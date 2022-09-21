Верховная Рада приняла решение по вопросу постановки женщин на воинский учет - 21.09.2022 Украина.ру
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Верховная Рада приняла решение по вопросу постановки женщин на воинский учет
Верховная Рада приняла решение по вопросу постановки женщин на воинский учет - 21.09.2022 Украина.ру
Верховная Рада приняла решение по вопросу постановки женщин на воинский учет
В среду 21 сентября Верховная Рада Украины единогласно поддержала законопроект об отмене обязательной постановки женщин на воинский учет, сообщается в заявлении депутата от "Слуги народа", члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского на сайте украинского парламента
2022-09-21T16:46
2022-09-21T16:46
новости
женщины
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военные
военнослужащие
верховная рада
украина
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Законопроект был внесен в Раду другим депутатом от "Слуги народа" - Максимом Бужанским. Он подразумевает значительное сокращение перечня военно-учетных специальностей или родственных профессий и видов деятельности, которые подлежат военному учету.В данный момент, решением парламента, обязательной постановке на учет подлежат женщины только одной профессии – военный медик, сообщил Вениславский.
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новости, женщины, военный, военные, военнослужащие, верховная рада, украина
Новости, женщины, военный, военные, Военнослужащие, Верховная Рада, Украина

Верховная Рада приняла решение по вопросу постановки женщин на воинский учет

16:46 21.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
- РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Читать в
В среду 21 сентября Верховная Рада Украины единогласно поддержала законопроект об отмене обязательной постановки женщин на воинский учет, сообщается в заявлении депутата от "Слуги народа", члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского на сайте украинского парламента
Законопроект был внесен в Раду другим депутатом от "Слуги народа" - Максимом Бужанским. Он подразумевает значительное сокращение перечня военно-учетных специальностей или родственных профессий и видов деятельности, которые подлежат военному учету.
Сейчас продолжаются дискуссии о том, будет ли это исключительно добровольно по согласию женщин. То есть предлагается дать возможность всем женщинам решать, хотят ли они быть на военном учете, или же это будет обязательно касательно отдельных военных специальностей.
В данный момент, решением парламента, обязательной постановке на учет подлежат женщины только одной профессии – военный медик, сообщил Вениславский.
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