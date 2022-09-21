Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН - 21.09.2022 Украина.ру
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Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН - 21.09.2022 Украина.ру
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили РИА Новости
2022-09-21T08:34
2022-09-21T08:34
сергей лавров
новости
генассамблея оон
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Ожидается, что министр проведет порядка двух десятков встреч с лидерами и главами МИД других стран, генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а 24 сентября выступит с трибуны ООН.Кроме того, как рассказал ранее РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки, в Нью-Йорке планируется встреча Лаврова с контрактной группой ЛАГ по Украине. Точный график министра, сказали ранее в МИД, прорабатывается.Визит Лаврова будет проходить на фоне резкого обострения отношений между Россией и странами Запада из-за СВО РФ. В центре внимания сессии Генассамблеи ООН будут находиться вопросы стабильности обстановки в мире и военного конфликта в Украине.Участие российской делегации в сессии ГА ООН было под вопросом до последнего момента из-за проблем с выдачей американских виз и логистикой, которая осложнилась после введения санкций против российской авиаотрасли и закрытия почти всеми европейскими странами, как и Америкой, своего воздушного пространства для самолётов России.
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сергей лавров, новости, генассамблея оон
Сергей Лавров, Новости, Генассамблея ООН

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН

08:34 21.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили РИА Новости
Ожидается, что министр проведет порядка двух десятков встреч с лидерами и главами МИД других стран, генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а 24 сентября выступит с трибуны ООН.
Кроме того, как рассказал ранее РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки, в Нью-Йорке планируется встреча Лаврова с контрактной группой ЛАГ по Украине. Точный график министра, сказали ранее в МИД, прорабатывается.
Визит Лаврова будет проходить на фоне резкого обострения отношений между Россией и странами Запада из-за СВО РФ. В центре внимания сессии Генассамблеи ООН будут находиться вопросы стабильности обстановки в мире и военного конфликта в Украине.
Участие российской делегации в сессии ГА ООН было под вопросом до последнего момента из-за проблем с выдачей американских виз и логистикой, которая осложнилась после введения санкций против российской авиаотрасли и закрытия почти всеми европейскими странами, как и Америкой, своего воздушного пространства для самолётов России.
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