https://ukraina.ru/20220921/1038949257.html

"У Зеленского остался единственный выход": украинские эксперты об обращении Путина

"У Зеленского остался единственный выход": украинские эксперты об обращении Путина - 21.09.2022 Украина.ру

"У Зеленского остался единственный выход": украинские эксперты об обращении Путина

Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T15:49

2022-09-21T15:49

2022-09-21T16:03

эксклюзив

владимир путин

владимир зеленский

мобилизация

россия

лнр

днр

херсон

запорожье

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В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, а также о мерах по защите суверенитета и целостности России.Также Путин сообщил, что для защиты России, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности россиян и жителей освобожденных территорий в стране начинается частичная мобилизация.Как слова президента России прокомментировали украинские эксперты и лидеры мнений — в обзоре соцсетей от Украина.ру.Журналист Диана Панченко обратилась с вопросом к Зеленскому:«Повышение ставок. "Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства", — заявил Путин. После референдумов удар по территориям, которые формально войдут в состав РФ, будет иметь совершенно другие последствия. Удары по критической инфраструктуре или тем самым центрам принятия решений. Зеленский по-прежнему считает, что переговоры не нужны?».Политолог Владимир Фесенко считает, что самое время мобилизоваться западным союзникам Украины:«Мой вчерашний прогноз про объявление частичной мобилизации подтвердился. Но даже на мобилизацию и переподготовку 300 тыс. человек у Кремля уйдет несколько месяцев. Посмотрим, как у них это получится.А нам и нашим партнерам эти несколько месяцев также надо использовать.Война входит в новую фазу, станет более масштабной и интенсивной. Это сигнал нашим союзникам — на путинскую "мобилизацию" необходим оперативный ответ в виде дополнительной мобилизации военных ресурсов для Украины».Политический эксперт Александр Скубченко призвал Зеленского к переговорам:«Единственный теперь выход для Зеленского, это признать Донбасс, Крым, Запорожскую и Херсонскую области частью России, согласиться на нейтральный статус Украины, подписать с Россией договор о дружбе, запретить героизацию нацистов и Конституцией гарантировать широкие права русских на Украине.Иначе уже через полгода где-то из бункера в Лондоне, если повезёт бежать, он будет заявлять, что Львов не признает референдумы в Киеве, Чернигове и Одессе. А ведь может статься и так, что на коленях в клетке будет слушать приговор трибунала над собой где-нибудь в Донецке. Мы ещё ничего даже не начинали (с)».

https://ukraina.ru/20220921/1038929327.html

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эксклюзив, владимир путин, владимир зеленский, мобилизация, россия, лнр, днр, херсон, запорожье