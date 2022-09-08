https://ukraina.ru/20220908/1038538181.html

Полянский раскрыл реакцию западных дипломатов на запрос РФ заседания СБ ООН по Украине

Полянский раскрыл реакцию западных дипломатов на запрос РФ заседания СБ ООН по Украине - 08.09.2022 Украина.ру

Полянский раскрыл реакцию западных дипломатов на запрос РФ заседания СБ ООН по Украине

Западные дипломаты "обрадовались" запросу Москвы о заседании СБ ООН по проблемам поставок оружия Киеву, с иронией написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

2022-09-08T08:18

2022-09-08T08:18

2022-09-08T08:18

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, заявил, что Москва запросила на 8 сентября проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН из-за поставок западного оружия на Украину.7 сентября в СБ ООН прошло запрошенное США и Албанией заседание СБ ООН, на котором представители Запада пытались огульно обвинить Россию в проведении неких операций "фильтрации" с украинцами.

https://ukraina.ru/20220907/1038532065.html

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