Причины переброски военных в Донбасс, обстрелы ЗАЭС, мобилизация. Главное на Украине на 16:00 21 сентября - 21.09.2022 Украина.ру
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Причины переброски военных в Донбасс, обстрелы ЗАЭС, мобилизация. Главное на Украине на 16:00 21 сентября
Причины переброски военных в Донбасс, обстрелы ЗАЭС, мобилизация. Главное на Украине на 16:00 21 сентября - 21.09.2022 Украина.ру
Причины переброски военных в Донбасс, обстрелы ЗАЭС, мобилизация. Главное на Украине на 16:00 21 сентября
Украина.ру, 21.09.2022
2022-09-21T16:00
2022-09-21T16:00
мобилизация
украина
запорожская аэс
сергей шойгу
донбасс
изюм
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Шойгу объяснил переброску военных из Изюма и Балаклеи в Донбасс. Украинские военные снова обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. Российские регионы выполняют задачи Путина по мобилизацииПереброска изюмско-балаклейской группировки в Донбасс была необходима "для усиления ударных возможностей российских войск" в регионе. Об этом заявил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.В то же время все попытки украинских военных наступать на Николаевско-Криворожском направлении (в сторону Херсона - ред.), по словам Сергея Шойгу, были пресечены. Военное ведомство 10 сентября объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи, чтобы нарастить усилия на донецком направлении для достижения целей специальной военной операции.Незадолго до этого об уходе войск из Изюма сообщили первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный.За сутки до сообщения о перегруппировке Минобороны опубликовало кадры переброски подкрепления на харьковское направление.В преддверии ухода войск местные военно-гражданские администрации (ВГА) заявляли об усилившихся обстрелах ВСУ.Накануне Харьковская ВГА сообщила, что российские войска контролируют восточную часть Купянска (с февраля они контролировали город целиком). Въезд в населенный пункт находится под постоянным огнем украинских военных, сказали в администрации.Президент Украины Владимир Зеленский до этого опубликовал фотографии из Купянска и рассказал о восстановлении территории.Обстрел Запорожской АЭСВ Минобороны РФ заявили, что в результате обстрела украинской артиллерией Запорожской АЭС повреждена одна из труб технической воды системы безопасности пятого энергоблока."Он напомнил, что кроме того, ночью украинской артиллерией был нанесён удар по линии электропередач, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар.По данным Конашенкова, обстрел станции вёлся с огневых позиций ВСУ в районе населенного пункта Марганец, ответным огнем украинские артиллерийские подразделения подавлены."В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остаётся в норме", - сказал он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси.Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Мобилизация в РоссииГлавы российских регионов один за другим сообщают о начале выполнения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач по частичной мобилизации и о том, что они возглавят призывные комиссии.Так, губернатор Омской области Александр Бурков возглавил региональную призывную комиссию и вместе с военкоматом начал работу по частичной мобилизации. В своем Telegram он пояснил, что общее количество граждан, привлекаемых в рамках частичной мобилизации, не превышает 1% от регионального состава резервистов.Она коснется тех, кто отвечает трём условиям одновременно: проходили военную службу, имеют необходимую военно-учетную специальность и боевой опыт.Губернатор Камчатского края поручил создать комиссию по частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе правительства региона.В составе комиссии будут работать представители правительства и законодательного собрания региона, а также "органов военного управления", уточнили в пресс-службе.Губернатор Красноярского края Александр Усс возглавит краевую призывную комиссию для частичной мобилизации, сообщила его пресс-служба. Первое заседание комиссии Усс проведет в четверг, уточнил первый замгубернатора - глава администрации губернатора Сергей Пономаренко в своем канале в Telegram.Власти Чувашии помогут военному комиссариату организовать работу по частичной мобилизации, заявил глава республики Олег Николаев. Он отметил, что "незамедлительно включится в процесс решения необходимых задач - это, прежде всего, частичная мобилизация жителей Чувашии, которые находятся в запасе и имеют соответствующие воинско-учетные специальности".Николаев добавил, что в связи с поставленными президентом России задачами принял решение о прекращении отпуска.Оренбургская область немедленно приступила к выполнению задач, поставленных главой государства о частичной мобилизации, написал своём Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер.Он уточнил, что уже в среду обсудит оперативные решения с членами правительства региона, военным комиссариатом и избиркомом области.Призывная комиссия по частичной мобилизации создана в Кузбассе, ее возглавил губернатор региона Сергей, Цивилев, сообщается в Telegram-канале главы региона."Мы готовы в кратчайшие сроки выполнить задачи, поставленные перед нами президентом России", – написал также он.Оповещение граждан, подлежащих частичной мобилизации, началось в Марий Эл, заявил глава республики Юрий Зайцев. Он отметил, что в обязательном порядке мобилизованные будут направлены на дополнительную подготовку в учебный центр Минобороны.Глава республики подчеркнул, что указ президента "будет исполнен в том количестве и в сроки, которые министерство обороны РФ определило для региона".Призывная комиссия по частичной мобилизации создана в Калмыкии, ее возглавил глава республики Бату Хасиков.Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о создании в регионе мобилизационного штаба, который будет координировать работу по выполнению указа.Путин подписал указ об объявлении в РФ с 21 сентября частичной мобилизации. Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://ukraina.ru/20220921/1038932766.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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мобилизация, украина, запорожская аэс, сергей шойгу, донбасс, изюм
мобилизация, Украина, Запорожская АЭС, Сергей Шойгу, Донбасс, Изюм

Причины переброски военных в Донбасс, обстрелы ЗАЭС, мобилизация. Главное на Украине на 16:00 21 сентября

16:00 21.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Шойгу объяснил переброску военных из Изюма и Балаклеи в Донбасс. Украинские военные снова обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. Российские регионы выполняют задачи Путина по мобилизации
Переброска изюмско-балаклейской группировки в Донбасс была необходима "для усиления ударных возможностей российских войск" в регионе. Об этом заявил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
В то же время все попытки украинских военных наступать на Николаевско-Криворожском направлении (в сторону Херсона - ред.), по словам Сергея Шойгу, были пресечены.

"Военная спецоперация будет продолжена до полного достижения поставленных целей", - заключил глава российского военного ведомства.

Военное ведомство 10 сентября объявило о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи, чтобы нарастить усилия на донецком направлении для достижения целей специальной военной операции.
Незадолго до этого об уходе войск из Изюма сообщили первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов и военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный.
За сутки до сообщения о перегруппировке Минобороны опубликовало кадры переброски подкрепления на харьковское направление.

В преддверии ухода войск местные военно-гражданские администрации (ВГА) заявляли об усилившихся обстрелах ВСУ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
12:00
Повреждение АЭС, обстрелы, добровольцы из Херсонской области. Главное на Украине на 12:00 21 сентября
Накануне Харьковская ВГА сообщила, что российские войска контролируют восточную часть Купянска (с февраля они контролировали город целиком). Въезд в населенный пункт находится под постоянным огнем украинских военных, сказали в администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский до этого опубликовал фотографии из Купянска и рассказал о восстановлении территории.

Обстрел Запорожской АЭС

В Минобороны РФ заявили, что в результате обстрела украинской артиллерией Запорожской АЭС повреждена одна из труб технической воды системы безопасности пятого энергоблока.

"Украинская артиллерия продолжала обстрелы города Энергодар и территории Запорожской атомной станции. В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Он напомнил, что кроме того, ночью украинской артиллерией был нанесён удар по линии электропередач, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар.

По данным Конашенкова, обстрел станции вёлся с огневых позиций ВСУ в районе населенного пункта Марганец, ответным огнем украинские артиллерийские подразделения подавлены.

"В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остаётся в норме", - сказал он.
ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:00
Теракты в Херсонской области, обстрелы, требование репараций. Главное на Украине на утро 21 сентября
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси.
Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
Мобилизация в России
Главы российских регионов один за другим сообщают о начале выполнения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач по частичной мобилизации и о том, что они возглавят призывные комиссии.

Так, губернатор Омской области Александр Бурков возглавил региональную призывную комиссию и вместе с военкоматом начал работу по частичной мобилизации. В своем Telegram он пояснил, что общее количество граждан, привлекаемых в рамках частичной мобилизации, не превышает 1% от регионального состава резервистов.
Она коснется тех, кто отвечает трём условиям одновременно: проходили военную службу, имеют необходимую военно-учетную специальность и боевой опыт.

Губернатор Камчатского края поручил создать комиссию по частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По поручению губернатора Камчатского края в регионе создана комиссия по частичной мобилизации. Её задача — организовать призыв граждан на военную службу в Вооружённые силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации", - приводит пресс-служба слова руководителя администрации губернатора Сергея Меркулова.

В составе комиссии будут работать представители правительства и законодательного собрания региона, а также "органов военного управления", уточнили в пресс-службе.

Губернатор Красноярского края Александр Усс возглавит краевую призывную комиссию для частичной мобилизации, сообщила его пресс-служба. Первое заседание комиссии Усс проведет в четверг, уточнил первый замгубернатора - глава администрации губернатора Сергей Пономаренко в своем канале в Telegram.

Власти Чувашии помогут военному комиссариату организовать работу по частичной мобилизации, заявил глава республики Олег Николаев.
Он отметил, что "незамедлительно включится в процесс решения необходимых задач - это, прежде всего, частичная мобилизация жителей Чувашии, которые находятся в запасе и имеют соответствующие воинско-учетные специальности".

Николаев добавил, что в связи с поставленными президентом России задачами принял решение о прекращении отпуска.

Оренбургская область немедленно приступила к выполнению задач, поставленных главой государства о частичной мобилизации, написал своём Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер.

Он уточнил, что уже в среду обсудит оперативные решения с членами правительства региона, военным комиссариатом и избиркомом области.

Призывная комиссия по частичной мобилизации создана в Кузбассе, ее возглавил губернатор региона Сергей, Цивилев, сообщается в Telegram-канале главы региона.

"Мы готовы в кратчайшие сроки выполнить задачи, поставленные перед нами президентом России", – написал также он.

Оповещение граждан, подлежащих частичной мобилизации, началось в Марий Эл, заявил глава республики Юрий Зайцев. Он отметил, что в обязательном порядке мобилизованные будут направлены на дополнительную подготовку в учебный центр Минобороны.

Глава республики подчеркнул, что указ президента "будет исполнен в том количестве и в сроки, которые министерство обороны РФ определило для региона".

Призывная комиссия по частичной мобилизации создана в Калмыкии, ее возглавил глава республики Бату Хасиков.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о создании в регионе мобилизационного штаба, который будет координировать работу по выполнению указа.
Путин подписал указ об объявлении в РФ с 21 сентября частичной мобилизации. Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 16:00
Референдум, обстрел Энергодара, эффективность военной техники РФ. Главное на Украине на 16:00 20 сентября
 
мобилизацияУкраинаЗапорожская АЭССергей ШойгуДонбассИзюм
 
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