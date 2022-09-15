https://ukraina.ru/20220915/1038753562.html
Ераносян: чем дольше продлится СВО, тем выгоднее России. Видео
Ераносян: чем дольше продлится СВО, тем выгоднее России. Видео - 15.09.2022 Украина.ру
Ераносян: чем дольше продлится СВО, тем выгоднее России. Видео
Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в студии Украина.ру назвал причину отвода... Украина.ру, 15.09.2022
2022-09-15T11:19
2022-09-15T11:19
2022-09-15T11:19
владимир ераносян
сво
видео
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в студии Украина.ру назвал причину отвода российских войск под Харьковом, а также рассказал, почему мы не объявляем войну Украине и на что рассчитывала Польша, передавая свое вооружение Украине:00:50 – ВСУ готовят наступление на Донецк?06:00 – Ситуация под Харьковом: почему были отведены наши войска и что теперь происходит в регионе?14:44 – Что Украина попытается сделать в Запорожье?16:03 – Почему изменение статуса спецоперации – суровая необходимость?25:25 - Проект "гарантий" безопасности для Украины: на что рассчитывает Зеленский?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир ераносян, сво, видео, видео
Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в студии Украина.ру назвал причину отвода российских войск под Харьковом, а также рассказал, почему мы не объявляем войну Украине и на что рассчитывала Польша, передавая свое вооружение Украине:
00:50 – ВСУ готовят наступление на Донецк?
06:00 – Ситуация под Харьковом: почему были отведены наши войска и что теперь происходит в регионе?
14:44 – Что Украина попытается сделать в Запорожье?
16:03 – Почему изменение статуса спецоперации – суровая необходимость?
25:25 - Проект "гарантий" безопасности для Украины: на что рассчитывает Зеленский?