Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки - 20.09.2022 Украина.ру
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Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки
Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки - 20.09.2022 Украина.ру
Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки
Российские следователи возбудили уголовные дела после обстрелов ДНР 18 и 19 сентября, в результате которых погибли мирные жители. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе СК России
2022-09-20T11:13
2022-09-20T11:13
новости
днр
следователи
обстрелы
донецк
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Российские следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки. Свыше десятка военнослужащих ВСУ подозревают в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов ведения войны:В субботу, 18 сентября ВСУ обстреляли почти все районы Донецка. В Ворошиловском районе украинский снаряд попал в автомобиль и здание администрации района. В результате обстрелов погибли пять мирных жителей, шесть получили ранения. Повреждены 14 домов и гражданских объектов, в том числе детский сад. В воскресенье, 19 сентября ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Снаряды упали на площади Бакинских Комиссаров. В результате погибли 13 мирных жителей, в том числе двое подростков. Пять человек получили ранения, повреждено здание магазина.
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новости, днр, следователи, обстрелы, донецк
Новости, ДНР, следователи, обстрелы, Донецк

Следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки

11:13 20.09.2022
 
© скриншотАвтомобиль в центре Донецка горит после попадания украинского снаряда
Автомобиль в центре Донецка горит после попадания украинского снаряда
© скриншот
Читать в
Российские следователи возбудили уголовные дела после обстрелов ДНР 18 и 19 сентября, в результате которых погибли мирные жители. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе СК России
Российские следователи установили причастных к обстрелам Донецка, Горловки и Макеевки. Свыше десятка военнослужащих ВСУ подозревают в жестоком обращении с гражданским населением, применении запрещенных средств и методов ведения войны:
  • военнослужащие 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Зиневич и Николай Переступняк;
  • военнослужащие 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Майстренко и А. Голенко;
  • военнослужащие 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Мирослав Верхового, Артем Пучков, Геннадий Бойко и другие.
В субботу, 18 сентября ВСУ обстреляли почти все районы Донецка. В Ворошиловском районе украинский снаряд попал в автомобиль и здание администрации района. В результате обстрелов погибли пять мирных жителей, шесть получили ранения. Повреждены 14 домов и гражданских объектов, в том числе детский сад.
В воскресенье, 19 сентября ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Снаряды упали на площади Бакинских Комиссаров. В результате погибли 13 мирных жителей, в том числе двое подростков. Пять человек получили ранения, повреждено здание магазина.
Пушилин в центре Донецка после обстрела ВСУ
17 сентября, 15:02
Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обостреноСоюзные силы вынуждены перейти на новый этап после очередного обстрела Донецка. Об этом 17 сентября заявил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале
 
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