https://ukraina.ru/20220907/1038511073.html

Байден и Трасс обсудили совместное противодействие России, Китаю и Ирану

Байден и Трасс обсудили совместное противодействие России, Китаю и Ирану - 07.09.2022 Украина.ру

Байден и Трасс обсудили совместное противодействие России, Китаю и Ирану

Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с новым премьер-министром Великобритании Элизабет Трасс обсудил угрозы и вызовы от России, Китая и Ирана, сообщили в Белом доме

2022-09-07T07:59

2022-09-07T07:59

2022-09-07T07:59

трасс (лиз трасс)

джо байден

россия

китай

иран

новости

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В заявлении отмечается, что Байден и Трасс также обсудили поддержку "защищающейся от Российской Федерации" Украины, ответ на вызовы со стороны Китая и противодействие Ирану для дальнейшего недопущения разработки им собственного ядерного оружия.Кроме этого, президент и премьер обговорили сохранение стабильных поставок энергоносителей.

https://ukraina.ru/20220906/1038502272.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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трасс (лиз трасс), джо байден, россия, китай, иран, новости