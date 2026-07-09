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Камкин: Стратегическое поражение и уничтожение России – глобальная задача НАТО

Камкин: Стратегическое поражение и уничтожение России – глобальная задача НАТО - 09.07.2026 Украина.ру

Камкин: Стратегическое поражение и уничтожение России – глобальная задача НАТО

Нанесение стратегического поражения России с последующим ее уничтожением — это глобальная задача НАТО, а Украина является лишь инструментом для ее решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин

2026-07-09T17:48

2026-07-09T17:48

2026-07-09T17:49

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Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли НАТО Украину только как военный полигон, Камкин заявил, что это не совсем так.Политолог отметил, что стратегическое поражение России остается глобальной задачей НАТО, и Украина в этом плане — лишь один из инструментов. "Нанесение стратегического поражения России с последующим ее уничтожением – это глобальная задача НАТО. Украина – это их инструмент", — пояснил он.По словам эксперта, использование Украины как государства-наемника — это тактическая задача Альянса, которую нужно решать здесь и сейчас. "И роль Украины как инструмента борьбы с Россией и государства-наемника – это тактическая задача НАТО, которую надо решать", — отметил Камкин.Он подчеркнул, что Альянс пока не готов к войне с Россией — ни логистически, ни технически. "Пока НАТО к большой войне не готов. Ни логистически, ни технически. Поэтому они держат Украину на капельнице финансирования", — добавил эксперт."Если закончится Украина, то в ход пойдут Прибалтика и Польша", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.Больше про итоги саммита в Анкаре — в материале "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.

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