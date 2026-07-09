https://ukraina.ru/20260709/pravitelstvo-rf-predpisalo-osobyy-kontrol-na-rynke-topliva-1081282496.html
Правительство РФ предписало особый контроль на рынке топлива
Правительство РФ предписало особый контроль на рынке топлива - 09.07.2026 Украина.ру
Правительство РФ предписало особый контроль на рынке топлива
На совещании в правительстве России подробно обсудили вопросы обеспечения топливом территорий северного завоза. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба правительства РФ
2026-07-09T19:05
2026-07-09T19:05
2026-07-09T19:05
новости
россия
александр новак
нпз
топливо
бензин
север
правительство
нефтепродукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102044/63/1020446314_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_8a3627327c2cf24376fdbec2d87dd7ad.jpg
Зампред российского правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов и отраслевых компаний.Участники совещания подробно обсудили вопросы обеспечения топливом территорий северного завоза. "Главы регионов, на территории которых осуществляется северный завоз, доложили о текущем положении дел на региональных рынках топлива. В частности, были рассмотрены вопросы наличия и объёмов запасов нефтепродуктов, организации логистики, графиков поставок, распределения ресурсов между отдалёнными населёнными пунктами", - рассказали в правительстве по итогам совещания.Новак отметил, что в условиях непростой ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка регионы северного завоза требуют повышенного внимания со стороны федеральных и региональных органов власти."Отдалённые территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. В текущих условиях все меры, направленные на снабжение таких субъектов необходимыми ресурсами, должны находиться на особом контроле властей, а решения приниматься в кратчайшие сроки", – подчеркнул вице-премьер.Ранее в новостях: Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часу
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102044/63/1020446314_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_8f2d8e669014166587f3a485dc6bf17d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, александр новак, нпз, топливо, бензин, север, правительство, нефтепродукты
Новости, Россия, Александр Новак, НПЗ, топливо, Бензин, север, правительство, нефтепродукты
Правительство РФ предписало особый контроль на рынке топлива
На совещании в правительстве России подробно обсудили вопросы обеспечения топливом территорий северного завоза. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба правительства РФ
Зампред российского правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов и отраслевых компаний.
Участники совещания подробно обсудили вопросы обеспечения топливом территорий северного завоза.
"Главы регионов, на территории которых осуществляется северный завоз, доложили о текущем положении дел на региональных рынках топлива. В частности, были рассмотрены вопросы наличия и объёмов запасов нефтепродуктов, организации логистики, графиков поставок, распределения ресурсов между отдалёнными населёнными пунктами", - рассказали в правительстве по итогам совещания.
Новак отметил, что в условиях непростой ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка регионы северного завоза требуют повышенного внимания со стороны федеральных и региональных органов власти.
"Отдалённые территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. В текущих условиях все меры, направленные на снабжение таких субъектов необходимыми ресурсами, должны находиться на особом контроле властей, а решения приниматься в кратчайшие сроки", – подчеркнул вице-премьер.