https://ukraina.ru/20260709/zrada-ekspress-itogi-nato-v-ankare--sammit-gde-vse-pereputali-vs-1081279160.html
Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё
Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё - 09.07.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё
Хотели показать силу Альянса, а получился корпоратив года. Трамп приехал ради Эрдогана, раскритиковал НАТО, перепутал Зеленского с Путиным, Макрон снова... Украина.ру, 09.07.2026
2026-07-09T17:46
2026-07-09T17:46
2026-07-09T17:46
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анкара
нато
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Хотели показать силу Альянса, а получился корпоратив года. Трамп приехал ради Эрдогана, раскритиковал НАТО, перепутал Зеленского с Путиным, Макрон снова оказался героем мемов, а в финале европейским лидерам вручили оружие с боевыми патронами.В свежем выпуске "Зрады Экспресс" Дарина Боровик разбирает, как встреча лидеров НАТО вместо демонстрации единства превратилась в череду нелепых ситуаций, курьезов и политических мемов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Анкара, НАТО, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эрдоган, Владимир Путин, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, юмор