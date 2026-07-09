"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре - 09.07.2026 Украина.ру
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"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре
"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре - 09.07.2026 Украина.ру
"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре
Евросоюз не имеет собственных денег и в основном занимает их у частных корпораций, таких как Ротшильды и BlackRock. Это жестко аукнется для будущего поколения европейцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин
2026-07-09T18:07
2026-07-09T20:54
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Отвечая на вопрос о том, как европейцы решают финансовые проблемы, Камкин заявил, что Евросоюз в основном занимается внешними заимствованиями.Политолог отметил, что Евросоюз живет в долг, занимая деньги у крупных частных корпораций. "Евросоюз в основном занимается внешними заимствованиями у различных частных корпораций. Это и Ротшильды, это и BlackRock", — пояснил он.По словам эксперта, расплачиваться по этим долгам придется будущим поколениям европейцев, и это будет жестким ударом по их благосостоянию. "Понятно, что это жестко аукнется для будущего поколения европейцев, когда придется расплачиваться. Своих денег у Евросоюза нет", — отметил Камкин.Он подчеркнул, что в Германии и Франции бюджетные проблемы достигают десятков миллиардов евро. Однако, по его словам, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона это мало смущает."Пока НАТО к большой войне не готов. Ни логистически, ни технически. Поэтому они держат Украина на капельнице финансирования и дают обещания Зеленскому", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.Больше про итоги саммита в Анкаре — в материале "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.
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Новости, Германия, Франция, Украина, Ротшильд, ЕС, Украина.ру, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, НАТО, саммит, деньги, Мир без границ, война, Главные новости, главное, война на Украине

"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре

18:07 09.07.2026 (обновлено: 20:54 09.07.2026)
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Евросоюз не имеет собственных денег и в основном занимает их у частных корпораций, таких как Ротшильды и BlackRock. Это жестко аукнется для будущего поколения европейцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин
Отвечая на вопрос о том, как европейцы решают финансовые проблемы, Камкин заявил, что Евросоюз в основном занимается внешними заимствованиями.
Политолог отметил, что Евросоюз живет в долг, занимая деньги у крупных частных корпораций. "Евросоюз в основном занимается внешними заимствованиями у различных частных корпораций. Это и Ротшильды, это и BlackRock", — пояснил он.
По словам эксперта, расплачиваться по этим долгам придется будущим поколениям европейцев, и это будет жестким ударом по их благосостоянию. "Понятно, что это жестко аукнется для будущего поколения европейцев, когда придется расплачиваться. Своих денег у Евросоюза нет", — отметил Камкин.
Он подчеркнул, что в Германии и Франции бюджетные проблемы достигают десятков миллиардов евро. Однако, по его словам, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона это мало смущает.
"Пока НАТО к большой войне не готов. Ни логистически, ни технически. Поэтому они держат Украина на капельнице финансирования и дают обещания Зеленскому", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.
Больше про итоги саммита в Анкаре — в материале "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.
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