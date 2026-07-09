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Правительство РФ предписало особый контроль на рынке топлива

Правительство РФ предписало особый контроль на рынке топлива - 09.07.2026 Украина.ру

Правительство РФ предписало особый контроль на рынке топлива

На совещании в правительстве России подробно обсудили вопросы обеспечения топливом территорий северного завоза. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба правительства РФ

2026-07-09T19:05

2026-07-09T19:05

2026-07-09T19:05

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россия

александр новак

нпз

топливо

бензин

север

правительство

нефтепродукты

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Зампред российского правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов и отраслевых компаний.Участники совещания подробно обсудили вопросы обеспечения топливом территорий северного завоза. "Главы регионов, на территории которых осуществляется северный завоз, доложили о текущем положении дел на региональных рынках топлива. В частности, были рассмотрены вопросы наличия и объёмов запасов нефтепродуктов, организации логистики, графиков поставок, распределения ресурсов между отдалёнными населёнными пунктами", - рассказали в правительстве по итогам совещания.Новак отметил, что в условиях непростой ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка регионы северного завоза требуют повышенного внимания со стороны федеральных и региональных органов власти."Отдалённые территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. В текущих условиях все меры, направленные на снабжение таких субъектов необходимыми ресурсами, должны находиться на особом контроле властей, а решения приниматься в кратчайшие сроки", – подчеркнул вице-премьер.Ранее в новостях: Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часу

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новости, россия, александр новак, нпз, топливо, бензин, север, правительство, нефтепродукты