Полянский раскрыл реакцию западных дипломатов на запрос РФ заседания СБ ООН по Украине - 08.09.2022 Украина.ру
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Полянский раскрыл реакцию западных дипломатов на запрос РФ заседания СБ ООН по Украине
Полянский раскрыл реакцию западных дипломатов на запрос РФ заседания СБ ООН по Украине - 08.09.2022 Украина.ру
Полянский раскрыл реакцию западных дипломатов на запрос РФ заседания СБ ООН по Украине
Западные дипломаты "обрадовались" запросу Москвы о заседании СБ ООН по проблемам поставок оружия Киеву, с иронией написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
2022-09-08T08:18
2022-09-08T08:18
новости
совет безопасности оон
россия
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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, заявил, что Москва запросила на 8 сентября проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН из-за поставок западного оружия на Украину.7 сентября в СБ ООН прошло запрошенное США и Албанией заседание СБ ООН, на котором представители Запада пытались огульно обвинить Россию в проведении неких операций "фильтрации" с украинцами.
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новости, совет безопасности оон, россия
Новости, Совет Безопасности ООН, Россия

Полянский раскрыл реакцию западных дипломатов на запрос РФ заседания СБ ООН по Украине

08:18 08.09.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСаммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Западные дипломаты "обрадовались" запросу Москвы о заседании СБ ООН по проблемам поставок оружия Киеву, с иронией написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, заявил, что Москва запросила на 8 сентября проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН из-за поставок западного оружия на Украину.
"Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца "фильтрацию". По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал", - указал Полянский.
7 сентября в СБ ООН прошло запрошенное США и Албанией заседание СБ ООН, на котором представители Запада пытались огульно обвинить Россию в проведении неких операций "фильтрации" с украинцами.
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