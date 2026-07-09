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Воевать, но каждый за себя: к итогам саммита НАТО

Воевать, но каждый за себя: к итогам саммита НАТО - 09.07.2026 Украина.ру

Воевать, но каждый за себя: к итогам саммита НАТО

Саммит НАТО в Анкаре завершился на ноте продолжения эскалации, где каждый сам за себя

2026-07-09T17:21

2026-07-09T17:21

2026-07-09T17:25

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Украина выпросила у Дональда Трампа ракеты для Patriot, которые (зная цену обещаниям американского президента) можно и не дождаться. Европа окончательно оскалилась на РФ и готова точить новые ножи, строить больше военных производств. К чему приведет этот милитаризм и чем ответит Россия - анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский блогер Андрей ПономарьНа встрече НАТО в Анкаре 8 июля решили много важного. Украине пообещали миллиарды долларов, а ещё 50 миллиардов страны выделят на закупку оружия для себя. Потребовали от Ирана открыть Ормузский пролив, через который идёт значительная часть мировой нефти, и назвали Россию угрозой.Со стороны всё это похоже на большой успех, но эксперты ястребиного аналитического центра Atlantic Council, признанного нежелательным в РФ, смотрят на итоги куда осторожнее. Их общий вывод такой, что сторонники жёсткой линии против России получили почти всё, что хотели, но настоящей радости у них нет.Главным победителем саммита стала Украина, так считает Торри Тауссиг, эксперт по европейской безопасности, которая раньше отвечала за европейские дела в Совете нацбезопасности США. Президент США Дональд Трамп поддержал удары Украины вглубь России и разрешил ей самой выпускать зенитные ракеты Patriot.Ещё одним победителем стали оружейные компании, и Дженна Бен-Йехуда, вице-президент центра и в прошлом сотрудница Госдепа США, назвала оборонную промышленность "почётным тридцать третьим членом НАТО". Производители оружия отдельно заседали с представителями стран Альянса.Выиграла и сама Турция, о чём рассказала Дефне Арслан, глава турецкой программы центра и бывший экономист посольства США в Анкаре, отметившая, что Трамп пообещал снять санкции 2020 года и вернуть Турцию в программу современных истребителей F-35.Главная тревога, по мнению экспертов, в том, что Европа становится сильнее, но сам альянс НАТО слабеет, и, по словам Тауссиг, это происходит потому, что США больше не берут на себя чёткую роль лидера. Европейцы нервничают ещё и из-за того, что Америка может сократить свои войска в Европе, и об этом говорит Бен-Йехуда, добавляя, что решение пока обсуждается в Пентагоне.С обещанием по ракетам Patriot тоже не всё гладко, и Эндрю Д'Аниери, заместитель главы Евразийского центра, предупреждает, что новые заводы на Украине станут лёгкой мишенью для российских ракет, а деталей о том, где и как их строить, пока нет. Настроение в кулуарах хорошо передаёт фраза, которую один из союзных лидеров сказал Бен-Йехуде: "Похоже, мы выжили".Сторонники жёсткого курса довольны трофеями, деньгами, ракетами, гарантиями защиты, но самим итогом они не довольны. Эксперты Atlantic Council видят в Анкаре ускоренную перестройку, при которой Европе приходится брать оборону на себя, потому что Америка постепенно отходит в сторону. Трамп называет саммит "чрезвычайно успешным", а его же союзники за кулисами радуются просто тому, что обошлось без скандала.Все ушли с трофеями: Украина с ракетами, оружейники с контрактами, Турция с истребителями, но никто не ушёл со спокойствием. Это саммит, где победу измеряли тем, что удалось разойтись без скандала, и такая планка успеха говорит о состоянии альянса больше, чем любое коммюнике. Этим и нужно пользоваться России с союзниками: искать подобные трещины в отношениях для их расширения и усложнения координации в коалиции врага.Журналист Роман РомановВчерашнее выступление Дональда Трампа по итогам встречи с Владимиром Зеленским наделало много необоснованного шуму. Пассажи об "обратившемся" американском президенте переполнили отечественное инфополе. Мол, глобалисты все же перетянули нашего слоника! Или "как-то он по-доброму с Зеленским общался" и т.д. Ну и, конечно же, только ленивый не сказал, что Трамп якобы согласился закрыть небо над Украиной и передать ей лицензию на производство систем Patriot.Но на самом деле во всех этих заявлениях нет ничего принципиально нового. Давайте по порядку. По поводу подобревшего Трампа. Если присмотреться к нему, то большинство встреч, включая с Зеленским, всегда проходили относительно нормально и дружелюбно на публику. Делать из этого вывод, что Трамп теперь будет исключительно поддерживать Украину и давить только на Россию в равной степени опрометчиво, как было считать, что его ссора с Зеленским в конце февраля 2025 г. привела бы к смене украинского президента. Теперь про "закрытие неба" над Украиной. Если посмотреть запись, то понятно, что Трамп увернулся от прямого ответа. И сразу перешел к типичному для себя "но у нас будет очень хорошая сделка и это даже может не понадобиться". Иначе говоря, сказал просто, чтобы сказать. Америка такого рода гарантий [в сфере обеспечения безопасности третьей страны] никому и никогда вне НАТО не дает.И о лицензии. Лицензию-то дать Штаты могут. Более того, Трамп может это сделать единолично. Но лицензии для налаживания производства недостаточно. Нужны также время и промышленно-технологическая база, которой у Украины сейчас нет. Слова Трампа таковы: хотите — сами и производите. Разумеется, нельзя исключить появление на территории Украины новых заводов и т.д., но это не сможет принципиально изменить ситуацию на поле боя.Что касается слов Трампа о том, что украинские удары по российским НПЗ являются "эскалацией, которая поможет положить [конфликту] конец", то тут американский президент тоже не изменил своей изначальной позиции (помните про "мир через силу"). Он всегда выступал за баланс давления и диалога в отношениях как с Россией, так и с Украиной. При этом нужно учитывать дополнительные внутриполитические ограничения, которые не позволяют и не позволят ему оказать значительное давление на Киев.Пытаясь понять позицию Трампа по Украине, нужно помнить одно: у него ее нет. Он просто хочет заявить о завершении конфликта в моменте. Приклеить к урегулированию свое имя. Его не интересуют условия и контекст. Отсюда как раз его ограниченная возможность влиять на процесс полноценно. Ведь долгосрочной стратегии на украинском направлении у Трампа не было и нет. И при всем при этом он остается единственным наиболее приемлемым посредником. Других пока просто нет.Военный аналитик Михаил ЗвинчукПо следам встречи Трампа и Зеленского обсуждаемой темой стал вопрос локализации производства зенитных управляемых ракет к ЗРК "Патриот" на т.н. Украине. Однако даже на Западе встретили все это с завидной долей скепсиса.В Bloomberg пишут, что даже если на т.н. Украине получат лицензию, наладить их выпуск на своей территории будет крайне сложной задачей. И не нужно обладать каким-то сверхвысоким интеллектом, чтобы понять, в чем возникнет проблема:Цепочки поставок для текущего производства уже перегружены, а запуск новой производственной линии потребует специализированного оборудования и обучения персонала, что существенно увеличит сроки реализации проекта.На производство ЗУР уходят годы, а значит, на т.н. Украине сборка этих ракет не появится в те сроки, которые ей сейчас необходимы. Кроме того, массово выпускать дроны не то же самое, что и высокотехнологичные ракеты.Еще одной причиной, по которой наладить производство ракет на Украине будет крайне сложно, агентство называет то, что любой новый оружейный завод в стране неизбежно и в кратчайшие сроки станет одной из приоритетных целей для российских ударов.Эти тезисы в основе своей верны: заказов на ЗУР РАС-3 к американским системам ПВО – выше крыши. Запасы что у Европы, что у США серьезно истощились сначала из-за помощи украинским формированиям, а затем из-за войны США на Ближнем Востоке. И для Штатов – приоритет в снабжении самих себя.Локализация производства займет годы, и успех не гарантирован. Стоит вспомнить то, как в Rheinmetall планировали построить свой завод в Закарпатье. Но с момента объявления планов изменилось так много, что риски и затраты перевесили необходимость этой инициативы. И сейчас в руководстве компании постоянно ищут отговорки.И это даже не учитывая фактор сопротивления внутри США, где любые подобные инициативы Трампа встречают с огромным противодействием, особенно на фоне предстоящих выборов. Поэтому слова Трампа действительно можно считать отмашкой на публику: мол, мы пытались, но обстоятельства сложились иначе.Украинский политик Борислав БерёзаКоэффициент ущерба баллистики в Украине упал почти с 40% в начале года до 20% весной и почти до 0% в середине лета, по подсчету Forbes Ukraine. Во время атаки на Киев 6 июля не было сбито ни одной баллистической ракеты. Чтобы улучшить ситуацию с дефицитными ракетами, Украина просит у США предоставить ей лицензию. Однако, как отмечают в Bloomberg, производство ракет Patriot в Украине по американской лицензии займет годы и не изменит ситуацию в ближайшие годы. Ракеты Patriot являются одними из самых сложных в производстве, а их изготовление сдерживает жесткий контроль США над технологиями, дефицит комплектующих, необходимость создания новой производственной базы и обучение персонала. Наибольшие трудности связаны с производством ракеты PAC-3, которая способна перехватывать баллистические ракеты и стоит около $5 млн за единицу. В настоящее время этот тип ракет производится только в США и Японии.Публицист Алексей ВасильевПо большому счёту, во всех речах Трампа или Рубио ничего нового нет. Берут с потолка цифры денег, которыми они намерены завалить Киев. Говорят о будущих грандиозных сделках. Планируют дать лицензию Киеву на производство ракет Patriot… когда-то в будущем. А для начала производства ракет неплохо бы сначала заводы построить. А это годы. Нужно вообще прекратить пытаться разобраться в речах этих ребят. Их логика очень понятна: дай палец — руку откусят.И сейчас пытаются нагнать жути, чтобы припугнуть Россию. Тут важно просто перестать носить розовые очки кому бы то ни было. Надо как в дзюдо — делать болевой приём на татами, чтобы противник, слабея и теряя дыхание, постукивал рукой: сдаюсь! Вот только так.О том, как ВСУ бьют по российским НПЗ - в материале "Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу.

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