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"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре

"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре - 09.07.2026 Украина.ру

"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре

Евросоюз не имеет собственных денег и в основном занимает их у частных корпораций, таких как Ротшильды и BlackRock. Это жестко аукнется для будущего поколения европейцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по вопросам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин

2026-07-09T18:07

2026-07-09T18:07

2026-07-09T20:54

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Отвечая на вопрос о том, как европейцы решают финансовые проблемы, Камкин заявил, что Евросоюз в основном занимается внешними заимствованиями.Политолог отметил, что Евросоюз живет в долг, занимая деньги у крупных частных корпораций. "Евросоюз в основном занимается внешними заимствованиями у различных частных корпораций. Это и Ротшильды, это и BlackRock", — пояснил он.По словам эксперта, расплачиваться по этим долгам придется будущим поколениям европейцев, и это будет жестким ударом по их благосостоянию. "Понятно, что это жестко аукнется для будущего поколения европейцев, когда придется расплачиваться. Своих денег у Евросоюза нет", — отметил Камкин.Он подчеркнул, что в Германии и Франции бюджетные проблемы достигают десятков миллиардов евро. Однако, по его словам, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона это мало смущает."Пока НАТО к большой войне не готов. Ни логистически, ни технически. Поэтому они держат Украина на капельнице финансирования и дают обещания Зеленскому", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.Больше про итоги саммита в Анкаре — в материале "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.

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