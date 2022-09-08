https://ukraina.ru/20220908/1038538181.html
Полянский раскрыл реакцию западных дипломатов на запрос РФ заседания СБ ООН по Украине
Полянский раскрыл реакцию западных дипломатов на запрос РФ заседания СБ ООН по Украине - 08.09.2022 Украина.ру
Полянский раскрыл реакцию западных дипломатов на запрос РФ заседания СБ ООН по Украине
Западные дипломаты "обрадовались" запросу Москвы о заседании СБ ООН по проблемам поставок оружия Киеву, с иронией написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
2022-09-08T08:18
2022-09-08T08:18
2022-09-08T08:18
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совет безопасности оон
россия
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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, заявил, что Москва запросила на 8 сентября проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН из-за поставок западного оружия на Украину.7 сентября в СБ ООН прошло запрошенное США и Албанией заседание СБ ООН, на котором представители Запада пытались огульно обвинить Россию в проведении неких операций "фильтрации" с украинцами.
https://ukraina.ru/20220907/1038532065.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, совет безопасности оон, россия
Новости, Совет Безопасности ООН, Россия
Полянский раскрыл реакцию западных дипломатов на запрос РФ заседания СБ ООН по Украине
Западные дипломаты "обрадовались" запросу Москвы о заседании СБ ООН по проблемам поставок оружия Киеву, с иронией написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, заявил, что Москва запросила на 8 сентября проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН из-за поставок западного оружия на Украину.
"Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца "фильтрацию". По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал", - указал Полянский.
7 сентября в СБ ООН прошло запрошенное США и Албанией заседание СБ ООН, на котором представители Запада пытались огульно обвинить Россию в проведении неких операций "фильтрации" с украинцами.