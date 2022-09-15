https://ukraina.ru/20220915/1038753562.html

Ераносян: чем дольше продлится СВО, тем выгоднее России. Видео

Ераносян: чем дольше продлится СВО, тем выгоднее России. Видео - 15.09.2022 Украина.ру

Ераносян: чем дольше продлится СВО, тем выгоднее России. Видео

Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в студии Украина.ру назвал причину отвода... Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T11:19

2022-09-15T11:19

2022-09-15T11:19

владимир ераносян

сво

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038752573_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b2e01243c101e70f7c4e571184dfbedd.jpg.webp

Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в студии Украина.ру назвал причину отвода российских войск под Харьковом, а также рассказал, почему мы не объявляем войну Украине и на что рассчитывала Польша, передавая свое вооружение Украине:00:50 – ВСУ готовят наступление на Донецк?06:00 – Ситуация под Харьковом: почему были отведены наши войска и что теперь происходит в регионе?14:44 – Что Украина попытается сделать в Запорожье?16:03 – Почему изменение статуса спецоперации – суровая необходимость?25:25 - Проект "гарантий" безопасности для Украины: на что рассчитывает Зеленский?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир ераносян, сво, видео, видео