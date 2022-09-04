https://ukraina.ru/20220904/1038421167.html

Председатель крымского парламента о гуманитарных грузах объяснил, почему Крыму важно поддерживать Донбасс

Председатель крымского парламента о гуманитарных грузах объяснил, почему Крыму важно поддерживать Донбасс - 04.09.2022 Украина.ру

Председатель крымского парламента о гуманитарных грузах объяснил, почему Крыму важно поддерживать Донбасс

Оказываем помощь нашим солдатам, крымской бригаде, она там сейчас, на передовой, она получила звание "Гвардейской", заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.

2022-09-04T05:45

2022-09-04T05:45

2022-09-04T05:45

украина

владимир константинов

россия

гуманитарная помощь

донбасс

крым

донецк

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новости

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У нас есть Герой России уже, мы помогаем простыми вещами и моральной поддержкой, очень большую работу проводим и системно, много раз доставляли грузы в Донецк, Луганск — большие грузы, не символические - добавил спикер крымского парламента.Эта работа идет, и она масштабная, у нас под неё выделены склады, волонтеры, работает своего рода конвейер, организованный, как я считаю, на неплохом уровне, волонтеры участвуют и в формировании грузов по линии МЧС, там большие объемы грузопотока, люди работают день и ночь — это и активисты партии, и депутаты - подчеркнул Владимир Константинов.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, владимир константинов, россия, гуманитарная помощь, донбасс, крым, донецк, луганск, новости