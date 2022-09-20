https://ukraina.ru/20220920/1038880291.html
"Они не испытывают жалости к людям": в Купянске рассказали о иностранных наемниках
"Они не испытывают жалости к людям": в Купянске рассказали о иностранных наемниках - 20.09.2022 Украина.ру
"Они не испытывают жалости к людям": в Купянске рассказали о иностранных наемниках
В Купянске в Харьковской области одни иностранные англоязычные наемники, которые не испытывают никаких чувств, особенно жалости к людям, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации региона
2022-09-20T07:48
2022-09-20T07:48
2022-09-20T07:48
новости
купянск
иностранные наемники
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В пресс-службе администрации Харьковской области ранее заявляли, что ВСУ ищут среди мирных жителей Купянска "коллаборантов" и увозят их неизвестном направлении.Также в регионе сообщили, что российские войска сохранили контроль над восточной частью Купянска. При этом въезд в населенный пункт по-прежнему находится под постоянным огнем украинских военных.
https://ukraina.ru/20220919/1038859813.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, купянск, иностранные наемники
Новости, Купянск, иностранные наемники
"Они не испытывают жалости к людям": в Купянске рассказали о иностранных наемниках
В Купянске в Харьковской области одни иностранные англоязычные наемники, которые не испытывают никаких чувств, особенно жалости к людям, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации региона
"В Купянске одни иностранные наемники, которые говорят на английском. Эти люди вообще не испытывают никаких чувств, особенно жалости к людям", - сообщили в администрации.
В пресс-службе администрации Харьковской области ранее заявляли, что ВСУ ищут среди мирных жителей Купянска "коллаборантов" и увозят их неизвестном направлении.
Также в регионе сообщили, что российские войска сохранили контроль над восточной частью Купянска. При этом въезд в населенный пункт по-прежнему находится под постоянным огнем украинских военных.