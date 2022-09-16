Пентагон рассказал, что будет входить в новый пакет военной помощи Киеву - 16.09.2022 Украина.ру
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Пентагон рассказал, что будет входить в новый пакет военной помощи Киеву
Пентагон рассказал, что будет входить в новый пакет военной помощи Киеву - 16.09.2022 Украина.ру
Пентагон рассказал, что будет входить в новый пакет военной помощи Киеву
В новый пакет военной помощи США Украине на сумму до 600 миллионов долларов войдут дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщается в распространенном заявлении Пентагона
2022-09-16T07:34
2022-09-16T07:34
новости
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пентагон
оружие
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Кроме того, Киеву направят 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, тысячу 155-миллиметровых снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения и утепленное обмундирование для холодной погоды.Там также отметили, что с начала специальной военной операции на Украине США направили Киеву военную помощь на 15,8 миллиарда долларов.
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Новости, США, Пентагон, оружие, Украина

Пентагон рассказал, что будет входить в новый пакет военной помощи Киеву

07:34 16.09.2022
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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В новый пакет военной помощи США Украине на сумму до 600 миллионов долларов войдут дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщается в распространенном заявлении Пентагона
Кроме того, Киеву направят 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, тысячу 155-миллиметровых снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения и утепленное обмундирование для холодной погоды.
"С учетом меняющихся нужд Украины на поле боя США продолжат работать с союзниками и партнерами над предоставлением ей ключевых вооружений", - написали в американском военном ведомстве.
Там также отметили, что с начала специальной военной операции на Украине США направили Киеву военную помощь на 15,8 миллиарда долларов.
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