https://ukraina.ru/20220903/1038416678.html

Ещё один десант на ЗАЭС, химическая угроза. Итоги 3 сентября на Украине

Ещё один десант на ЗАЭС, химическая угроза. Итоги 3 сентября на Украине - 03.09.2022 Украина.ру

Ещё один десант на ЗАЭС, химическая угроза. Итоги 3 сентября на Украине

Украина попыталась высадить ещё один десант на Запорожской АЭС. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал новые подробности о деятельности США на Украине

2022-09-03T19:03

2022-09-03T19:03

2022-09-03T19:03

хроники

эксклюзив

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О том, что украинские военные пытались высадить десант, первым сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар. Логического объяснения подобным действиям нет. Всё это было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву. Украинским боевикам дан отпор", - заявил в комментарии РИА "Новости" рано утром 3 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он заявил, что эта попытка чревата потерями украинских военных."Всё это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих", — заключил Рогов.У себя в Telegram-канале Рогов сообщил о применении авиации."После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного режиму Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара с нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолёты Ка-52. Ждём подробностей от Минобороны России", - написал Рогов.Позже на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков прояснил ситуацию с попыткой десанта."Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим в очередной раз предпринял попытку захвата АЭС. Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного", - рассказал Конашенков.По десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега."Российской артиллерией, в том числе гаубицами большой мощности "Малка" нанесён удар по украинскому участку побережья в районах населённых пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка, где вышли на берег остатки десанта", - сообщил представитель Минобороны России.По словам Конашенкова, по имеющейся информации, в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наёмников, 23 – ранено.Официально Украина не подтверждает информацию о двух десантах на ЗАЭС. Однако косвенные свидетельства потерь среди украинских спецназовцев появляются в соцсетях.Так, в ночь на 3 сентября лидер С14 Евгений Карась, сейчас воюющий в составе Вооружённых сил Украины, сообщил о гибели спецназовца под позывным "Тенгри"."Бывает, людей заносит в стихию войны. Таких много. Редко кто вывозит быть непосредственным методичным ликвидатором. Затишье, не затишье — сложные задачи. И гробы, гробы, гробы оккупантов. Основной период времени — без какого-нибудь оформления. Позже "Тенгри" забрали на службу в спецподразделение. Много ранений. Много освоенных военных специальностей. С ним советовались руководители спецназа при планировании операций", - сообщил Карась.Также о погибшем рассказал и товарищ Карася Сергей Бондарь, сейчас проходящий подготовку в Силах специальных операций."Тенгри. Солдат. Убийца. По стартовому набору параметров он должен был пережить ядерную войну. На вид — коренастый дядька неопределённого возраста", - отметил Бондарь.Похороны спецназовца прошли в 12:00 3 сентября.Химическая угрозаУкраина запросила у производителя беспилотников "Байрактар" возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров", - заявил Кириллов.По его словам, заинтересованность Украины в поставках беспилотников, оснащённых техническими средствами доставки и применения биологического оружия, вызывает особую обеспокоенность. Он задался вопросом, с какой целью Украина заинтересована в приобретении подобных средств.Запрошенные Киевом беспилотники с дальностью полета в 300 км, в случае оснащения дронов устройством для распыления химических веществ, создают реальную угрозу крупномасштабного применения биологического оружия на территории России, заявил Кириллов."При дальности полета БПЛА до 300 км и снаряжении ёмкостей биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации", - отметил он.При этом "Байрактар" - слишком дорогостоящая система, чтобы использовать её для сельского хозяйства, в частности — для обработки пестицидами полей. Так, летом украинский фонд "Повернись живим" ("Вернись живыми" - укр.) приобрёл одну систему "Байрактар", включающую станцию управления и три беспилотника, за $16,5 млн.Кроме того, Кириллов заявил, что США вывезли из Одессы ёмкости с возбудителями язвы и холеры."В соответствии с Актом проверки коллекции штаммов микроорганизмов в Научно-исследовательском противочумном институте им. Мечникова в Одессе хранилось 654 ёмкости с возбудителем сибирской язвы, 422 ёмкости с возбудителем холеры", - сказал Кириллов.Он уточнил, что необходимость содержания большого количества пробирок с одинаковыми штаммами отсутствовала. При этом номенклатура и накопленное количество опасных патогенов, по его словам, ставят под сомнение профилактический, защитный или другой мирный характер осуществляемой деятельности.Кириллов рассказал, что сбор и направление в США штаммов возбудителей опасных инфекционных заболеваний – холеры, сибирской язвы, туляремии, являются одной из приоритетных задач украинских лабораторий. При этом перемещение патогенов не контролировалось в рамках ВОЗ, КБТО или других международных институтов.При этом Кириллов также рассказал, что США пытаются скрыть следы своей деятельности на Украине."В настоящее время мы наблюдаем появление публикаций в иностранной прессе с нервной реакцией Вашингтона на обнародованные министерством обороны крайне чувствительные документы. Журналисты отмечают, что американские спецслужбы предпринимают беспрецедентные меры, чтобы у российской стороны не оказалось потенциальных свидетелей, близких к реализации закрытых военно-биологических проектов Пентагона на Украине", - заявил Кириллов.По его словам, такие опасения Белого Дома ещё раз подтверждают угрожающий характер военно-биологической программы США, замаскированной под мирные цели, как для России, так и для всего мирового сообщества.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив