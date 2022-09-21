https://ukraina.ru/20220921/1038954792.html

Суздальцев: мобилизация нужна, чтобы создать второй эшелон

Суздальцев: мобилизация нужна, чтобы создать второй эшелон - 21.09.2022 Украина.ру

Суздальцев: мобилизация нужна, чтобы создать второй эшелон

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, главное заявление глава государства сделал о частичной мобилизации. Для чего она нужна, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

2022-09-21T17:03

2022-09-21T17:03

2022-09-21T17:10

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андрей суздальцев

мобилизация

политолог

эксперт

спецоперация

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Он заявил, что выводы из событий, произошедших в ходе спецоперации, российским руководством сделаны правильно. В Минобороны понимают, что фронт длинный, а группировка союзных войск небольшая, хоть и профессиональная.Он добавил, что мобилизация не будет носить жесткий характер, а набирать будут как молодых людей, так и уже опытных бойцов, чтобы сохранить профессиональный уровень армии.Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220921/1038947332.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, андрей суздальцев, мобилизация, политолог, эксперт, спецоперация