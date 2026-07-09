Секс-скандал во Франции: сенатор оказался "пассивным коррупционером" - 10.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260709/frantsuzskiy-senator-okazalsya-passivnym-korruptsionerom---le-figaro-1081283419.html
Секс-скандал во Франции: сенатор оказался "пассивным коррупционером"
Секс-скандал во Франции: сенатор оказался "пассивным коррупционером" - 10.07.2026 Украина.ру
Секс-скандал во Франции: сенатор оказался "пассивным коррупционером"
Прокуратура Франции считает сенатора коррупционером, но не может сделать в отношении него больше, чем положено по юридическим процедурам. Об этом 9 июля пишет французская газета Le Figaro
2026-07-09T19:28
2026-07-10T11:48
новости
франция
париж
сенат
нато
коррупция
ес
прокуратура
суд
расследование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/09/1081283256_1:0:1194:671_1920x0_80_0_0_60db0013029a2760055d69f1e4f0f755.jpg
"Сенатор от LR Франсис Шпинер обвинен в пассивной коррупции", - сообщила французская газета. Франсис Шпинер - известный французский адвокат и сенатор от партии "Республиканцы", бывший мэр 16-го округа Парижа. Теперь он находится под следствием в связи с секс-скандалом.Шпинера подозревают в предоставлении социального жилья женщине в обмен на сексуальные отношения во время его пребывания на посту мэра 16-го округа Парижа ему предъявлено обвинение в "пассивной коррупции" (corruption passive), сообщила 9 июля парижская прокуратура ."Фрэнсис Шпинер не был помещен под судебный надзор, поскольку запрос о снятии с него иммунитета не был своевременно рассмотрен Сенатом", — сообщила прокуратура агентству AFP, подтвердив сообщения в газете Le Parisien и на сайте franceinfo. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон получил в подарок от турецкого коллеги пистолет. Подробности в обзоре Эрдоган на саммите НАТО раздал пистолеты, СК РФ расследует дело экс-судьи ЛНР. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
франция
париж
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/09/1081283256_180:0:1075:671_1920x0_80_0_0_1ac82a87faedf2af52b4defb9c32873a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, париж, сенат, нато, коррупция, ес, прокуратура, суд, расследование, секс-скандал, мир без границ
Новости, Франция, Париж, сенат, НАТО, коррупция, ЕС, Прокуратура, Суд, Расследование, Секс-скандал, Мир без границ

Секс-скандал во Франции: сенатор оказался "пассивным коррупционером"

19:28 09.07.2026 (обновлено: 11:48 10.07.2026)
 
© Фото : Le Figaroпарижский сенатор Франсис Шпинера во время интервью газете Le Figaro в Сенате
парижский сенатор Франсис Шпинера во время интервью газете Le Figaro в Сенате - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Le Figaro
Читать в
ДзенTelegram
Прокуратура Франции считает сенатора коррупционером, но не может сделать в отношении него больше, чем положено по юридическим процедурам. Об этом 9 июля пишет французская газета Le Figaro
"Сенатор от LR Франсис Шпинер обвинен в пассивной коррупции", - сообщила французская газета.
Франсис Шпинер - известный французский адвокат и сенатор от партии "Республиканцы", бывший мэр 16-го округа Парижа. Теперь он находится под следствием в связи с секс-скандалом.
Шпинера подозревают в предоставлении социального жилья женщине в обмен на сексуальные отношения во время его пребывания на посту мэра 16-го округа Парижа ему предъявлено обвинение в "пассивной коррупции" (corruption passive), сообщила 9 июля парижская прокуратура .
"Фрэнсис Шпинер не был помещен под судебный надзор, поскольку запрос о снятии с него иммунитета не был своевременно рассмотрен Сенатом", — сообщила прокуратура агентству AFP, подтвердив сообщения в газете Le Parisien и на сайте franceinfo.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон получил в подарок от турецкого коллеги пистолет. Подробности в обзоре Эрдоган на саммите НАТО раздал пистолеты, СК РФ расследует дело экс-судьи ЛНР. Новости к этому часу
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФранцияПарижсенатНАТОкоррупцияЕСПрокуратураСудРасследованиеСекс-скандалМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:00Сокровищница легендарной студии, теперь доступна вам бесплатно!
17:53Канал «Первый Харьковский» приводит подробности замалчивания ситуации вокруг Вишневого
17:46Также взрывы гремят в Черноморске в Одесской области
17:41Шпион из Севастополя осуждён на 17 лет, беспилотная опасность в Крыму. Новости СВО
17:39Краматорск и Славянск возьмем к весне 2027 года, если изолируем его и будем скидывать туда что-то тяжелое
17:27Итоги 10.07.26: львовский бунт, тайны убийства Березовской и миллион бездомных на Украине
17:16Этого уже не скрыть: Шаландин о признании Зеленским причин катастрофы в Вишнёвом
17:15Новости с Херсонского направления: ВС РФ отработали по целям
17:10Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля
17:00ОДКБ взялась за нелегалов, Иран обещает ответить на удары Израиля. Новости к 17.00
16:54С начала года ПВО сбила более 73 тысяч дронов ВСУ. Новости СВО
16:45Фейк-пожар в Капотне: украинские каналы снова в пролёте
16:44"Это медленно, кроваво и некрасиво": Полетаев раскрыл, когда наступит полное истощение ВСУ
16:30Ещё один шаг к ЕС: послы одобрили открытие шестого кластера переговоров с Украиной
16:22Полетаев: "Судьба войны решится там, где будет уничтожена украинская армия"
16:16Бывшие министры Украины идут в российскую власть. Кто они
16:15Уничтожение переправ может отрезать группировку ВСУ на левом берегу Оскола
16:00Никола Тесла: 170 лет со дня рождения гения переменного тока
15:43"Письма счастья": как и зачем наши войска осуществляют "залистование" вражеских позиций
15:43Гагарина снова судится с Советом ЕС
Лента новостейМолния