Правительство РФ предписало особый контроль на рынке топлива - 09.07.2026 Украина.ру
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Правительство РФ предписало особый контроль на рынке топлива
Правительство РФ предписало особый контроль на рынке топлива - 09.07.2026 Украина.ру
Правительство РФ предписало особый контроль на рынке топлива
На совещании в правительстве России подробно обсудили вопросы обеспечения топливом территорий северного завоза. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба правительства РФ
2026-07-09T19:05
2026-07-09T19:05
новости
россия
александр новак
нпз
топливо
бензин
север
правительство
нефтепродукты
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Зампред российского правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов и отраслевых компаний.Участники совещания подробно обсудили вопросы обеспечения топливом территорий северного завоза. "Главы регионов, на территории которых осуществляется северный завоз, доложили о текущем положении дел на региональных рынках топлива. В частности, были рассмотрены вопросы наличия и объёмов запасов нефтепродуктов, организации логистики, графиков поставок, распределения ресурсов между отдалёнными населёнными пунктами", - рассказали в правительстве по итогам совещания.Новак отметил, что в условиях непростой ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка регионы северного завоза требуют повышенного внимания со стороны федеральных и региональных органов власти."Отдалённые территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. В текущих условиях все меры, направленные на снабжение таких субъектов необходимыми ресурсами, должны находиться на особом контроле властей, а решения приниматься в кратчайшие сроки", – подчеркнул вице-премьер.Ранее в новостях: Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часу
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новости, россия, александр новак, нпз, топливо, бензин, север, правительство, нефтепродукты
Новости, Россия, Александр Новак, НПЗ, топливо, Бензин, север, правительство, нефтепродукты

Правительство РФ предписало особый контроль на рынке топлива

19:05 09.07.2026
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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На совещании в правительстве России подробно обсудили вопросы обеспечения топливом территорий северного завоза. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба правительства РФ
Зампред российского правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов и отраслевых компаний.
Участники совещания подробно обсудили вопросы обеспечения топливом территорий северного завоза.
"Главы регионов, на территории которых осуществляется северный завоз, доложили о текущем положении дел на региональных рынках топлива. В частности, были рассмотрены вопросы наличия и объёмов запасов нефтепродуктов, организации логистики, графиков поставок, распределения ресурсов между отдалёнными населёнными пунктами", - рассказали в правительстве по итогам совещания.
Новак отметил, что в условиях непростой ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка регионы северного завоза требуют повышенного внимания со стороны федеральных и региональных органов власти.
"Отдалённые территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. В текущих условиях все меры, направленные на снабжение таких субъектов необходимыми ресурсами, должны находиться на особом контроле властей, а решения приниматься в кратчайшие сроки", – подчеркнул вице-премьер.
Ранее в новостях: Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часу
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