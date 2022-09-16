https://ukraina.ru/20220916/1038783402.html

Пентагон рассказал, что будет входить в новый пакет военной помощи Киеву

Пентагон рассказал, что будет входить в новый пакет военной помощи Киеву - 16.09.2022 Украина.ру

Пентагон рассказал, что будет входить в новый пакет военной помощи Киеву

В новый пакет военной помощи США Украине на сумму до 600 миллионов долларов войдут дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщается в распространенном заявлении Пентагона

2022-09-16T07:34

2022-09-16T07:34

2022-09-16T07:34

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Кроме того, Киеву направят 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, тысячу 155-миллиметровых снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения и утепленное обмундирование для холодной погоды.Там также отметили, что с начала специальной военной операции на Украине США направили Киеву военную помощь на 15,8 миллиарда долларов.

https://ukraina.ru/20220915/1038743344.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, пентагон, оружие, украина