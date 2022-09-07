Контрнаступление ВСУ под Балаклеей и особенности 188-го региона
09:10 07.09.2022 (обновлено: 10:10 07.09.2022)
У Харькова свои знаки судьбы
После начала спецоперации популярность представителей оккультных наук на Украине резко рванула вверх. Диву даешься засилью всевозможных гадалок, мольфаров и тарологов даже в эфире центральных каналов, где они берутся предсказывать все — от даты капитуляции России до количества ракет, которые будут выпущены в следующие сутки по тому или иному городу.
На украинских сайтах и в телеграмм-каналах подобная «агентурная» информация по объему и количеству просмотров вполне составляет конкуренцию сводкам Генштаба ВСУ. Оно и понятно: у гадалок практически та же степень достоверности плюс взгляд в будущее. А еще «патриоты» очень любят знаки. Фото невнятной формы облака с размытым «довеском» воспринимается не иначе как посланная небом карта Украины с Крымом и служит «веским» доказательством скорой «перемоги».
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У русского Харькова свои «знаки». На днях стало известно, что в подконтрольной РФ части Харьковской области начали выдавать госномера на автомобили с регионом под номером «188». Не таким, как в Белгороде! Значит, с надеждой прикидывают харьковчане, речь идет об освобождении всей Харьковщины, а не только о присоединении уже освобожденных территорий к соседнему региону России. Уже известно, что Запорожье — 185 регион, а Херсон — 184. Тогда, получается, пропущены числа 186 и 187. Вероятно, Николаев и Одесса?
Контрнаступление
Некоторое время назад появились признаки того, что ВФУ собираются повторить под Харьковом херсонскую авантюру с контрнаступлением. Причем сделать это в ближайшее время, возможно, к заседанию стран НАТО в формате «Рамштайн», которое намечено на 8 сентября.
Так, в рамках подготовки к наступательной операции в Харьковскую область были переброшены несколько отрядов специальных операций. Это несколько сотен офицеров, которых готовили по стандартам НАТО — в Германии, США, Британии, Канаде и Польше. Предполагается, что сформированные из них отдельные боевые группы будут наносить удары сразу на нескольких направлениях — на севере области (Уды, Липцы), а также под Балаклеей и Изюмом.
Харьковские нацисты из «Кракена» тоже обозначили готовность поучаствовать в контрнаступлении, начав с привычного для себя дела — сбора денег на снаряжение. На этот раз им понадобилось «много лодок с мотором». Вероятно, для форсирования Северского Донца, хотя было заявлено, что «лодки нужны на херсонском направлении» (впрочем, иногда сбор денег — это просто сбор денег).
Как сообщает тг-канал «Иди и смотри», медицинские службы на харьковском направлении тоже готовятся к эскалации боевых действий.
В частности, гражданских и военных хирургов из Харькова, Змиева и Краснограда перевели в медсанчасти ближе к Балаклее, где планируется наступление ВСУ.
По сообщению Минобороны РФ от 6 августа, украинцы сосредоточили свои силы южнее Харькова и готовы наступать на направлении Балаклея — Изюм.
В свою очередь, известный депутат-нацист Алексей Гончаренко пообещал единомышленникам «очень хорошие новости сегодня с Харьковского направления» и «очень украинскую погоду». А во второй половине дня нацисты действительно пошли в наступление под Балаклеей. Военные аналитики расценивают его как попытку отрезать Изюмскую группировку союзных войск от российской границы и вклиниться в территорию ЛНР.
Упреждающий удар
Тем не менее, радоваться укропатриотам пока нечему. Штаб ВСУ в Чугуеве, осуществлявший командование операцией, вскоре после начала украинского наступления приказал долго жить. ВКС России нанесли по нему результативный удар. Не помогла хитрость с организацией фальшивого штаба — настоящий был «вычислен».
Также 5 сентября появились сообщения о том, что силы ВС РФ на харьковском направлении опередили ВСУ и сами пошли в наступление. Части ВС РФ утром 5 августа взяли под контроль 5 населенных пунктов: Победа, Байрак и Украинка в Чугуевском районе (на востоке от Харькова), Константиновка, Снеги в Золочевском районе (северное направление). Россияне подошли вплотную к поселку городского типа Золочев.
Позднее в течение дня военный обозреватель Михаил Онуфриенко, со ссылкой на коменданта Волчанска, сообщил о подготовке наступления на Верхний Салтов и Шестаково.
Практически ежедневно приходят сообщения об уничтожении ракетными и артиллерийскими ударами десятков и сотен националистов из «Кракена» и «Азова»*. Около 9 часов утра 6 августа в центре Харькова (район улицы Иванова) прозвучали два мощных взрыва. Интересно, что о результатах «прилетов» первыми сообщили не городские службы, а начальник штаба спецподразделения «Кракен» Константин Немичев. Поступок, мягко говоря, нетипичный. В соцсетях его назвали истерикой из-за чрезвычайно удачного удара ВКС России.
«Одна из ракет попала в крышу 5-этажного жилого дома, полностью разрушив три этажа. К счастью, большинство жителей жилого дома были отселены. Вторая ракета попала во двор административного здания», — спустя четыре часа отреагировали власти.
На деле оба здания представляли собой базы «Кракена». Так называемый жилой дом на Иванова длительное время служил им казармой. Достоверных данных о масштабах потерь среди нацистского подразделения пока нет.
Следует отметить, что подобные новости радуют не только противников ВСУ и мирных жителей города и области. Боевики «Азова»* и «Кракена», действуя в качестве заградотрядов, заслужили особое отношение в среде ВСУ, а также среди иностранных наемников.
На днях «кракены» расстреляли отступающих из Шестаково боевиков 14-й ОМБР ВСУ. Обычное дело, но с пикантной подробностью: наряду с обычными вэсэушниками под огонь заградотрядов попали десятки иностранных наемников, по большей части поляки и британцы. Отдельные некрологи памяти «солдат неудачи» уже мелькают в британских СМИ.
И еще одна хорошая новость для русского Харькова. Наступление ВС РФ на Шестаково (трасса Харьков — Старый Салтов) по состоянию на вечер 6 сентября развивается успешно.
«Трудно уговорить уехать»
Тем временем близится «роковая» для подконтрольных Украине территорий дата — 15 сентября. В этот день украинское правительство примет окончательное решение о так называемой обязательной эвакуации мирного населения отдельных районов Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Об этом 5 сентября в эфире национального телемарафона заявила вице-премьер Ирина Верещук.
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Уже известно о планах ВГА эвакуировать население Циркунов, Черкасских и Русских Тишек, Золочевскую общину. Однако, несмотря на заверения правительства, что люди, согласившиеся на эвакуацию, получат все необходимое, чтобы благополучно пережить зиму, идея не встречает понимания среди жителей Харьковщины.
Как сообщил в комментарии «Украинскому радио Харьков» глава Циркуновской громады Николай Сикаленко, трудности возникли уже при попытке составить списки лиц, согласных на эвакуацию (и тем более исправного личного транспорта).
«Объясняем, что это из-за отопления, зимнего периода, трудностей восстановления газа и так далее. Оставшиеся здесь люди — это около тысячи человек, они уже полгода под обстрелами. Вот что может напугать этих людей?», — резонно спрашивает глава общины.
Действительно, жителей Циркунов напугать трудно. Они видели мародерство украинских защитников, убийства и аресты несогласных после того, как поселок был оставлен российскими войсками и вернулся под контроль ВСУ. Составление списков на выезд они справедливо воспринимают как попытку отделить «патриотов» от тех, кто «ждет русский мир». Впрочем, «патриотов», как видим, в Циркунах не осталось.
Вопрос об эвакуации Харькова пока публично не обсуждается. Тем не менее, очевидно, что обстрелы областного центра в ближайшее время вряд ли прекратятся. Что же касается холодной зимовки, харьковчане не настолько наивны, чтобы полагать, что газ внутренней добычи с учетом цен на мировых рынках внутри страны и останется.
Тем не менее в преддверии зимы в город продолжают возвращаться люди. В том числе в самые пострадавшие районы. По словам мэра города Игоря Терехова, возвращаются даже на Северную Салтовку, причем хозяева разрушенных квартир заселяются в общежития.
«Запустили маршрут на многострадальную Северную Салтовку, потому что очень многие сегодня приехали и проживают там», — отмечает Терехов.
Ответ на вопрос, почему так происходит, очевиден, но вряд ли понравится Киеву и Вашингтону. Всё дело в особенностях 188-го региона.
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