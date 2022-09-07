Байден и Трасс обсудили совместное противодействие России, Китаю и Ирану - 07.09.2022 Украина.ру
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Байден и Трасс обсудили совместное противодействие России, Китаю и Ирану
Байден и Трасс обсудили совместное противодействие России, Китаю и Ирану - 07.09.2022 Украина.ру
Байден и Трасс обсудили совместное противодействие России, Китаю и Ирану
Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Элизабет Трасс обсудил угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана, сообщили в Белом доме
2022-09-07T07:59
2022-09-07T07:59
трасс (лиз трасс)
джо байден
россия
китай
иран
новости
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В заявлении отмечается, что Байден и Трасс также обсудили поддержку "защищающейся от Российской Федерации" Украины, ответ на вызовы со стороны Китая и противодействие Ирану для дальнейшего недопущения разработки им собственного ядерного оружия.Кроме этого, президент и премьер обговорили сохранение стабильных поставок энергоносителей.
https://ukraina.ru/20220906/1038502272.html
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трасс (лиз трасс), джо байден, россия, китай, иран, новости
Трасс (Лиз Трасс), Джо Байден, Россия, Китай, Иран, Новости

Байден и Трасс обсудили совместное противодействие России, Китаю и Ирану

07:59 07.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба МИД РФ
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Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Элизабет Трасс обсудил угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана, сообщили в Белом доме
"Президент Байден и премьер-министр Трасс обсудили важность продолжения тесного взаимодействия в рамках глобальных вызовов", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении.
В заявлении отмечается, что Байден и Трасс также обсудили поддержку "защищающейся от Российской Федерации" Украины, ответ на вызовы со стороны Китая и противодействие Ирану для дальнейшего недопущения разработки им собственного ядерного оружия.
Кроме этого, президент и премьер обговорили сохранение стабильных поставок энергоносителей.
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