https://ukraina.ru/20220921/1038939037.html

"Аэрофлот" и РЖД ограничения не вводят, но билеты заканчиваются

"Аэрофлот" и РЖД ограничения не вводят, но билеты заканчиваются - 21.09.2022 Украина.ру

"Аэрофлот" и РЖД ограничения не вводят, но билеты заканчиваются

В компании "Аэрофлот" заявили, что никаких ограничений на продажу билетов введено не было, об этом 21 сентября передает РИА Новости

2022-09-21T13:57

2022-09-21T13:57

2022-09-21T13:57

новости

аэрофлот

ржд

билеты

мобилизация

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Ранее в сети появились слухи об ограничении продажи билетов для мужчин в авиа и Ж/Д компаниях в связи с объявленной в среду частичной мобилизацией.В комментарии для РИА Новости РЖД также опровергли слухи о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата.Официальный комментарий дали и в Ростуризме: никаких новых ограничений на выезд за границу не вводилось.В то же время, РБК сообщает о том, что билеты на рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда на ближайшие дни полностью раскуплены.

https://ukraina.ru/20220921/1038938405.html

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новости, аэрофлот, ржд, билеты, мобилизация