https://ukraina.ru/20220908/1038543716.html

"Деревенский архаизм": почему в Донбассе не прижился украинский язык?

"Деревенский архаизм": почему в Донбассе не прижился украинский язык? - 08.09.2022 Украина.ру

"Деревенский архаизм": почему в Донбассе не прижился украинский язык?

В Донбассе на разговаривающего по-украински человека всегда смотрели, как на деревенский архаизм. Потребность в украинских школах и классах отпала, украинская интеллигенция покинула регион после событий Русской весны. Об этом изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский

2022-09-08T16:45

2022-09-08T16:45

2022-09-08T16:45

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Самая главная проблема украинского языка на территории Донбасса заключается в том, что это исключительно язык изящной словесности, но не более того. Этот язык никогда не обслуживал, и более того - не мог обслуживать ни одну жизненно важную для региона отрасль промышленности, даже несмотря на все потуги украинизаторов, рассказал Дмитриевский.Угольную промышленность пытался украинизировать горный инженер профессор Владимир Билецкий, но попытки оказались тщетны, несмотря на деньги Киева и заокеанские гранты. Из-за бедности понятийного аппарата, украинский язык не стал языком межнационального общения в Донбассе. Он не отвечал реалиям экономики, рассказал Дмитриевский.После 1917 года в Донбассе советским и украинским государством взращивалась украинская интеллигенция. 2014 год показал, что попытки были напрасны: вся украинская интеллигенция покинула шахтерский край и не собирается возвращаться ни при каких обстоятельствах. Того мира, который был в Донбассе до 2014 года, уже нет, подчеркнул историк.После провозглашения ДНР и ЛНР украинский язык, как и в Крыму, сохранили как государственный. Какое-то время в нем была потребность, потому что огромный массив документов был составлен на украинском, и на их перевод с нотариальным заверением тратиться было просто невозможно. К 2019 году мова окончательно "вымерла" в Республиках Донбасса: люди в нем не нуждались, кроме как для поездок на подконтрольную территорию Украины.Украинские школы в Донбассе не прижились. Те, кто желал обучать своих детей на мове, выезжали за линию разграничения. Полученный в ЛДНР аттестат Украина не признавала, а разница в школьной программе - колоссальна. В то же время преподавание на украинском в школах и вузах Донбасса не запрещено, но может осуществляться при достаточном количестве желающих, которых, как выясняется, нет.Пользы от изучения украинского языка в Донбассе не видят. В ЛДНР предлагают отдать час в неделю, выделенный на изучение мовы, передать для более важных дисциплин - математики, физики или русского языка. Историк предположил, что украинская мова может сохраниться в Донбассе только в качестве ничего не значащего факультатива.В России планируют разработать учебник "красивого украинского языка" для жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. Учебник, по его словам, будет построен "на классических советских основах".

https://ukraina.ru/20220908/1038541574.html

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новости, учебник, украинский язык, мова, донбасс