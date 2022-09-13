https://ukraina.ru/20220913/1038665988.html

Винные погреба Авакова на службе ВСУ

Винные погреба Авакова на службе ВСУ - 13.09.2022 Украина.ру

Винные погреба Авакова на службе ВСУ

Пьянство - в бой!

2022-09-13T06:31

2022-09-13T06:31

2022-09-13T06:31

эксклюзив

украина

арсен аваков

спецоперация

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Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков распродаёт свою элитную коллекцию вина. Вырученные деньги обещает направить на закупку амуниции для ВСУ. Коллекция у бывшего министр, по его же словам, внушительная. За одну бутылку элитного напитка можно приобрести 100 высококлассных армейских ботинок.​"1 бутылка вина из коллекции позволила купить 100 пар берцев для ЗСУ. Первый эксперимент прошел хорошо. Теперь рассчитываю продать вино для тех же целей еще на несколько миллионов гривен. Вино из моей небольшой коллекции, в основном сформированной в далеком 2011году. Пить его потом с друзьями было особо некогда. Вот и лежало вино в моей Харьковской квартире в темном чулане... пока не началась война... ракеты… осколки... выбитые взрывом окна и двери... но бутылки с вином, хранившиеся в глубине квартиры, остались целыми. Французские и итальянские вина, купленные мной в свое время на аукционах Лондона и Нью-Йорка, пережившие харьковские бомбежки – продаю. Вино топовых, в основном, марок за то время, что лежало в темноте, серьезно подросло в рыночных ценах. Рассчитываю выручить приличную сумму!",- написал в своих соцсетях Арсен Аваков.А продавать Авакову есть что. Его фамилия часто фигурировала в различных коррупционных скандалах. Так в 2020 году декларация министра вызвала негодование в обществе. Аваков указал, что владеет примерно тысячью бутылок вина, коллекцией медных, бронзовых, серебряных и золотых монет 16-21 веков территории современной Украины, Российской, Австро-Венгерской, Римской империй 2 ст. до н. э, литографией Пабло Пикассо, коллекцией ценной живописи, икон, наручных часов, среди которых Vacheron Constantin, Rolex Daytona, Jaeger LeCoultre и драгоценностями.Арсен Аваков – один из самых влиятельных политиков Украины. Он был ближайшим соратников Виктора Ющенко во время Оранжевой революции, который отблагодарил Авакова за поддержку назначением на должность главы Харьковской области. Формально политик отошел от своего бизнеса после перехода на государственную службу. После отставки занимался партийной деятельностью в команде Юлии Тимошенко, а после Майдана в 2014 года на долгие годы занял кресло министра внутренних дел. Но за годы службы государству состояние Авакова только приумножилось. Причем, пристрастие министра к предметам роскоши не уступает по своему размаху аппетитам бывших регионалов, которые так порицались обществом.И вот сегодня Аваков решил откупорить свой винный погребок. Инвестиции всегда должны работать. Тем более, что капитал в виде хрупких бутылок легко может пойти в канализацию. А то, что на помощи армии сегодня зарабатывают свой политический капитал все украинские политики, сомнений нет ни у кого.

https://ukraina.ru/20220713/1034344210.html

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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эксклюзив, украина, арсен аваков, спецоперация