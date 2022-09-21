https://ukraina.ru/20220921/1038954159.html

"Референдумы – это фиксация побед": Федосова о том, что изменится после голосования. Видео

"Референдумы – это фиксация побед": Федосова о том, что изменится после голосования. Видео - 21.09.2022 Украина.ру

"Референдумы – это фиксация побед": Федосова о том, что изменится после голосования. Видео

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета "Молодой Гвардии" Виктория Федосова в эфире Украина.ру рассказала о перспективах 77-й сессии Генассамблеи ООН, а также о тайваньском кризисе и о предстоящих референдумах на освобождённых территориях по вопросу вхождения в состав России:

2022-09-21T16:37

2022-09-21T16:37

2022-09-21T16:38

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спецоперация

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00:52 - Открытие 77-й сессии Генассамблеи ООН: ожидать коллективных путей решения международных проблем или лишь жёстких оценок и действий со стороны западных государств? 04:06 - ЕС задумался об отмене права вето на антироссийские санкции: к чему ведёт такая стратегия Евросоюза? Это выстрел себе в ногу?08:13 - Какую внешнюю политику ведёт многовекторная Турция?13:07 - Почему для США военная поддержка Тайваня не противоречит политике одного Китая? 17:49 - Какое значение имеют референдумы на освобождённых территориях? Поменяется ли вектор развития? Напомним, неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит 20-26 сентября в Нью-Йорке в штаб-квартире организации. Глава МИД России Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию. Президент России Владимир Путин отметил, что Россия будет выступать на 77-й сессии Генассамблеи ООН с позиций объединения и урегулирования международных проблем.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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оон, сво, спецоперация, турция, видео, видео