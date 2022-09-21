https://ukraina.ru/20220921/1038955107.html

Россия после референдумов, причины и цели частичной мобилизации. О чём говорили эксперты 21 сентября

Россия после референдумов, причины и цели частичной мобилизации. О чём говорили эксперты 21 сентября - 21.09.2022 Украина.ру

Россия после референдумов, причины и цели частичной мобилизации. О чём говорили эксперты 21 сентября

Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T17:01

2022-09-21T17:01

2022-09-21T17:42

эксклюзив

референдум

россия

сво

херсонская область

запорожская область

лнр

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украина

донбасс

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После референдумов Россия расширит свою территорию и приобретёт настоящих патриотов, а проведение частичной мобилизации позволит изменить тактику ведения специальной военной операции.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 21 сентября.«Россия расширит территорию и приобретет настоящих патриотов»С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении территорий к России. Политолог Владимир Корнилов прогнозирует, что Россия расширит свою территорию и приобретет настоящих патриотов своей страны.При этом статус спецоперации, соответственно, будет изменен, поскольку теперь это будет борьба за освобождение российских территорий и российского народа.«Побеждать надо. Нужно выполнить все цели, поставленные перед спецоперацией, провести денацификацию и демилитаризацию Украины», — заявил Корнилов.Он допускает, что Запад будет придумывать новые антироссийские санкции: полное прекращение экспорта-импорта, наказание стран, которые продолжают с нами сотрудничать.«Есть еще у них инструменты, связанные с военными действиями. Ресурсы на расширение санкций у них есть, правда, и у нас есть возможные ответы на их санкции», — отметил политолог.Цель Запада — «уничтожение России»О международной реакции на объявление референдумов рассказал политолог Андрей Суздальцев. Он отметил, что очень жестко в отношении референдумов на освобожденных территориях выступили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц.При этом подобная история раньше уже была с Крымом.«Нам к такому не привыкать. За последние 30 лет от России ничего не признавали. Не признавали нахождение Прибалтики в составе СССР, не признавали также ничего и от Российской империи.Удивляться тут нечему, надо к этому быть готовыми. Если бы Россия что-то отдавала, то это признали бы мгновенно. Они приучены к тому, что Россия не возвращает, а уступает. А сам факт того, что Россия сейчас возвращает свое, вызывает непонимание и даже недоумение», – сообщил Суздальцев.В целом, говорил он, мы видим на Западе очень тесную, сплоченную группировку лидеров, которые «видят свое будущее только в уничтожении России» — они готовы довести это до ядерного удара.«Они рассчитывают, что успеют первыми. Они ведь почему так спокойны? Потому что прекрасно понимают, что мы не будем первыми наносить ядерный удар, они знают, что они это сделают первыми», — заявил эксперт.Зачем нужна частичная мобилизацияВ России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начинаются уже сегодня. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении в среду, 21 сентября.Глава государства пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и территориальную целостность России.А министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частичной мобилизации подлежат россияне из запаса, имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью. По словам главы Минобороны, в ходе частичной мобилизации в России будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин поясняет, что частичной мобилизации подлежат молодые мужчины, имеющие боевой опыт, исходя из целей и задач, которые решает СВО. В первую очередь это артиллеристы, механики-водители танков и самоходок, снайперы, гранатомётчики и просто шоферы.«Прежде всего будут мобилизованы люди с боевым опытом, которые действительно на протяжении полугода изъявляли желание туда попасть.Мы часто говорим о контрактниках и добровольцах, которые оказались в зоне СВО. Надо понимать, что это не какое-то там махновское соединение. Они подписывали контракт с Минобороны.То есть это не какой-то там хаотичный порядок. Все будет четко аргументировано. Минобороны уже поставило в региональные военкоматы четкое разъяснение, кого и как будут частично мобилизовывать», — рассказал Алехин.Он добавил, что в зоне проведения СВО необходимо усилить тылы, логистические цепочки и места расположения на разных участках.«Я не сомневаюсь, что усиление группировки позволит более конкретно и решительно действовать по всей линии фронта, изменив тактику ведения боевых действий.Мы вернемся к старым, проверенным классическим схемам, где будут и охваты, и прорывы, и маневренные действия. Без них никуда», — отметил военный эксперт.Как частичная мобилизация изменит расстановку сил на фронтеВ свою очередь, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов считает: когда ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут частью России, это полностью изменит ситуацию на фронте — «потому что будет война вестись против России, будут обстрелы территории России, гибнуть будут уже граждане РФ и реакция с нашей стороны должна быть другая».То есть, отмечает Кнутов, это должна быть как минимум контртеррористическая операция.«Здесь может быть несколько вариантов, я думаю, до объявления войны не должно дойти, но усиление степени спецоперации и военного противодействия провокациям в мирных городах должно быть максимальным.Ответ с нашей стороны должен быть гораздо жестче, эффективнее и более серьёзным, чтобы как можно быстрее завершить освобождение Донбасса. И создать буферную зону вдоль границы с Россией, а это как минимум 100 километров», — сообщил военный эксперт.Он пояснил, что должен быть совершенно иной «масштаб воздействия».«Если сегодня вылетают, условно, 4 самолета, будет 40. Если говорить о ракетах — не 5-7 ракет, а 30-40 ракет за один удар.Ну и плюс огневое поражение. Сейчас мы движемся медленно, постепенно, жалея жизни наших солдат, а при соответствующей концентрации ресурсов на главных направлениях это все может происходить гораздо быстрее и эффективнее», — убеждён Кнутов.

https://ukraina.ru/20220921/1038930077.html

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https://ukraina.ru/20220921/1038917947.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, референдум, россия, сво, херсонская область, запорожская область, лнр, днр, украина, донбасс, мобилизация