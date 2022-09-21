https://ukraina.ru/20220921/1038955862.html
ВСУ обстреляли фильтровальную станцию у водохранилища в ДНР
ВСУ обстреляли фильтровальную станцию у водохранилища в ДНР - 21.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли фильтровальную станцию у водохранилища в ДНР
Украинские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Донецка. В результате обстрела 21 сентября обесточена фильтровальная станция. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР
2022-09-21T17:18
2022-09-21T17:18
2022-09-21T17:18
новости
донецк
обстрелы
водохранилище
днр
всу
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ВСУ обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища южнее Ясиноватой. В результате обстрела обесточена фильтровальная станция, задействованная в подаче питьевой воды в Донецк. Украинские войска продолжают обстреливать объекты энергоснабжения ДНР. В результате ударов обесточенными остаются промышленные предприятия, социальные объекты и местные жители"Украинские боевики целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре, чтобы создать в Донбассе гуманитарную катастрофу", - заявили в штабе территориальной обороны ДНР.Противник нанес ущерб системе электроснабжения и в населенных пунктах, освобожденных в ходе специальной операции. Энергетики ДНР проводят ремонтно-восстановительные работы.
https://ukraina.ru/20220920/1038888748.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, обстрелы, водохранилище, днр, всу
Новости, Донецк, обстрелы, водохранилище, ДНР, ВСУ
ВСУ обстреляли фильтровальную станцию у водохранилища в ДНР
Украинские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Донецка. В результате обстрела 21 сентября обесточена фильтровальная станция. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР
ВСУ обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища южнее Ясиноватой. В результате обстрела обесточена фильтровальная станция, задействованная в подаче питьевой воды в Донецк.
Украинские войска продолжают обстреливать объекты энергоснабжения ДНР. В результате ударов обесточенными остаются промышленные предприятия, социальные объекты и местные жители
"Украинские боевики целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре, чтобы создать в Донбассе гуманитарную катастрофу", - заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Противник нанес ущерб системе электроснабжения и в населенных пунктах, освобожденных в ходе специальной операции. Энергетики ДНР проводят ремонтно-восстановительные работы.