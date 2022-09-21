https://ukraina.ru/20220921/1038939037.html
"Аэрофлот" и РЖД ограничения не вводят, но билеты заканчиваются
"Аэрофлот" и РЖД ограничения не вводят, но билеты заканчиваются - 21.09.2022 Украина.ру
"Аэрофлот" и РЖД ограничения не вводят, но билеты заканчиваются
В компании "Аэрофлот" заявили, что никаких ограничений на продажу билетов введено не было, об этом 21 сентября передает РИА Новости
2022-09-21T13:57
2022-09-21T13:57
2022-09-21T13:57
новости
аэрофлот
ржд
билеты
мобилизация
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Ранее в сети появились слухи об ограничении продажи билетов для мужчин в авиа и Ж/Д компаниях в связи с объявленной в среду частичной мобилизацией.В комментарии для РИА Новости РЖД также опровергли слухи о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата.Официальный комментарий дали и в Ростуризме: никаких новых ограничений на выезд за границу не вводилось.В то же время, РБК сообщает о том, что билеты на рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда на ближайшие дни полностью раскуплены.
https://ukraina.ru/20220921/1038938405.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аэрофлот, ржд, билеты, мобилизация
Новости, Аэрофлот, РЖД, билеты, мобилизация
"Аэрофлот" и РЖД ограничения не вводят, но билеты заканчиваются
В компании "Аэрофлот" заявили, что никаких ограничений на продажу билетов введено не было, об этом 21 сентября передает РИА Новости