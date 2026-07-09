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Секс-скандал во Франции: сенатор оказался "пассивным коррупционером"
Секс-скандал во Франции: сенатор оказался "пассивным коррупционером" - 10.07.2026 Украина.ру
Секс-скандал во Франции: сенатор оказался "пассивным коррупционером"
Прокуратура Франции считает сенатора коррупционером, но не может сделать в отношении него больше, чем положено по юридическим процедурам. Об этом 9 июля пишет французская газета Le Figaro
2026-07-09T19:28
2026-07-09T19:28
2026-07-10T11:48
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"Сенатор от LR Франсис Шпинер обвинен в пассивной коррупции", - сообщила французская газета. Франсис Шпинер - известный французский адвокат и сенатор от партии "Республиканцы", бывший мэр 16-го округа Парижа. Теперь он находится под следствием в связи с секс-скандалом.Шпинера подозревают в предоставлении социального жилья женщине в обмен на сексуальные отношения во время его пребывания на посту мэра 16-го округа Парижа ему предъявлено обвинение в "пассивной коррупции" (corruption passive), сообщила 9 июля парижская прокуратура ."Фрэнсис Шпинер не был помещен под судебный надзор, поскольку запрос о снятии с него иммунитета не был своевременно рассмотрен Сенатом", — сообщила прокуратура агентству AFP, подтвердив сообщения в газете Le Parisien и на сайте franceinfo. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон получил в подарок от турецкого коллеги пистолет. Подробности в обзоре Эрдоган на саммите НАТО раздал пистолеты, СК РФ расследует дело экс-судьи ЛНР. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, франция, париж, сенат, нато, коррупция, ес, прокуратура, суд, расследование, секс-скандал, мир без границ
Новости, Франция, Париж, сенат, НАТО, коррупция, ЕС, Прокуратура, Суд, Расследование, Секс-скандал, Мир без границ
Секс-скандал во Франции: сенатор оказался "пассивным коррупционером"
19:28 09.07.2026 (обновлено: 11:48 10.07.2026)
Прокуратура Франции считает сенатора коррупционером, но не может сделать в отношении него больше, чем положено по юридическим процедурам. Об этом 9 июля пишет французская газета Le Figaro
"Сенатор от LR Франсис Шпинер обвинен в пассивной коррупции", - сообщила французская газета.
Франсис Шпинер - известный французский адвокат и сенатор от партии "Республиканцы", бывший мэр 16-го округа Парижа. Теперь он находится под следствием в связи с секс-скандалом.
Шпинера подозревают в предоставлении социального жилья женщине в обмен на сексуальные отношения во время его пребывания на посту мэра 16-го округа Парижа ему предъявлено обвинение в "пассивной коррупции" (corruption passive), сообщила 9 июля парижская прокуратура .
"Фрэнсис Шпинер не был помещен под судебный надзор, поскольку запрос о снятии с него иммунитета не был своевременно рассмотрен Сенатом", — сообщила прокуратура агентству AFP, подтвердив сообщения в газете Le Parisien и на сайте franceinfo.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон получил в подарок от турецкого коллеги пистолет. Подробности в обзоре Эрдоган на саммите НАТО раздал пистолеты, СК РФ расследует дело экс-судьи ЛНР. Новости к этому часу
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