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Мобилизация подразумевает дополнительные меры по гособоронзаказу - Путин
Мобилизация подразумевает дополнительные меры по гособоронзаказу - Путин - 21.09.2022 Украина.ру
Мобилизация подразумевает дополнительные меры по гособоронзаказу - Путин
Проведение в РФ мероприятий по частичной мобилизации подразумевает дополнительную поддержку гособоронзаказа. Об этом 21 сентября в своем обращении заявил президент страны Владимир Путин
2022-09-21T09:22
2022-09-21T09:22
2022-09-21T09:27
новости
россия
оборона
владимир путин
обращение
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Глава государства подписал указ о частичной мобилизации. Начнется она со среды, 21 июля. Владимир Путин поручил главам регионов оказать все необходимое содействие в этом вопросе."Добавлю, что указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. На руководителей предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развертыванию дополнительных производственных мощностей.В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены Правительством незамедлительно", - сказал Путин.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, оборона, владимир путин, обращение
Новости, Россия, Оборона, Владимир Путин, обращение
Мобилизация подразумевает дополнительные меры по гособоронзаказу - Путин
09:22 21.09.2022 (обновлено: 09:27 21.09.2022)
Проведение в РФ мероприятий по частичной мобилизации подразумевает дополнительную поддержку гособоронзаказа. Об этом 21 сентября в своем обращении заявил президент страны Владимир Путин
Глава государства подписал указ о частичной мобилизации. Начнется она со среды, 21 июля. Владимир Путин поручил главам регионов оказать все необходимое содействие в этом вопросе.
"Добавлю, что указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. На руководителей предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развертыванию дополнительных производственных мощностей.
В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены Правительством незамедлительно", - сказал Путин.