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Секс-скандал во Франции: сенатор оказался "пассивным коррупционером"

Секс-скандал во Франции: сенатор оказался "пассивным коррупционером" - 10.07.2026 Украина.ру

Секс-скандал во Франции: сенатор оказался "пассивным коррупционером"

Прокуратура Франции считает сенатора коррупционером, но не может сделать в отношении него больше, чем положено по юридическим процедурам. Об этом 9 июля пишет французская газета Le Figaro

2026-07-09T19:28

2026-07-09T19:28

2026-07-10T11:48

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"Сенатор от LR Франсис Шпинер обвинен в пассивной коррупции", - сообщила французская газета. Франсис Шпинер - известный французский адвокат и сенатор от партии "Республиканцы", бывший мэр 16-го округа Парижа. Теперь он находится под следствием в связи с секс-скандалом.Шпинера подозревают в предоставлении социального жилья женщине в обмен на сексуальные отношения во время его пребывания на посту мэра 16-го округа Парижа ему предъявлено обвинение в "пассивной коррупции" (corruption passive), сообщила 9 июля парижская прокуратура ."Фрэнсис Шпинер не был помещен под судебный надзор, поскольку запрос о снятии с него иммунитета не был своевременно рассмотрен Сенатом", — сообщила прокуратура агентству AFP, подтвердив сообщения в газете Le Parisien и на сайте franceinfo. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон получил в подарок от турецкого коллеги пистолет. Подробности в обзоре Эрдоган на саммите НАТО раздал пистолеты, СК РФ расследует дело экс-судьи ЛНР. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, франция, париж, сенат, нато, коррупция, ес, прокуратура, суд, расследование, секс-скандал, мир без границ