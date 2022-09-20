https://ukraina.ru/20220920/1038888748.html

Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки

Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки - 20.09.2022 Украина.ру

Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки

Российские следователи возбудили уголовные дела после обстрелов ДНР 18 и 19 сентября, в результате которых погибли мирные жители. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе СК России

2022-09-20T11:13

2022-09-20T11:13

2022-09-20T11:13

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Российские следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки. Свыше десятка военнослужащих ВСУ подозревают в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов ведения войны:В субботу, 18 сентября ВСУ обстреляли почти все районы Донецка. В Ворошиловском районе украинский снаряд попал в автомобиль и здание администрации района. В результате обстрелов погибли пять мирных жителей, шесть получили ранения. Повреждены 14 домов и гражданских объектов, в том числе детский сад. В воскресенье, 19 сентября ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Снаряды упали на площади Бакинских Комиссаров. В результате погибли 13 мирных жителей, в том числе двое подростков. Пять человек получили ранения, повреждено здание магазина.

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новости, днр, следователи, обстрелы, донецк