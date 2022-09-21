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Мобилизация подразумевает дополнительные меры по гособоронзаказу - Путин

Мобилизация подразумевает дополнительные меры по гособоронзаказу - Путин - 21.09.2022 Украина.ру

Мобилизация подразумевает дополнительные меры по гособоронзаказу - Путин

Проведение в РФ мероприятий по частичной мобилизации подразумевает дополнительную поддержку гособоронзаказа. Об этом 21 сентября в своем обращении заявил президент страны Владимир Путин

2022-09-21T09:22

2022-09-21T09:22

2022-09-21T09:27

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Глава государства подписал указ о частичной мобилизации. Начнется она со среды, 21 июля. Владимир Путин поручил главам регионов оказать все необходимое содействие в этом вопросе."Добавлю, что указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. На руководителей предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развертыванию дополнительных производственных мощностей.В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены Правительством незамедлительно", - сказал Путин.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, оборона, владимир путин, обращение