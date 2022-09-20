https://ukraina.ru/20220920/1038880291.html

"Они не испытывают жалости к людям": в Купянске рассказали о иностранных наемниках

"Они не испытывают жалости к людям": в Купянске рассказали о иностранных наемниках - 20.09.2022 Украина.ру

"Они не испытывают жалости к людям": в Купянске рассказали о иностранных наемниках

В Купянске в Харьковской области одни иностранные англоязычные наемники, которые не испытывают никаких чувств, особенно жалости к людям, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации региона

2022-09-20T07:48

2022-09-20T07:48

2022-09-20T07:48

новости

купянск

иностранные наемники

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В пресс-службе администрации Харьковской области ранее заявляли, что ВСУ ищут среди мирных жителей Купянска "коллаборантов" и увозят их неизвестном направлении.Также в регионе сообщили, что российские войска сохранили контроль над восточной частью Купянска. При этом въезд в населенный пункт по-прежнему находится под постоянным огнем украинских военных.

https://ukraina.ru/20220919/1038859813.html

купянск

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, иностранные наемники