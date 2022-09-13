Винные погреба Авакова на службе ВСУ - 13.09.2022 Украина.ру
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Винные погреба Авакова на службе ВСУ
Винные погреба Авакова на службе ВСУ - 13.09.2022 Украина.ру
Винные погреба Авакова на службе ВСУ
Пьянство - в бой!
2022-09-13T06:31
2022-09-13T06:31
эксклюзив
украина
арсен аваков
спецоперация
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Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков распродаёт свою элитную коллекцию вина. Вырученные деньги обещает направить на закупку амуниции для ВСУ. Коллекция у бывшего министр, по его же словам, внушительная. За одну бутылку элитного напитка можно приобрести 100 высококлассных армейских ботинок.​"1 бутылка вина из коллекции позволила купить 100 пар берцев для ЗСУ. Первый эксперимент прошел хорошо. Теперь рассчитываю продать вино для тех же целей еще на несколько миллионов гривен. Вино из моей небольшой коллекции, в основном сформированной в далеком 2011году. Пить его потом с друзьями было особо некогда. Вот и лежало вино в моей Харьковской квартире в темном чулане... пока не началась война... ракеты… осколки... выбитые взрывом окна и двери... но бутылки с вином, хранившиеся в глубине квартиры, остались целыми. Французские и итальянские вина, купленные мной в свое время на аукционах Лондона и Нью-Йорка, пережившие харьковские бомбежки – продаю. Вино топовых, в основном, марок за то время, что лежало в темноте, серьезно подросло в рыночных ценах. Рассчитываю выручить приличную сумму!",- написал в своих соцсетях Арсен Аваков.А продавать Авакову есть что. Его фамилия часто фигурировала в различных коррупционных скандалах. Так в 2020 году декларация министра вызвала негодование в обществе. Аваков указал, что владеет примерно тысячью бутылок вина, коллекцией медных, бронзовых, серебряных и золотых монет 16-21 веков территории современной Украины, Российской, Австро-Венгерской, Римской империй 2 ст. до н. э, литографией Пабло Пикассо, коллекцией ценной живописи, икон, наручных часов, среди которых Vacheron Constantin, Rolex Daytona, Jaeger LeCoultre и драгоценностями.Арсен Аваков – один из самых влиятельных политиков Украины. Он был ближайшим соратников Виктора Ющенко во время Оранжевой революции, который отблагодарил Авакова за поддержку назначением на должность главы Харьковской области. Формально политик отошел от своего бизнеса после перехода на государственную службу. После отставки занимался партийной деятельностью в команде Юлии Тимошенко, а после Майдана в 2014 года на долгие годы занял кресло министра внутренних дел. Но за годы службы государству состояние Авакова только приумножилось. Причем, пристрастие министра к предметам роскоши не уступает по своему размаху аппетитам бывших регионалов, которые так порицались обществом.И вот сегодня Аваков решил откупорить свой винный погребок. Инвестиции всегда должны работать. Тем более, что капитал в виде хрупких бутылок легко может пойти в канализацию. А то, что на помощи армии сегодня зарабатывают свой политический капитал все украинские политики, сомнений нет ни у кого.
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Виктория Титова
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, арсен аваков, спецоперация
Эксклюзив, Украина, Арсен Аваков, Спецоперация

Винные погреба Авакова на службе ВСУ

06:31 13.09.2022
 
Аваков астрология
Аваков астрология
Читать в
Виктория Титова
Все материалы
Пьянство - в бой!
Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков распродаёт свою элитную коллекцию вина. Вырученные деньги обещает направить на закупку амуниции для ВСУ. Коллекция у бывшего министр, по его же словам, внушительная. За одну бутылку элитного напитка можно приобрести 100 высококлассных армейских ботинок.
​"1 бутылка вина из коллекции позволила купить 100 пар берцев для ЗСУ. Первый эксперимент прошел хорошо. Теперь рассчитываю продать вино для тех же целей еще на несколько миллионов гривен. Вино из моей небольшой коллекции, в основном сформированной в далеком 2011году. Пить его потом с друзьями было особо некогда. Вот и лежало вино в моей Харьковской квартире в темном чулане... пока не началась война... ракеты… осколки... выбитые взрывом окна и двери... но бутылки с вином, хранившиеся в глубине квартиры, остались целыми. Французские и итальянские вина, купленные мной в свое время на аукционах Лондона и Нью-Йорка, пережившие харьковские бомбежки – продаю. Вино топовых, в основном, марок за то время, что лежало в темноте, серьезно подросло в рыночных ценах. Рассчитываю выручить приличную сумму!",- написал в своих соцсетях Арсен Аваков.
Аваков - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 07:15
"Мог бы стать хорошим ювелиром в Турции": Выдрин предсказал политическое будущее АваковаНа политической шахматной доске под названием «Украина» есть немало фигур, которые давно превратились в невидимок, но в любое время могут «выйти из сумрака» забытия. Один из таких персонажей - экс-министр внутренних дел МВД Украины Арсен Аваков. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин
А продавать Авакову есть что. Его фамилия часто фигурировала в различных коррупционных скандалах. Так в 2020 году декларация министра вызвала негодование в обществе. Аваков указал, что владеет примерно тысячью бутылок вина, коллекцией медных, бронзовых, серебряных и золотых монет 16-21 веков территории современной Украины, Российской, Австро-Венгерской, Римской империй 2 ст. до н. э, литографией Пабло Пикассо, коллекцией ценной живописи, икон, наручных часов, среди которых Vacheron Constantin, Rolex Daytona, Jaeger LeCoultre и драгоценностями.
Арсен Аваков – один из самых влиятельных политиков Украины. Он был ближайшим соратников Виктора Ющенко во время Оранжевой революции, который отблагодарил Авакова за поддержку назначением на должность главы Харьковской области. Формально политик отошел от своего бизнеса после перехода на государственную службу. После отставки занимался партийной деятельностью в команде Юлии Тимошенко, а после Майдана в 2014 года на долгие годы занял кресло министра внутренних дел. Но за годы службы государству состояние Авакова только приумножилось. Причем, пристрастие министра к предметам роскоши не уступает по своему размаху аппетитам бывших регионалов, которые так порицались обществом.
И вот сегодня Аваков решил откупорить свой винный погребок. Инвестиции всегда должны работать. Тем более, что капитал в виде хрупких бутылок легко может пойти в канализацию. А то, что на помощи армии сегодня зарабатывают свой политический капитал все украинские политики, сомнений нет ни у кого.
 
ЭксклюзивУкраинаАрсен АваковСпецоперация
 
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