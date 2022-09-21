https://ukraina.ru/20220921/1038949689.html
Почему не эвакуируют детей из Донецка: журналист Гомольский честно о том, что происходит в городе. Видео
Почему не эвакуируют детей из Донецка: журналист Гомольский честно о том, что происходит в городе. Видео - 21.09.2022 Украина.ру
Почему не эвакуируют детей из Донецка: журналист Гомольский честно о том, что происходит в городе. Видео
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью Украина.ру рассказал о том, как живёт Донецк в условиях войны, какие настроения у местного населения, что дончане думают по поводу предстоящего референдума о вхождении в состав России и почему из Донецка не эвакуируют детей:
2022-09-21T15:47
2022-09-21T15:47
2022-09-21T15:47
донецк
донбасс
спецоперация
видео
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00:30 – Что изменит принятие Донбасса в состав России? Какие настроения среди дончан?04:30 – С чем связана "донецкая стойкость"? Можно ли говорить о том, что люди привыкли к трагедиям, которые происходят в Донбассе практически ежедневно?08:35 – Почему не эвакуируют детей из Донецка?12:40 – Сложности жизни в Донецке: вода дороже жизни?17:45 – Мины – "лепестки": насколько увеличивается опасность в осенне-зимний период?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецк, донбасс, спецоперация, видео, видео
Донецк, Донбасс, Спецоперация, Видео
Почему не эвакуируют детей из Донецка: журналист Гомольский честно о том, что происходит в городе. Видео
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью Украина.ру рассказал о том, как живёт Донецк в условиях войны, какие настроения у местного населения, что дончане думают по поводу предстоящего референдума о вхождении в состав России и почему из Донецка не эвакуируют детей:
00:30 – Что изменит принятие Донбасса в состав России? Какие настроения среди дончан?
04:30 – С чем связана "донецкая стойкость"? Можно ли говорить о том, что люди привыкли к трагедиям, которые происходят в Донбассе практически ежедневно?
08:35 – Почему не эвакуируют детей из Донецка?
12:40 – Сложности жизни в Донецке: вода дороже жизни?
17:45 – Мины – "лепестки": насколько увеличивается опасность в осенне-зимний период?