенными остаются промышленные предприятия, социальные объекты и местные жители
"Украинские боевики целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре, чтобы создать в Донбассе гуманитарную катастрофу", - заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Противник нанес ущерб системе электроснабжения и в населенных пунктах, освобожденных в ходе специальной операции. Энергетики ДНР проводят ремонтно-восстановительные работы.
Автомобиль в центре Донецка горит после попадания украинского снаряда
Вчера, 11:13
Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и МакеевкиРоссийские следователи возбудили уголовные дела после обстрелов ДНР 18 и 19 сентября, в результате которых погибли мирные жители. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе СК России
 
НовостиДонецкобстрелыводохранилищеДНРВСУ
 
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