Ераносян: чем дольше продлится СВО, тем выгоднее России. Видео - 15.09.2022 Украина.ру
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Ераносян: чем дольше продлится СВО, тем выгоднее России. Видео
Ераносян: чем дольше продлится СВО, тем выгоднее России. Видео - 15.09.2022 Украина.ру
Ераносян: чем дольше продлится СВО, тем выгоднее России. Видео
Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в студии Украина.ру назвал причину отвода... Украина.ру, 15.09.2022
2022-09-15T11:19
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владимир ераносян
сво
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в студии Украина.ру назвал причину отвода российских войск под Харьковом, а также рассказал, почему мы не объявляем войну Украине и на что рассчитывала Польша, передавая свое вооружение Украине:00:50 – ВСУ готовят наступление на Донецк?06:00 – Ситуация под Харьковом: почему были отведены наши войска и что теперь происходит в регионе?14:44 – Что Украина попытается сделать в Запорожье?16:03 – Почему изменение статуса спецоперации – суровая необходимость?25:25 - Проект "гарантий" безопасности для Украины: на что рассчитывает Зеленский?
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владимир ераносян, сво, видео, видео
Владимир Ераносян, СВО, Видео

Ераносян: чем дольше продлится СВО, тем выгоднее России. Видео

11:19 15.09.2022
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в студии Украина.ру назвал причину отвода российских войск под Харьковом, а также рассказал, почему мы не объявляем войну Украине и на что рассчитывала Польша, передавая свое вооружение Украине:
00:50 – ВСУ готовят наступление на Донецк?
06:00 – Ситуация под Харьковом: почему были отведены наши войска и что теперь происходит в регионе?
14:44 – Что Украина попытается сделать в Запорожье?
16:03 – Почему изменение статуса спецоперации – суровая необходимость?
25:25 - Проект "гарантий" безопасности для Украины: на что рассчитывает Зеленский?
 
Владимир ЕраносянСВОВидео
 
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