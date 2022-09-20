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Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки
Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки - 20.09.2022 Украина.ру
Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки
Российские следователи возбудили уголовные дела после обстрелов ДНР 18 и 19 сентября, в результате которых погибли мирные жители. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе СК России
2022-09-20T11:13
2022-09-20T11:13
2022-09-20T11:13
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следователи
обстрелы
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Российские следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки. Свыше десятка военнослужащих ВСУ подозревают в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов ведения войны:В субботу, 18 сентября ВСУ обстреляли почти все районы Донецка. В Ворошиловском районе украинский снаряд попал в автомобиль и здание администрации района. В результате обстрелов погибли пять мирных жителей, шесть получили ранения. Повреждены 14 домов и гражданских объектов, в том числе детский сад. В воскресенье, 19 сентября ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Снаряды упали на площади Бакинских Комиссаров. В результате погибли 13 мирных жителей, в том числе двое подростков. Пять человек получили ранения, повреждено здание магазина.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, следователи, обстрелы, донецк
Новости, ДНР, следователи, обстрелы, Донецк
Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки
Российские следователи возбудили уголовные дела после обстрелов ДНР 18 и 19 сентября, в результате которых погибли мирные жители. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе СК России
Российские следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки. Свыше десятка военнослужащих ВСУ подозревают в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов ведения войны:
—военнослужащие 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Зиневич и Николай Переступняк;
—военнослужащие 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Майстренко и А. Голенко;
—военнослужащие 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Мирослав Верхового, Артем Пучков, Геннадий Бойко и другие.
В субботу, 18 сентября ВСУ обстреляли почти все районы Донецка. В Ворошиловском районе украинский снаряд попал в автомобиль и здание администрации района. В результате обстрелов погибли пять мирных жителей, шесть получили ранения. Повреждены 14 домов и гражданских объектов, в том числе детский сад.
В воскресенье, 19 сентября ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Снаряды упали на площади Бакинских Комиссаров. В результате погибли 13 мирных жителей, в том числе двое подростков. Пять человек получили ранения, повреждено здание магазина.