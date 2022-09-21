https://ukraina.ru/20220921/1038954792.html
Суздальцев: мобилизация нужна, чтобы создать второй эшелон
Суздальцев: мобилизация нужна, чтобы создать второй эшелон - 21.09.2022 Украина.ру
Суздальцев: мобилизация нужна, чтобы создать второй эшелон
Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, главное заявление глава государства сделал о частичной мобилизации. Для чего она нужна, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2022-09-21T17:03
2022-09-21T17:03
2022-09-21T17:10
новости
андрей суздальцев
мобилизация
политолог
эксперт
спецоперация
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Он заявил, что выводы из событий, произошедших в ходе спецоперации, российским руководством сделаны правильно. В Минобороны понимают, что фронт длинный, а группировка союзных войск небольшая, хоть и профессиональная.Он добавил, что мобилизация не будет носить жесткий характер, а набирать будут как молодых людей, так и уже опытных бойцов, чтобы сохранить профессиональный уровень армии.Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220921/1038947332.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей суздальцев, мобилизация, политолог, эксперт, спецоперация
Новости, Андрей Суздальцев, мобилизация, политолог, эксперт, Спецоперация
Суздальцев: мобилизация нужна, чтобы создать второй эшелон
17:03 21.09.2022 (обновлено: 17:10 21.09.2022)
Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, главное заявление глава государства сделал о частичной мобилизации. Для чего она нужна, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Он заявил, что выводы из событий, произошедших в ходе спецоперации, российским руководством сделаны правильно. В Минобороны понимают, что фронт длинный, а группировка союзных войск небольшая, хоть и профессиональная.
"И чтобы не передать Украине инициативу, когда она может выбирать участки фронта, где слабое прикрытие наших войск, надо эти участки прикрыть, создать эшелонированную оборону, то есть создать второй эшелон, которого у нашей группировки пока нет. Поэтому и перешли к этой мобилизации, ее задача привлекать людей, которые могут помочь", - объяснил эксперт.
Он добавил, что мобилизация не будет носить жесткий характер, а набирать будут как молодых людей, так и уже опытных бойцов, чтобы сохранить профессиональный уровень армии.
Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь: