"Успел насолить бандеровцам". Киев обвинил донецкого историка в коллаборационизме - 21.09.2022 Украина.ру
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"Успел насолить бандеровцам". Киев обвинил донецкого историка в коллаборационизме
"Успел насолить бандеровцам". Киев обвинил донецкого историка в коллаборационизме - 21.09.2022 Украина.ру
"Успел насолить бандеровцам". Киев обвинил донецкого историка в коллаборационизме
Донецкого историка, публициста, постоянного эксперта Изборского клуба Александра Дмитриевского на Украине обвинили в коллаборационизме. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе офиса генпрокуратуры Украины
2022-09-21T20:30
2022-09-21T20:30
новости
историк
коллаборационизм
киев
украина
днр
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Украинские власти обвинили донецкого историка Александра Дмитриевского в коллаборационизме. В генпрокуратуре Украины заочно объявили о подозрении Дмитриевскому. По версии украинских чиновников, историк "формирует материалы в поддержку России" в качестве главного редактора газеты "Приазовский рабочий". Дмитриевский якобы "искажает события" в Донбассе и подтверждает легитимность действий местных органов власти, которые Киев не признает законными. Сам Дмитриевский воспринимает действия киевских властей как признание его заслуг перед Донбассом и Россией. Об этом он рассказал изданию Украина.ру.Историк считает, что подобными обвинениями Украина "показывает фантомные боли". Восемь лет киевские власти пытались сделать из Мариуполя "образцовый евроинтегрированный город", но это не возымело действия. "И ещё этими телодвижениями Украина показывает что выбранный нами вектор информационной повестки правильный: с тем, что не представляет опасности, не борются", заключил историк.
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новости, историк, коллаборационизм, киев, украина, днр
Новости, историк, коллаборационизм, Киев, Украина, ДНР

"Успел насолить бандеровцам". Киев обвинил донецкого историка в коллаборационизме

20:30 21.09.2022
 
Александр Дмитриевский
Александр Дмитриевский
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Донецкого историка, публициста, постоянного эксперта Изборского клуба Александра Дмитриевского на Украине обвинили в коллаборационизме. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе офиса генпрокуратуры Украины
Украинские власти обвинили донецкого историка Александра Дмитриевского в коллаборационизме. В генпрокуратуре Украины заочно объявили о подозрении Дмитриевскому.
По версии украинских чиновников, историк "формирует материалы в поддержку России" в качестве главного редактора газеты "Приазовский рабочий". Дмитриевский якобы "искажает события" в Донбассе и подтверждает легитимность действий местных органов власти, которые Киев не признает законными.
Сам Дмитриевский воспринимает действия киевских властей как признание его заслуг перед Донбассом и Россией. Об этом он рассказал изданию Украина.ру.
"В своё время в Донецке считалось высокой честью оказаться в расстрельных списках популярного в народе сайта "Мыротворэць", над теми, кто не удостоился такой награды даже иронизировали. Это потом уже хозяева "Мыротворця" превратили сайт в помойку, зачисляя туда далеко не самых респектабельных личностей. А если за дело берётся тяжёлая артиллерия в лице украинской Генпрокуратуры, то видимо, я успел весьма лихо насолить бандеровцам", - прокомментировал Дмитриевский.
Историк считает, что подобными обвинениями Украина "показывает фантомные боли". Восемь лет киевские власти пытались сделать из Мариуполя "образцовый евроинтегрированный город", но это не возымело действия. "И ещё этими телодвижениями Украина показывает что выбранный нами вектор информационной повестки правильный: с тем, что не представляет опасности, не борются", заключил историк.
Александр Дмитриевский
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