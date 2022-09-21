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Верховная Рада приняла решение по вопросу постановки женщин на воинский учет

Верховная Рада приняла решение по вопросу постановки женщин на воинский учет - 21.09.2022 Украина.ру

Верховная Рада приняла решение по вопросу постановки женщин на воинский учет

В среду 21 сентября Верховная Рада Украины единогласно поддержала законопроект об отмене обязательной постановки женщин на воинский учет, сообщается в заявлении депутата от "Слуги народа", члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского на сайте украинского парламента

2022-09-21T16:46

2022-09-21T16:46

2022-09-21T16:46

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Законопроект был внесен в Раду другим депутатом от "Слуги народа" - Максимом Бужанским. Он подразумевает значительное сокращение перечня военно-учетных специальностей или родственных профессий и видов деятельности, которые подлежат военному учету.В данный момент, решением парламента, обязательной постановке на учет подлежат женщины только одной профессии – военный медик, сообщил Вениславский.

https://ukraina.ru/20220624/1034222651.html

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новости, женщины, военный, военные, военнослужащие, верховная рада, украина