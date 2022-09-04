https://ukraina.ru/20220904/1038421167.html
Председатель крымского парламента о гуманитарных грузах объяснил, почему Крыму важно поддерживать Донбасс
Председатель крымского парламента о гуманитарных грузах объяснил, почему Крыму важно поддерживать Донбасс - 04.09.2022 Украина.ру
Председатель крымского парламента о гуманитарных грузах объяснил, почему Крыму важно поддерживать Донбасс
Оказываем помощь нашим солдатам, крымской бригаде, она там сейчас, на передовой, она получила звание "Гвардейской", заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T05:45
2022-09-04T05:45
2022-09-04T05:45
украина
владимир константинов
россия
гуманитарная помощь
донбасс
крым
донецк
луганск
новости
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У нас есть Герой России уже, мы помогаем простыми вещами и моральной поддержкой, очень большую работу проводим и системно, много раз доставляли грузы в Донецк, Луганск — большие грузы, не символические - добавил спикер крымского парламента.Эта работа идет, и она масштабная, у нас под неё выделены склады, волонтеры, работает своего рода конвейер, организованный, как я считаю, на неплохом уровне, волонтеры участвуют и в формировании грузов по линии МЧС, там большие объемы грузопотока, люди работают день и ночь — это и активисты партии, и депутаты - подчеркнул Владимир Константинов.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, владимир константинов, россия, гуманитарная помощь, донбасс, крым, донецк, луганск, новости
Украина, Владимир Константинов, Россия, гуманитарная помощь, Донбасс, Крым, Донецк, Луганск, Новости
Председатель крымского парламента о гуманитарных грузах объяснил, почему Крыму важно поддерживать Донбасс
Оказываем помощь нашим солдатам, крымской бригаде, она там сейчас, на передовой, она получила звание "Гвардейской", заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
У нас есть Герой России уже, мы помогаем простыми вещами и моральной поддержкой, очень большую работу проводим и системно, много раз доставляли грузы в Донецк, Луганск — большие грузы, не символические - добавил спикер крымского парламента.
Они реально помогали. Мы возили продуктовые наборы для семьи на 2 недели, расфасованные в коробки — по два полных грузовика с надписью "Крым поддерживает Донбасс". Для нас это было важно, это попадает тем, кто реально нуждается.
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
Эта работа идет, и она масштабная, у нас под неё выделены склады, волонтеры, работает своего рода конвейер, организованный, как я считаю, на неплохом уровне, волонтеры участвуют и в формировании грузов по линии МЧС, там большие объемы грузопотока, люди работают день и ночь — это и активисты партии, и депутаты - подчеркнул Владимир Константинов.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: