"У Зеленского остался единственный выход": украинские эксперты об обращении Путина - 21.09.2022 Украина.ру
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"У Зеленского остался единственный выход": украинские эксперты об обращении Путина
"У Зеленского остался единственный выход": украинские эксперты об обращении Путина - 21.09.2022 Украина.ру
"У Зеленского остался единственный выход": украинские эксперты об обращении Путина
Украина.ру, 21.09.2022
2022-09-21T15:49
2022-09-21T16:03
эксклюзив
владимир путин
владимир зеленский
мобилизация
россия
лнр
днр
херсон
запорожье
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В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, а также о мерах по защите суверенитета и целостности России.Также Путин сообщил, что для защиты России, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности россиян и жителей освобожденных территорий в стране начинается частичная мобилизация.Как слова президента России прокомментировали украинские эксперты и лидеры мнений — в обзоре соцсетей от Украина.ру.Журналист Диана Панченко обратилась с вопросом к Зеленскому:«Повышение ставок. "Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства", — заявил Путин. После референдумов удар по территориям, которые формально войдут в состав РФ, будет иметь совершенно другие последствия. Удары по критической инфраструктуре или тем самым центрам принятия решений. Зеленский по-прежнему считает, что переговоры не нужны?».Политолог Владимир Фесенко считает, что самое время мобилизоваться западным союзникам Украины:«Мой вчерашний прогноз про объявление частичной мобилизации подтвердился. Но даже на мобилизацию и переподготовку 300 тыс. человек у Кремля уйдет несколько месяцев. Посмотрим, как у них это получится.А нам и нашим партнерам эти несколько месяцев также надо использовать.Война входит в новую фазу, станет более масштабной и интенсивной. Это сигнал нашим союзникам — на путинскую "мобилизацию" необходим оперативный ответ в виде дополнительной мобилизации военных ресурсов для Украины».Политический эксперт Александр Скубченко призвал Зеленского к переговорам:«Единственный теперь выход для Зеленского, это признать Донбасс, Крым, Запорожскую и Херсонскую области частью России, согласиться на нейтральный статус Украины, подписать с Россией договор о дружбе, запретить героизацию нацистов и Конституцией гарантировать широкие права русских на Украине.Иначе уже через полгода где-то из бункера в Лондоне, если повезёт бежать, он будет заявлять, что Львов не признает референдумы в Киеве, Чернигове и Одессе. А ведь может статься и так, что на коленях в клетке будет слушать приговор трибунала над собой где-нибудь в Донецке. Мы ещё ничего даже не начинали (с)».
https://ukraina.ru/20220921/1038929327.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, владимир путин, владимир зеленский, мобилизация, россия, лнр, днр, херсон, запорожье
Эксклюзив, Владимир Путин, Владимир Зеленский, мобилизация, Россия, ЛНР, ДНР, Херсон, Запорожье

"У Зеленского остался единственный выход": украинские эксперты об обращении Путина

15:49 21.09.2022 (обновлено: 16:03 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрансляция срочного обращения В. Путина к россиянам
Трансляция срочного обращения В. Путина к россиянам - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Виктория Титова
Все материалы
В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он рассказал о ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса, а также о мерах по защите суверенитета и целостности России.
Также Путин сообщил, что для защиты России, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности россиян и жителей освобожденных территорий в стране начинается частичная мобилизация.
Как слова президента России прокомментировали украинские эксперты и лидеры мнений — в обзоре соцсетей от Украина.ру.
Журналист Диана Панченко обратилась с вопросом к Зеленскому:
«Повышение ставок. "Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства", — заявил Путин. После референдумов удар по территориям, которые формально войдут в состав РФ, будет иметь совершенно другие последствия. Удары по критической инфраструктуре или тем самым центрам принятия решений. Зеленский по-прежнему считает, что переговоры не нужны?».
Трансляция срочного обращения В. Путина к россиянам - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
10:37
Мобилизация, референдумы, ответ на шантаж Запада. Обращение Владимира ПутинаВ среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации
Политолог Владимир Фесенко считает, что самое время мобилизоваться западным союзникам Украины:
«Мой вчерашний прогноз про объявление частичной мобилизации подтвердился. Но даже на мобилизацию и переподготовку 300 тыс. человек у Кремля уйдет несколько месяцев. Посмотрим, как у них это получится.
А нам и нашим партнерам эти несколько месяцев также надо использовать.
Война входит в новую фазу, станет более масштабной и интенсивной. Это сигнал нашим союзникам — на путинскую "мобилизацию" необходим оперативный ответ в виде дополнительной мобилизации военных ресурсов для Украины».
Политический эксперт Александр Скубченко призвал Зеленского к переговорам:
«Единственный теперь выход для Зеленского, это признать Донбасс, Крым, Запорожскую и Херсонскую области частью России, согласиться на нейтральный статус Украины, подписать с Россией договор о дружбе, запретить героизацию нацистов и Конституцией гарантировать широкие права русских на Украине.
Иначе уже через полгода где-то из бункера в Лондоне, если повезёт бежать, он будет заявлять, что Львов не признает референдумы в Киеве, Чернигове и Одессе. А ведь может статься и так, что на коленях в клетке будет слушать приговор трибунала над собой где-нибудь в Донецке. Мы ещё ничего даже не начинали (с)».
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:46
Опубликован указ Путина о мобилизацииПрезидент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Текст указа опубликован на сайте Кремля
 
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